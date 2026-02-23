Skoðun

Kjara­barátta Við­skiptaráðs

Jónas Yngvi Ásgrímsson skrifar

Sem stjórnarmaður í VR get ég ekki annað en glaðst yfir óvæntum stuðningi við kjarabaráttu almenna vinnumarkaðarins frá einhverjum félagsskap sem kallast Viðskiptaráð Íslands. Hingað til hafa stéttarfélög sem hafa verið að semja við SA talað fyrir daufum eyrum þegar kemur að mismun á réttindum starfsmanna eftir því hvort þeir starfa hjá opinberum fyrirtækjum eða fyrirtækjum í einkarekstri. En nú er þessi óvænti liðsauki mættur í baráttuna með stéttarfélögunum.

Á síðasta ári benti Viðskiptaráð á að atvinnuöryggii opinberra starfsmanna væri meira en í einkageiranum. Væntanlega hljóta stéttarfélög að taka þetta óréttlæti upp í næstu kjarasamningum með vísan í umfjöllun og útreikninga Viðskiptaráðs. Krafa stéttarfélaga um að ekki sé hægt að segja starfsfólki upp án undangenginnar ávítunar, andmælaréttar og fresti til að bæta sig er rækilega studd af Viðskiptaráði.

Þessa dagana er Viðskiptaráð að fjalla um veikindarétt opinberra starfsmanna og samkvæmt þeirra niðurstöðum þá hafa opinberir starfsmenn sjö sinnum meiri rétt en starfsmenn á almennum markaði. Þetta sýna þeir fram á með alls konar útreikningum og töflum sem stéttarfélögin geta nýtt sér í næstu kjarasamningum. Ég kann Viðskiptaráði miklar þakkir fyrir að einfalda okkur vinnuna við kjarasamningsgerðina.

Næsta skref Viðskiptaráðs hlýtur síðan að vera að benda á að orlofsréttur allra opinberra starfsmanna er 30 dagar meðan kjarasamningur VR við SA er 24 – 30 dagar eftir starfsaldri. Það verður gaman þegar þessu takmarki stéttarfélaga á almennum vinnumarkaði er náð.

Eins og Viðskiptaráð Íslands bendir á þá er ekki réttlæti í að starfsfólk njóti mismunandi kjara eftir því hvort unnið sé hjá opinberum fyrirtækjum eða á almennum vinnumarkaði. Sökum þess hljótum við að stefna að því að réttindi séu þau sömu yfir línuna. Eðlilega færum við ekki áunnin réttindi niður á lægstu réttindin heldur hljótum við að stefna að því að allt launafólk njóti þeirra hámarksrétinda sem búið er að semja um. Því hlýtur krafa næstu kjarasamninga að vera: Aukið atvinnuöryggi, aukinn réttindi til veikindadaga og aukið orlof. Launafólk verður rækilega stutt af Viðskiptaráði Íslands sem með sínum útreikningum hefur fært okkur þau vopn sem okkur vantaði í baráttuna. Takk fyrir Viðskiptaráð og vinsamlegast haldið áfram að aðstoða launafólk í baráttunni fyrir bættum kjörum.

Höfundur er varaþingmaður fyrir Flokk fólksins og stjórnarmaður í VR.

Vinnumarkaður Stéttarfélög Jónas Yngvi Ásgrímsson

