Skoðun

Af með hausana, burt með styttuna

Sigurður Haraldsson skrifar

Séra Friðrik Friðriksson hafði legið í gröf sinni í 62 ár þegar Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi Flokks fólksins ákvað að hlaupa á eftir viku gömlu æsingstali um þennan stofnanda KFUM, KFUK, Vals, Fóstbræðra, skátafélagsins Væringja og Hauka.

Borgarfulltrúinn lagði til í borgarráði að stytta af honum í Lækjargötu yrði fjarlægð hið snarasta. Flestir þekkja forsöguna. Í bók um ævi séra Friðriks hafði birst frásögn um að hann hefði leitað á einn viðmælanda bókarhöfundar þegar sá var ungur að árum. Sá viðmælandi kom aldrei fram undir nafni og hefði því átt að taka frásögnina með fyrirvara. Þar fyrir utan var sagt í bókinni að séra Friðrik hefði haft dálæti á drengjum – dálæti sem birtist með órækum hætti í stofnun KFUM, knattspyrnufélaganna tveggja og síðar KFUK.

„Í ljósi fjölmiðlaumræðu“

Þessar óljósu lýsingar nægðu borgarfulltrúanum ekki. Þó svo að séra Friðrik hafi í lifanda lífi ekki verið sakaður um kynferðisbrot og sex áratugir liðnir frá andláti hans, þá taldi hún engan tíma mega missa að fjarlægja styttuna „í ljósi ásakana um meint kynferðisbrot og fjölmiðlaumræðu“. Fullyrti borgarfulltrúinn að sýna þyrfti þolendum virðingu, jafnvel þó engir þolendur væru tiltækir. Meira þurfti ekki til, ekki frekar en að á öldum áður nægði að saka konur um að vera nornir til að vera brenndar á báli. Heykvíslarnar í boði borgarfulltrúa Flokks fólksins voru þar með komnar á loft og aðrir borgarfulltrúar fljótir að stökkva um borð í réttsýnisvagninn. Aðeins tók eina viku að ásaka og dæma. Fjölmenni var í kapphlaupinu um að elta fjölmiðlaumræðuna.

Múgæsingur í boði borgarfulltrúa

Tillagan um að fjarlægja styttuna af séra Friðrik í Lækjargötu var samþykkt í borgarstjórn og aldrei þessu vant snarlega gengið í að framfylgja henni. Samt á borgin ekki styttuna, heldur stóðu velvildarmenn séra Friðriks að gerð hennar, á annað hundrað manns. Fjöldi velvildarmanna séra Friðriks stóð að því að árið 1993 var kapella kennd við hann vígð á Hlíðarenda, en þá voru 125 ár liðin frá fæðingu hans.

Æsingstillaga Kolbrúnar Baldursdóttur var neisti nornaveiðanna. Tillagan kynti undir upphlaupi og fordæmingum á séra Friðrik sem enginn verður sæmdur af. Tillaga hennar leiddi til múgæsings sem notaður var til að réttlæta skemmdarverkið á styttunni. Hefðu samferðamenn séra Friðriks sýnt þá viðurkenningu að reisa af honum styttu í lifanda lífi ef vitneskja hefði verið um óviðurkvæmilegri hegðun hans við unga drengi? En borgarfulltrúinn hafði engan áhuga á stóru myndinni af séra Friðrik. Henni nægðu meintar ásakanir – og auðvitað fjölmiðlaumræðan.

Af með hausana

Kolbrún Baldursdóttir hefur nú tekið sæti á hinu háa Alþingi sem þingmaður Flokks fólksins. Almenningur hlýtur að vona að þar stundi hún ekki sömu heykvíslavinnubrögð og raunin var í borgarstjórn gagnvart æru séra Friðriks Friðrikssonar. Af með hausana æpti drottningin í sögunni um Lísu í Undralandi. Burt með styttuna æpti borgarfulltrúi Flokks fólksins.

Höfundur er rafvirkjameistari og einn af drengjum Sr. Friðriks.

Mál séra Friðriks Friðrikssonar

Mest lesið


Skoðun

Sjá meira


×

Mest lesið