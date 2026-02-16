RESCALED Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar 16. febrúar 2026 11:01 Sögulegt skref verður tekið í íslenskum fangelsismálum í apríl næstkomandi en þá gengur Afstaða-réttindafélag formlega í evrópsku RESCALED-hreyfinguna og fær hingað til lands fulltrúa hennar til að hefja samtal við stjórnvöld um nýja sýn á fangelsi, sýn sem hefur þegar skilað árangri víða í Evrópu. Samhliða aðildinni mun Afstaða, í samstarfi við fulltrúa RESCALED, kynna fyrir stjórnvöldum hvernig hægt er að byggja upp fangelsiskerfi sem er bæði manneskjulegra og ódýrara en þau áform sem nú liggja á borðum um öryggisfangelsið að Stóra-Hrauni. Í dag er stefnt að því að ráðast í eitt stærsta innviðaverkefni fangelsiskerfisins frá upphafi, nýtt öryggisfangelsi að Stóra-Hrauni, með kostnað upp á tugi milljarða. Afstaða hefur nú þegar sent stjórnvöldum ítarlegt minnisblað þar sem bent er á að til séu ódýrari og árangursríkari leiðir. Öryggi skapast nefnilega ekki með hærri múrum heldur með litlum, sérhæfðum einingum og raunverulegum hvötum til breytinga, námi, vinnu, meðferð og stuðningi. Í slíkri nálgun er fangelsi ekki endapunktur heldur tímabundið úrræði til endurhæfingar. Stór fangelsi eru bæði dýr í byggingu og rekstri og skila oft verri niðurstöðum þegar kemur að endurkomutíðni. Í stað þess að setja alla undir sama þak er farsælla að leggja áherslu á 10-30 manna einingar sem eru tengdar beint við nærumhverfi samfélagsins, heilbrigðisþjónustu, menntakerfi, vinnumarkað og fjölskyldur. Afstaða hefur árum saman bent á sama, að íslensku fangelsin séu yfirfull, kerfið sé plástrað saman og að fjármunum sé fyrst og fremst varið í múra en ekki í nám og raunverulega endurhæfingu. Að ganga í RESCALED er því eðlilegt næsta skref, að tengja íslenskt umbótastarf við alþjóðlega hreyfingu með sömu markmið. Hvað er RESCALED? RESCALED er evrópsk umbótahreyfing sem sameinar fræðafólk, fagfólk, fanga- og aðstandendasamtök og stjórnvöld víða um álfuna í því markmiði að endurmóta fangelsi nútímasamfélaga. https://www.rescaled.org/ Markmiðin eru skýr: Draga úr endurkomutíðni með mannlegri og markvissari vistun í smærri einingum Auka raunverulegt öryggi með því að fleiri komi út með húsnæði, vinnu og tengsl við samfélagið Nota almannafé skynsamlega – minna í múra, meira í menntun og heilbrigðisþjónustu Ísland hefur lagaramma, vantar bara stefnuna Íslensk löggjöf stendur ekki í vegi fyrir RESCALED-nálgun. Lög um fullnustu refsinga nr. 15/2016 heimila fullnustu utan fangelsis, samninga við sérhæfðar stofnanir, rafrænt eftirlit og fjölbreytt úrræði sem geta tekið við af hefðbundnu fangelsi. Þar að auki er nám og starfsþjálfun sérstaklega nefnt sem hluti af fullnustu, og Afstaða hefur ítrekað bent á að menntun sé einn sterkasti þátturinn í að draga úr endurkomu. Í stuttu máli, við höfum lögin, við höfum dæmi frá Norðurlöndum, það sem vantar er pólitísk ákvörðun. Afstaða mun halda fast við þá kröfu sem félagið hefur þegar lagt fram, að hætta við öryggisfangelsið að Stóra-Hrauni í núverandi mynd og nýta þann sveigjanleika sem er í lögum til að byggja upp fangelsi framtíðarinnar, í þágu þeirra sem afplána, þeirra sem verða fyrir brotum og samfélagsins alls. Höfundur er formaður Afstöðu-réttindafélags. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Guðmundur Ingi Þóroddsson Mest lesið Innrás og forsetarán í Venesúela – hvað tekur við? Gylfi Páll Hersir: Skoðun Vegatollar Borgarlínu - Refsiaðgerð gegn venjulegu fólki Sigfús Aðalsteinsson,Baldur Borgþórsson,Hlynur Áskelsson Skoðun Bayes-reglan og rökrétt hugsun Arnar Sigurðsson Skoðun Af hverju var snjóflóðið á Flateyri ekki rannsakað? Sóley Eiríksdóttir Skoðun Veit fólk á samfélagsmiðlum allt um getnaðarvarnir? Jórunn Oddsdóttir,Steinunn Zophoníasdóttir Skoðun Rússnesk skemmdarverk, innviðir og Ísland Kristinn Hróbjartsson Skoðun Umferð akandi, hjólreiðar fólki, rafhlaupahjolafolki og gangandi vegfarendur Össur Pétur Valdimarsson Skoðun Sjálfseignarbændur eða leiguliðar Kristófer Alex Guðmundsson Skoðun Samgöngumál á Suðurlandi Þórir N. Kjartansson Vík Skoðun Matvælaöryggi og forvarnir: Virkar forvarnir í stað fjárfrekra neyðarviðbragða Hanna Lóa Skúladóttir,Guðrún Adolfsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Gróska í starfsemi leikskóla Reykjavíkurborgar – áfram leikskólar Steinn Jóhannsson,Ólafur Brynjar Bjarkason skrifar Skoðun RESCALED Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar Skoðun Matvælaöryggi og forvarnir: Virkar forvarnir í stað fjárfrekra neyðarviðbragða Hanna Lóa Skúladóttir,Guðrún Adolfsdóttir skrifar Skoðun Sjálfseignarbændur eða leiguliðar Kristófer Alex Guðmundsson skrifar Skoðun Veit fólk á samfélagsmiðlum allt um getnaðarvarnir? Jórunn Oddsdóttir,Steinunn Zophoníasdóttir skrifar Skoðun Umferð akandi, hjólreiðar fólki, rafhlaupahjolafolki og gangandi vegfarendur Össur Pétur Valdimarsson skrifar Skoðun Rússnesk skemmdarverk, innviðir og Ísland Kristinn Hróbjartsson skrifar Skoðun Af hverju var snjóflóðið á Flateyri ekki rannsakað? Sóley Eiríksdóttir skrifar Skoðun Bayes-reglan og rökrétt hugsun Arnar Sigurðsson skrifar Skoðun Samgöngumál á Suðurlandi Þórir N. Kjartansson Vík skrifar Skoðun Innrás og forsetarán í Venesúela – hvað tekur við? Gylfi Páll Hersir: skrifar Skoðun Hjúkrunarrýmum fækkaði árin 2019-2024 - miðað við fjölgun aldraðra Alma D. Möller skrifar Skoðun Lilja er Framsókn Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Forsætisráðherra fjarlægist atvinnulífið Bergþór Ólason skrifar Skoðun Að fljóta sofandi að feigðarósi í boði Viðskiptaráðs Sveinn Atli Gunnarsson skrifar Skoðun Traust, trúverðugleiki og heilindi Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir skrifar Skoðun Er Reykjavík virkilega dreifð? Gögn segja annað Finnur Hrafn Jónsson skrifar Skoðun Vegatollar Borgarlínu - Refsiaðgerð gegn venjulegu fólki Sigfús Aðalsteinsson,Baldur Borgþórsson,Hlynur Áskelsson skrifar Skoðun Við styðjum kollega okkar á bráðamóttöku Landspítalans! Guðrún Árný Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Byggjum upp færni til sjálfsstæðrar búsetu – ekki bara hjúkrunarheimili Gunnlaugur Már Briem skrifar Skoðun Reykjavík er hvorki gjaldþrota né ofurþétt Guðni Freyr Öfjörð skrifar Skoðun Tryggjum orkuskipti og almannahag Oddný Harðardóttir,Stefán Jón Hafstein skrifar Skoðun Útverðir góðmennskunnar Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Jöfn tækifæri barna, betra samfélag og bjartari framtíð Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir skrifar Skoðun Veljum sterkan leiðtoga Aron Ólafsson skrifar Skoðun Heilbrigðisráðherra. Nú er mál að linni, aftur Halldór Víglundsson: skrifar Skoðun Þrenging gatna þrýstir umferð inn í hverfin Einar Sveinbjörn Guðmundsson skrifar Skoðun Með greinargerðum skal land byggja? Konráð S. Guðjónsson skrifar Skoðun „Þá er Ísland eina landið í heiminum þar sem læknar veita ekki dánaraðstoð” Ingrid Kuhlman skrifar Skoðun Samfélagið virkar þegar við erum tengd Brynja Ragnarsdóttir skrifar Sjá meira