Skoðun

Um­ferð akandi, hjól­reiðar fólki, raf­hlaupa­hjola­folki og gangandi veg­far­endur

Össur Pétur Valdimarsson skrifar

Góðan daginn. Ég er atvinnubílstjóri og er búinn að starfa sem slíkur í 25 ár og hef orðið vitni af fólki sem stjórnar ökutækjum af hvaða toga sem er. Það vantar töluvert upp á að næg tillitssemi sé allsráðandi í umferðinni, því miður. Af hverju allur þessi hraði hjá flestum. Aukið stress veldur vanlíðan hjá venjulegu fólki. Miðaðvið að verða vitni af aksturslagi margra ökumanna, kæmi mér ekki á óvart að banaslys í umferðinni til dæmis á Höfuðborgarsvæðinu væru minnst 2 á dag, vægt til orða tekið. Af hverju eru svona margir að flýta sér svona mikið, það er eins og sumir ökumenn væru að missa af fluginu á leiðinni til sólarlanda.

Boðorðið er. Sínum hvert öðru tillitsemi í umferðinni, sama hvort ökumaðurinn er á reiðhjóli, rafhlaupahjóli, bifreið, atvinnutæki af ýmsum toga, stórar vinnuvélar og gangandi fólks. Ást og umhyggja í umferðinni er bráðnauðsynlegt veganesti áður en við leggjum af stað í umferðina. Við vitum öll að umferðarþungi hefur aukist gríðarlega mikið undanfarin ár án þess að gatnakerfið hafi aðlagast þessum aukna umferðarþunga. Er það ekki stjórnvöld á hverjum stað sem taka ábyrgð á því? Hvað hafa yfirvöld gert til þess að aðlagast þessum aukna umferðarþunga? Jú það er á ábyrgð yfirvalda að hafa gatnakerfið aðlagað unferðaraukningu, það hefur lítið sést að yfirvöld hafi fylgt umferðaraukningunni því miður, þess vegna erum við komin þangað þar sem við erum stödd í dag sem er óboðlegt fyrir okkur sem viljum að umferð ökutækja og gangandi vegfarenda gangi snurðulaust fyrir sig.

Höfundur er atvinnubílstjóri.

Umferðaröryggi

Mest lesið


Skoðun

Skoðun

Ein ást

Dagur Fannar Magnússon skrifar

Sjá meira


×

Mest lesið