Edrúar febrúar – um fíkn, neyslu og bata Elín A. Eyfjörð Ármannsdóttir skrifar 16. febrúar 2026 14:00 Febrúar er oft kallaður Edrúar febrúar – mánuður sem tileinkaður er edrúmennsku og ígrundun um eigið samband við áfengi, lyf og önnur vímuefni. Fyrir suma er þetta einföld áskorun. Fyrir aðra er þetta lífsspursmál. Fyrir mig er þetta persónulegt. Hvað er fíkn? Fíkn er langvinnur, endurtekinn sjúkdómur sem hefur áhrif á umbunarkerfi heilans, sjálfstjórn og ákvarðanatöku. Hún snýst ekki um skort á viljastyrk heldur breytingar í taugakerfi sem gera það að verkum að einstaklingur heldur áfram neyslu þrátt fyrir skaðlegar afleiðingar. Fíkn einkennist meðal annars af: Sterkri löngun (craving) Minnkandi stjórn á neyslu Þoli (þarf meira magn til að fá sömu áhrif) Fráhvarfseinkennum þegar notkun er hætt Forgangsröðun neyslu fram yfir skyldur og tengsl Fíkn getur beinst að áfengi, lyfseðilsskyldum lyfjum, ólöglegum fíkniefnum – en líka hegðun eins og fjárhættuspili. Kjarninn er sá sami: heilinn lærir að tengja ákveðna hegðun við sterka umbun og fer að sækja í hana hvað sem það kostar. Hverjir fá fíkn? Fíkn velur ekki. Hún getur snert hvern sem er – óháð aldri, kyni, menntun, stöðu eða bakgrunni. Erfðir, áföll, geðræn vandamál, félagslegt umhverfi og aðgengi að efnum skipta máli, en enginn er „ónæmur“. Ein stærsta hindrunin í umræðunni eru staðalímyndir. Við höfum tilhneigingu til að ímynda okkur að fólk í fíkn líti út eða hegði sér á ákveðinn hátt. En sannleikurinn er sá að margir í neyslu eru í vinnu, í námi, foreldrar, makar, vinir. Þeir geta borið sig vel út á við – á meðan allt er að hrynja að innan. Neysla – hvað gerist? Neysla á áfengi, lyfjum eða fíkniefnum hefur áhrif á heilann, líkamann og hegðun. Áfengi er miðtaugakerfisbælandi efni sem dregur úr hömlum, skerðir dómgreind og eykur áhættusækni. Langvarandi neysla getur leitt til lifrarskemmda, tauga- og geðrænna vandamála. Lyf, til dæmis kvíðastillandi lyf og verkjalyf, geta valdið hröðu þoli og líkamlegri fíkn. Upphafið er oft lögmæt notkun – en smám saman verður notkunin nauðsyn frekar en val. Ólögleg fíkniefni geta haft örvandi, róandi eða skynbreytandi áhrif, en sameiginlegt er að þau trufla náttúrulegt jafnvægi heilans. Neysla lýsir sér ekki bara í magni. Hún getur birst í leynd, afneitun, skapbreytingum, félagslegri einangrun, fjárhagsvanda og brotnum tengslum. Hún hefur áhrif á fjölskyldur, börn, vini og samstarfsfólk. Fíkn er ekki einstaklingsvandamál – hún snertir heilar keðjur tengsla. Þegar málefnið er persónulegt Ég tala ekki um þetta úr fjarlægð. Ég hef sjálf verið í mikilli neyslu, bæði á lyfjum og áfengi. Það tímabil var flókið, sársaukafullt og einangrandi. Utan frá séð gat allt litið „eðlilega“ út. Innra með mér var óreiða. Ég hef verið edrú síðan í júlí 2025. Bati er mér lífsnauðsynlegur. En hann er ekki bein lína upp á við. Hann er sveiflukenndur. Það koma dagar þar sem löngunin lætur á sér kræla. Dagar þar sem andlega eða líkamlega manni líður illa. Dagar þar sem maður efast. En það koma líka góðir dagar. Dagar þar sem maður finnur frið. Stolt. Von. Slæmur dagur þýðir ekki að batanum sé lokið. Hann þýðir bara að maður er manneskja. Bati snýst ekki um fullkomnun heldur um að halda áfram – einn dag í einu. Stuðningur frá fólki skiptir þar gríðarlegu máli. Að einhver spyrji hvernig manni líður. Að einhver trúi á mann þegar maður á erfitt með að trúa á sjálfan sig. Samfélag sem mætir fíkn með skilningi frekar en fordómum bjargar lífum. Bati er þess virði Bati er flókinn. Hann krefst heiðarleika, vinnu og oft mikillar sjálfsskoðunar. En hann er þess virði. Lífið verður raunverulegra. Tengsl verða dýpri. Sjálfsvirðingin vex hægt og rólega aftur. Í dag vel ég edrúmennsku. Ekki af því að það sé alltaf auðvelt – heldur af því að það er betra líf. Verkfæri í bata – Bata appið Eitt af þeim verkfærum sem getur stutt fólk í bata er Bata appið. Þar er hægt að halda utan um edrúdagana, sjá hversu miklu maður sparar með því að velja að vera edrú og fylgjast með eigin framförum. Í appinu má meðal annars finna: Talningu á edrú dögum Yfirlit yfir fjárhagslegan sparnað Þakklætisdagbók Fræðslu um bata Skipulag dagsins Hugleiðslur Sýnilegan árangur og markmið Hægt er að nýta appið með fríum aðgangi, en með Premium aðgangi opnast fleiri möguleikar og efni. Bati snýst ekki um eitt app eða eina aðferð – heldur um að finna þau verkfæri sem virka fyrir hvern og einn. En að hafa yfirsýn, sjá árangurinn sinn svart á hvítu og minna sig á hvers vegna maður valdi edrúmennsku getur skipt sköpum. Edrúar febrúar er ekki bara mánuður án áfengis. Hann er tækifæri til að spyrja spurninga, brjóta niður staðalímyndir og opna umræðuna um fíkn án skammar. Fíkn er sjúkdómur. Neysla hefur áhrif langt út fyrir einstaklinginn. En bati er mögulegur. Og hann er þess virði. Höfundur er kennaranemi við Háskólann á Akureyri og einstaklingur í bata. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. 