Kjarabarátta Viðskiptaráðs Jónas Yngvi Ásgrímsson skrifar 23. febrúar 2026 11:01 Sem stjórnarmaður í VR get ég ekki annað en glaðst yfir óvæntum stuðningi við kjarabaráttu almenna vinnumarkaðarins frá einhverjum félagsskap sem kallast Viðskiptaráð Íslands. Hingað til hafa stéttarfélög sem hafa verið að semja við SA talað fyrir daufum eyrum þegar kemur að mismun á réttindum starfsmanna eftir því hvort þeir starfa hjá opinberum fyrirtækjum eða fyrirtækjum í einkarekstri. En nú er þessi óvænti liðsauki mættur í baráttuna með stéttarfélögunum. Á síðasta ári benti Viðskiptaráð á að atvinnuöryggii opinberra starfsmanna væri meira en í einkageiranum. Væntanlega hljóta stéttarfélög að taka þetta óréttlæti upp í næstu kjarasamningum með vísan í umfjöllun og útreikninga Viðskiptaráðs. Krafa stéttarfélaga um að ekki sé hægt að segja starfsfólki upp án undangenginnar ávítunar, andmælaréttar og fresti til að bæta sig er rækilega studd af Viðskiptaráði. Þessa dagana er Viðskiptaráð að fjalla um veikindarétt opinberra starfsmanna og samkvæmt þeirra niðurstöðum þá hafa opinberir starfsmenn sjö sinnum meiri rétt en starfsmenn á almennum markaði. Þetta sýna þeir fram á með alls konar útreikningum og töflum sem stéttarfélögin geta nýtt sér í næstu kjarasamningum. Ég kann Viðskiptaráði miklar þakkir fyrir að einfalda okkur vinnuna við kjarasamningsgerðina. Næsta skref Viðskiptaráðs hlýtur síðan að vera að benda á að orlofsréttur allra opinberra starfsmanna er 30 dagar meðan kjarasamningur VR við SA er 24 – 30 dagar eftir starfsaldri. Það verður gaman þegar þessu takmarki stéttarfélaga á almennum vinnumarkaði er náð. Eins og Viðskiptaráð Íslands bendir á þá er ekki réttlæti í að starfsfólk njóti mismunandi kjara eftir því hvort unnið sé hjá opinberum fyrirtækjum eða á almennum vinnumarkaði. Sökum þess hljótum við að stefna að því að réttindi séu þau sömu yfir línuna. Eðlilega færum við ekki áunnin réttindi niður á lægstu réttindin heldur hljótum við að stefna að því að allt launafólk njóti þeirra hámarksrétinda sem búið er að semja um. Því hlýtur krafa næstu kjarasamninga að vera: Aukið atvinnuöryggi, aukinn réttindi til veikindadaga og aukið orlof. Launafólk verður rækilega stutt af Viðskiptaráði Íslands sem með sínum útreikningum hefur fært okkur þau vopn sem okkur vantaði í baráttuna. Takk fyrir Viðskiptaráð og vinsamlegast haldið áfram að aðstoða launafólk í baráttunni fyrir bættum kjörum. Höfundur er varaþingmaður fyrir Flokk fólksins og stjórnarmaður í VR. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Vinnumarkaður Stéttarfélög Jónas Yngvi Ásgrímsson Mest lesið Skoðanir um haframjólk ítrekað settar fram sem vísindi Guðrún Nanna Egilsdóttir,Rósa Líf Darradóttir,Vilborg Kolbrún Vilmundardóttir Skoðun Ekki benda á mig Ebba Margrèt Magnúsdóttir Skoðun Sundlaugin sem Reykjavíkurborg vanrækir – en borgarbúar elska Sigfús Aðalsteinsson ,Baldur Borgþórsson,Hlynur Áskelsson Skoðun Kaupmáttur lækkað í tuttugu ár Guðmundur Ingi Þóroddsson Skoðun Máli lífslokalæknis enn ekki lokið – er Ísland réttarríki? Eva Hauksdóttir Skoðun Mjúku innviðirnir Karl Pétur Jónsson Skoðun Tortryggni er ekki utanríkisstefna Dagbjört Hákonardóttir Skoðun Eins og Bubbi söng „ekki benda á mig“. Hver ber ábyrgð þegar enginn vissi neitt? Steindór Þórarinsson Skoðun Af hverju er engin slökkvistöð í Kópavogi? Jónas Már Torfason Skoðun Þriðja heimsstyrjöldin Arnór Sigurjónsson Skoðun Skoðun Skoðun Kjarabarátta Viðskiptaráðs Jónas Yngvi Ásgrímsson skrifar Skoðun Þriðja heimsstyrjöldin Arnór Sigurjónsson skrifar Skoðun Af hverju er engin slökkvistöð í Kópavogi? Jónas Már Torfason skrifar Skoðun Hlutfall kennara í leikskólum er lögbundið – ekki skoðun Anna Lydía Helgadóttir skrifar Skoðun Þorpið okkar allra Andri Rafn Ottesen skrifar Skoðun Fyrirmyndir í starfsmenntun Lísbet Einarsdóttir skrifar Skoðun Máli lífslokalæknis enn ekki lokið – er Ísland réttarríki? Eva Hauksdóttir skrifar Skoðun Ekki plága heldur umbreyting - frá streymisveitum til gervigreindar Kristinn Bjarnason skrifar Skoðun Kaupmáttur lækkað í tuttugu ár Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar Skoðun Eins og Bubbi söng „ekki benda á mig“. Hver ber ábyrgð þegar enginn vissi neitt? Steindór Þórarinsson skrifar Skoðun Mjúku innviðirnir Karl Pétur Jónsson skrifar Skoðun Skoðanir um haframjólk ítrekað settar fram sem vísindi Guðrún Nanna Egilsdóttir,Rósa Líf Darradóttir,Vilborg Kolbrún Vilmundardóttir skrifar Skoðun Tortryggni er ekki utanríkisstefna Dagbjört Hákonardóttir skrifar Skoðun Ekki benda á mig Ebba Margrèt Magnúsdóttir skrifar Skoðun Kópavogsmódelið leggst þyngra á barnafjölskyldur en Reykjavíkurleiðin Jónas Már Torfason,Eydís Inga Valsdóttir skrifar Skoðun Vísindi eru grunnþekking Helgi Hrafn Gunnarsson skrifar Skoðun Reykjavíkurleiðin - ný nálgun að betri leikskóla Helga Þórðardóttir skrifar Skoðun Sundlaugin sem Reykjavíkurborg vanrækir – en borgarbúar elska Sigfús Aðalsteinsson ,Baldur Borgþórsson,Hlynur Áskelsson skrifar Skoðun Samanburður á aðferðum Þjóðverja og Kínverja við að draga úr notkun á jarðefnaeldsneyti Gunnar Einarsson skrifar Skoðun Björgum latínunni! Böðvar Stefánsson skrifar Skoðun Hugrekkið sem felst í því að óska eftir dánaraðstoð Ingrid Kuhlman skrifar Skoðun Kona á öld hrottans Bjarni Karlsson skrifar Skoðun Skjaldborg um sjöfaldan veikindarétt Björn Brynjúlfur Björnsson skrifar Skoðun Tilraun til Íslandsmets í niðurrifsorðræðu Magnús Þór Jónsson skrifar Skoðun Kæri Runólfur Magnús Árni Skjöld Magnússon skrifar Skoðun Verða árásir á Íran gerðar frá Keflavíkurflugvelli? Steingrímur Gunnarsson skrifar Skoðun Kerfi án forsendna skilar ekki árangri Sóldís Birta Reynisdóttir skrifar Skoðun Fyrir hvern er velferðarkerfið? Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Treystir ríkisstjórnin þjóðinni í raun? Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Lygin um kynbundið ofbeldi og jafnréttisbrot gegn karlmönnum Huginn Þór Grétarsson skrifar Sjá meira