Öll höfum við á undanförnum misserum fundið fyrir því hversu allt í samfélagi okkar hefur hækkað. Er þar ekkert undanskilið, hvorki nauðsynjavörur né sjálfsögðu þjónusta. Allt virðist stefna í að meirihluti þingmanna á Alþingi samþykki umdeilt frumvarp um tengingu bóta almannatrygginga við launavísitölu en það kemur til með að hjálpa fólki sem hefur litla möguleika til að bæta stöðu sína og á sífellt á hættu að dragast aftur úr í kaupmætti. Afstaða-réttindafélag styður öll góð mál sem miða að því að bæta hag þeirra verst settu og má því til með að benda á annan hóp sem lengi hefur dregist aftur úr og þrátt fyrir augljósa þörf fær ekki endurskoðun á kjörum sínum.
Dagpeningar hafa ekki hækkað í tvo áratugi, eða frá árinu 2006. Á sama tíma hafa þóknanir fyrir störf og fæðisfé hækkað lítillega. Það er náttúrlega ótrúlegt að grunnframfærsla í fangelsum hafi staðið í stað öll þessi ár en samkvæmt verðlagsreiknivél Hagstofu Íslands jafngilda 630 krónur árið 2006 tæpum 1.700 krónum í dag. Orðalag laganna hljómar á þá leið að ráðherra ákveði fjárhæð dagpeninga og að þeir skuli miðast við að fangi eigi fyrir brýnustu nauðsynjum til persónulegrar umhirðu. Auðséð er á ákvæðinu að það kallar á reglulega endurskoðun og því er einnig ljóst að stjórnvöld hafa gjörsamlega vanrækt þá skyldu sína.
Höfum það á hreinu að fangar eru oftar en ekki fólk sem stendur þegar höllum fæti í samfélaginu. Margir koma úr fátækt, hafa á bakinu skuldir og jafnan lítinn stuðning frá fjölskyldu. Að setja þá inn í kerfi þar sem grunnframfærsla hefur verið frosin í tvo áratugi er ekki endurhæfing, það er einangrun frá þróun samfélagsins.
Afstaða-réttindafélag skorar á þá þingmenn sem hyggjast samþykkja frumvarpið um tengingu bóta við launavísitölu að taka upp við dómsmálaráðherra hvort ekki standi til að leiðrétta kjör fanga eins og annarra sem höllum fæti standa í samfélaginu.
Höfundur er formaður Afstöðu-réttindafélags.
Andri Rafn Ottesen skrifar
Lísbet Einarsdóttir skrifar
Eva Hauksdóttir skrifar
Kristinn Bjarnason skrifar
Guðmundur Ingi Guðbrandsson skrifar
Steindór Þórarinsson skrifar
Karl Pétur Jónsson skrifar
Guðrún Nanna Egilsdóttir,Rósa Líf Darradóttir,Vilborg Kolbrún Vilmundardóttir skrifar
Dagbjört Hákonardóttir skrifar
Ebba Margrèt Magnúsdóttir skrifar
Jónas Már Torfason,Eydís Inga Valsdóttir skrifar
Helgi Hrafn Gunnarsson skrifar
Helga Þórðardóttir skrifar
Sigfús Aðalsteinsson ,Baldur Borgþórsson,Hlynur Áskelsson skrifar
Gunnar Einarsson skrifar
Böðvar Stefánsson skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Bjarni Karlsson skrifar
Björn Brynjúlfur Björnsson skrifar
Magnús Þór Jónsson skrifar
Magnús Árni Skjöld Magnússon skrifar
Steingrímur Gunnarsson skrifar
Sóldís Birta Reynisdóttir skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Huginn Þór Grétarsson skrifar
Kolbrún Halldórsdóttir skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Finnbjörn A. Hermannsson skrifar
Inga Gunnlaugsdóttir skrifar