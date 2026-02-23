Eftir áratug af svikum í garð þjóðarinnar úr formannssæti VG er komið að því að velja nýjan formann vinstrisins á Íslandi. Hingað til hefur aðeins ein manneskja boðið sig fram í verkefnið sem er áhyggjuefni því að nú er tækifærið fyrir vinstrimenn á Íslandi að sækja langþráðan sigur í pólitík á Íslandi eftir að hafa verið hafnaðir með öllu í síðustu Alþingiskosningum á grunni fyrrnefndra svika. Tækifærið ætti með réttu að skapa mikinn fjölda formannsframboða til að leiðrétta síversnandi sýn Íslendinga á vinstri-sinnaða stjórnmálamenn og sannfæra alþjóð um að vinstrið er framtíðin fyrir fólk sem hrífst af hugmyndum um frið í alþjóðamálum, barnaverndarmálum, jöfnuði, fyrirtaks heilbrigðiskerfi, kvenréttindi, velferðarmál og baráttu gegn uppgangi fasisma, zíonisma og loftslagsvánni svo eitthvað sé nefnt.
Ljóst þykir mér að jafnaðarmenn og kratar Samfylkingar og Viðreisnar hafa snúið baki við fyrrnefnd málefni í kjölfarið á andstöðu ríkisstjórnar sinnar á Palestínu og stríðsáróðri gegn Íran og tekið upp stefnu Evrópusambandsins um að ófriður, zíonismi og nýlendustefna séu framtíð okkar. Ég vill því hvetja friðarsinna í Samfylkingu til að segja skilið við hægriflokkinn og ganga til liðs við friðarsinnaða vinstriflokka á borð við VG frá og með komandi sveitarstjórnarkosningum. Ég er jafnframt þeirrar skoðunar að íslenskir vinstriflokkar geti ekki starfað undir forystu þeirra þingmanna VG sem tóku þátt í ríkisstjórnarsamstarfinu við Sjálfstæðisflokkinn í síðustu ríkisstjórn.
Eina framboð til formanns VG hingað til er frá fyrrverandi þingmanninum Rósu Björk Brynjólfsdóttur. Ég er óviss um að Rósa sé rétti leiðtogakosturinn fyrir framtíð vinstrisins á Íslandi og vill nefna nokkur atriði þeim hugleiðingum til stuðnings.
1. Starfshópur sem Rósa leiddi nýverið hvatti til að Ísland tæki þátt í zíonista-hópnum International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), sem er í raun ekkert annað en skjöldur fyrir hernám, aðskilnaðarstefnu og þjóðarmorð Ísraels. (IHRA stefnir að því leynt og ljóst að gera alla gagnrýni á Ísraelsríki ólöglega. Um þetta má lesa víða, meðal annars í greininni Gordon, N. (2024). Antisemitism and Zionism: The Internal Operations of the IHRA Definition. Middle East Critique, 33(3), 345–360. https://doi.org/10.1080/19436149.2024.2330821
Friðarsinnar á Íslandi ættu allir að vera sammála um að styðja gyðinga en einnig að jafnframt gera skýran greinarmun á gyðingdómi og zíonisma en fjöldi samtaka friðarsinnaðra gyðinga á Vesturlöndum hefur lýst yfir andstöðu sinni á zíonisma og glæpum Ísraela í Palestínu og víðar. Starfshópurinn var skipaður af Katrínu Jakobsdóttur, öðrum fyrrverandi þingmanni sem hunsað hefur með öllu beiðnir uppkominna stofnanabarna um samtöl og samvinnu og hafði það að markmiði sínu í síðustu ríkisstjórn að gera lítið úr reynslusögum okkar. Vinna starfshópsins sýnir fram á að Rósu sé ekki treystandi þegar kemur að stuðningi við almennan frið eða réttlætisbaráttu Palestínumanna.
2. Leiðtogi vinstrisins þarf að bera hag barna í viðkvæmri stöðu fyrir brjósti en þegar ég leitaði um árið eftir samtali við þingmanninn Rósu um málefni fósturbarna og baráttu minni fyrir réttlæti í kjölfar illrar meðferðar Reykjavíkurborgar á mér sem barni þá beið mín ekkert nema hunsun, eitthvað sem við uppkomin stofnanabörn eigum því miður alltof vel að venjast. Rósa sýndi þar fram á áhugaleysi, hunsun og höfnun sína á málefninu. Getum við treyst kjörnu Alþingisfólki sem svarar ekki slíkum beiðnum um samtal? Ég tel svo ekki vera og ég er feiknasammála Líf Magneudóttir um að mikilvægt sé að vinstrið nái góðri kosningu í vor og er ekki endilega að sjá það gerast ef að formaður VG verður þessi týpa sem ríkisstjórnarhópur Vinstri grænna var í síðustu ríkisstjórn, fólk sem svarar ekki beiðnum og ákalli almennings í neyð um hjálp.
3. Katrín og Rósa störfuðu saman í kjörnefnd VG á dögunum vegna forvals flokksins til komandi borgarstjórnarkosninga. Samstarf við forsætisráðherrann fyrrverandi sem þjóðin hafnaði með öllu í síðastliðnum Alþingiskosningum ber merki þess að þær séu enn teymi sem munu vinna saman á sömu forsendum og áður - sem þjóðin hafnaði.
4. Þegar vinstri sinnaður almenningur hugsar til betri kosta heldur en það sem nú er í boði hugsa fáir sérstaklega til Rósu utan fámenns hóps sem hefur verið í VG á undanförnum árum. Því sé ég ekki að hún hafi þann stuðning á meðal þjóðarinnar sem til þarf sem þingmaður með langa sögu af Alþingi þarf að hafa á þessum tímapunkti.
Við skulum einnig átta okkur á því að formennska í flokki jafngildir tímabundna stefnu viðkomandi flokks. Þannig hefur formennska hinnar stríðsóðu Kristrúnar Frostadóttur fært Samfylkinguna til hægri, til niðurskurðar- og einkavæðingarstefnu jafnaðarmanna á Landspítalanum og heilbrigðiskerfi landsmanna og til öfgazíonisma - ofbeldisfullrar hugmyndafræði sem hefur veruleg ítök í evrópskum krata- og íhaldsstjórnmálum. Nýleg tengsl Rósu við zíonisma gerir það að verkum að hið sama gæti orðið framtíð vinstrisins á Íslandi undir stjórn Rósu sem verður þá Palestínuhreyfingunni og öðrum friðarsinnum á Íslandi til frekari trafala.
Á meðan ekki er betri kostur í boði fyrir framtíð vinstrisins er ég er reiðubúinn að taka við embætti formanns VG undir eins og halda í heiðri gildum á borð við kvenréttindamál og feminisma, baráttuna gegn loftslagsvánni, uppbyggingu heilbrigðiskerfisins, öruggu húsnæði fyrir alla landsmenn, að ráða niðurlögum erlendra zíonískra öfgafyrirtækja á Íslandi eins og Rapyd og berjast fyrir því að koma íslensku landi og auðlindum úr höndum erlendra kapítalískra auðkýfinga eins og Jim Ratcliffe, sem er orðinn fjórði stærsti landeigandinn á Íslandi og hefur ekkert gott í hyggju fyrir okkar þjóð.
Stefnur mínar ríma að mestu ef ekki öllu leyti við stefnur Vinstri grænna og því tel ég mig vera á réttum stað í VG til að gera breytingar til batnaðar og efla ítök og vinsældir vinstrisins á Íslandi. Framboð mitt er jafnframt ákall til þjóðarinnar og kjörnum fulltrúum landsins um að hætta hunsun sinni á málefnum fósturbarna, uppkominna fósturbarna og uppkominna barna sem ólust upp á meðferðarheimilum og vöggustofum, hunsun eins og Rósa hefur sýnt. Það er sérlegt persónulegt baráttumál mitt sem ég mun einungis ljúka á minni ævitíð með sigri hinna uppkomnu stofnanabarna á forsendum velferðar og heilbrigðara samfélags.
Stefnum hærra vinstrimenn, okkar bíður sú skylda nú að leiða þjóðina á betri braut.
Höfundur er sjúkraliðanemi.
Hlynur Már Ragnheiðarson skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Sigríður Svanborgardóttir skrifar
Einar Bárðarson skrifar
Eyþór Eðvarðsson skrifar
Óskar Steinn Jónínuson Ómarsson skrifar
Jónas Yngvi Ásgrímsson skrifar
Arnór Sigurjónsson skrifar
Jónas Már Torfason skrifar
Anna Lydía Helgadóttir skrifar
Andri Rafn Ottesen skrifar
Lísbet Einarsdóttir skrifar
Eva Hauksdóttir skrifar
Kristinn Bjarnason skrifar
Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar
Steindór Þórarinsson skrifar
Karl Pétur Jónsson skrifar
Guðrún Nanna Egilsdóttir,Rósa Líf Darradóttir,Vilborg Kolbrún Vilmundardóttir skrifar
Dagbjört Hákonardóttir skrifar
Ebba Margrèt Magnúsdóttir skrifar
Jónas Már Torfason,Eydís Inga Valsdóttir skrifar
Helgi Hrafn Gunnarsson skrifar
Helga Þórðardóttir skrifar
Sigfús Aðalsteinsson ,Baldur Borgþórsson,Hlynur Áskelsson skrifar
Gunnar Einarsson skrifar
Böðvar Stefánsson skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Bjarni Karlsson skrifar
Björn Brynjúlfur Björnsson skrifar
Magnús Þór Jónsson skrifar