Umferð akandi, hjólreiðar fólki, rafhlaupahjolafolki og gangandi vegfarendur Össur Pétur Valdimarsson skrifar 16. febrúar 2026 09:02 Góðan daginn. Ég er atvinnubílstjóri og er búinn að starfa sem slíkur í 25 ár og hef orðið vitni af fólki sem stjórnar ökutækjum af hvaða toga sem er. Það vantar töluvert upp á að næg tillitssemi sé allsráðandi í umferðinni, því miður. Af hverju allur þessi hraði hjá flestum. Aukið stress veldur vanlíðan hjá venjulegu fólki. Miðaðvið að verða vitni af aksturslagi margra ökumanna, kæmi mér ekki á óvart að banaslys í umferðinni til dæmis á Höfuðborgarsvæðinu væru minnst 2 á dag, vægt til orða tekið. Af hverju eru svona margir að flýta sér svona mikið, það er eins og sumir ökumenn væru að missa af fluginu á leiðinni til sólarlanda. Boðorðið er. Sínum hvert öðru tillitsemi í umferðinni, sama hvort ökumaðurinn er á reiðhjóli, rafhlaupahjóli, bifreið, atvinnutæki af ýmsum toga, stórar vinnuvélar og gangandi fólks. Ást og umhyggja í umferðinni er bráðnauðsynlegt veganesti áður en við leggjum af stað í umferðina. Við vitum öll að umferðarþungi hefur aukist gríðarlega mikið undanfarin ár án þess að gatnakerfið hafi aðlagast þessum aukna umferðarþunga. Er það ekki stjórnvöld á hverjum stað sem taka ábyrgð á því? Hvað hafa yfirvöld gert til þess að aðlagast þessum aukna umferðarþunga? Jú það er á ábyrgð yfirvalda að hafa gatnakerfið aðlagað unferðaraukningu, það hefur lítið sést að yfirvöld hafi fylgt umferðaraukningunni því miður, þess vegna erum við komin þangað þar sem við erum stödd í dag sem er óboðlegt fyrir okkur sem viljum að umferð ökutækja og gangandi vegfarenda gangi snurðulaust fyrir sig. Höfundur er atvinnubílstjóri. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Umferðaröryggi Mest lesið Vegatollar Borgarlínu - Refsiaðgerð gegn venjulegu fólki Sigfús Aðalsteinsson,Baldur Borgþórsson,Hlynur Áskelsson Skoðun Bayes-reglan og rökrétt hugsun Arnar Sigurðsson Skoðun Af hverju var snjóflóðið á Flateyri ekki rannsakað? Sóley Eiríksdóttir Skoðun Innrás og forsetarán í Venesúela – hvað tekur við? Gylfi Páll Hersir: Skoðun Rússnesk skemmdarverk, innviðir og Ísland Kristinn Hróbjartsson Skoðun Veit fólk á samfélagsmiðlum allt um getnaðarvarnir? Jórunn Oddsdóttir,Steinunn Zophoníasdóttir Skoðun Samgöngumál á Suðurlandi Þórir N. Kjartansson Vík Skoðun Umferð akandi, hjólreiðar fólki, rafhlaupahjolafolki og gangandi vegfarendur Össur Pétur Valdimarsson Skoðun Ein ást Dagur Fannar Magnússon Skoðun Að fljóta sofandi að feigðarósi í boði Viðskiptaráðs Sveinn Atli Gunnarsson Skoðun Skoðun Skoðun Sjálfseignarbændur eða leiguliðar Kristófer Alex Guðmundsson skrifar Skoðun Veit fólk á samfélagsmiðlum allt um getnaðarvarnir? Jórunn Oddsdóttir,Steinunn Zophoníasdóttir skrifar Skoðun Umferð akandi, hjólreiðar fólki, rafhlaupahjolafolki og gangandi vegfarendur Össur Pétur Valdimarsson skrifar Skoðun Rússnesk skemmdarverk, innviðir og Ísland Kristinn Hróbjartsson skrifar Skoðun Af hverju var snjóflóðið á Flateyri ekki rannsakað? Sóley Eiríksdóttir skrifar Skoðun Bayes-reglan og rökrétt hugsun Arnar Sigurðsson skrifar Skoðun Samgöngumál á Suðurlandi Þórir N. Kjartansson Vík skrifar Skoðun Innrás og forsetarán í Venesúela – hvað tekur við? Gylfi Páll Hersir: skrifar Skoðun Hjúkrunarrýmum fækkaði árin 2019-2024 - miðað við fjölgun aldraðra Alma D. Möller skrifar Skoðun Lilja er Framsókn Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Forsætisráðherra fjarlægist atvinnulífið Bergþór Ólason skrifar Skoðun Að fljóta sofandi að feigðarósi í boði Viðskiptaráðs Sveinn Atli Gunnarsson skrifar Skoðun Traust, trúverðugleiki og heilindi Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir skrifar Skoðun Er Reykjavík virkilega dreifð? Gögn segja annað Finnur Hrafn Jónsson skrifar Skoðun Vegatollar Borgarlínu - Refsiaðgerð gegn venjulegu fólki Sigfús Aðalsteinsson,Baldur Borgþórsson,Hlynur Áskelsson skrifar Skoðun Við styðjum kollega okkar á bráðamóttöku Landspítalans! Guðrún Árný Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Byggjum upp færni til sjálfsstæðrar búsetu – ekki bara hjúkrunarheimili Gunnlaugur Már Briem skrifar Skoðun Reykjavík er hvorki gjaldþrota né ofurþétt Guðni Freyr Öfjörð skrifar Skoðun Tryggjum orkuskipti og almannahag Oddný Harðardóttir,Stefán Jón Hafstein skrifar Skoðun Útverðir góðmennskunnar Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Jöfn tækifæri barna, betra samfélag og bjartari framtíð Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir skrifar Skoðun Veljum sterkan leiðtoga Aron Ólafsson skrifar Skoðun Heilbrigðisráðherra. Nú er mál að linni, aftur Halldór Víglundsson: skrifar Skoðun Þrenging gatna þrýstir umferð inn í hverfin Einar Sveinbjörn Guðmundsson skrifar Skoðun Með greinargerðum skal land byggja? Konráð S. Guðjónsson skrifar Skoðun „Þá er Ísland eina landið í heiminum þar sem læknar veita ekki dánaraðstoð” Ingrid Kuhlman skrifar Skoðun Samfélagið virkar þegar við erum tengd Brynja Ragnarsdóttir skrifar Skoðun Við höldum áfram að gera Ísland öruggara Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir skrifar Skoðun Eitrað bræðralag – hver tapar og hver græðir? Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Ein ást Dagur Fannar Magnússon skrifar Sjá meira