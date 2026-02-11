Skoðun

Úr hverju er þessi kona gerð?

Silja Dögg Gunnarsdóttir skrifar

Þetta er setning sem mér dettur í hug þegar ég hugsa um Lilju Dögg Alfreðsdóttur. Henni fylgir mikill kraftur, hún getur haldið fjölmörgum boltum samtímis á lofti, hún er með skýra framtíðarsýn, hefur brennandi áhuga á einstökum verkefnum, er klók og útsjónarsöm þegar koma þarf hlutum í framkvæmd, er með stórt og gott tengslanet og, síðast en ekki síst, þá elskar hún Ísland og Framsóknarflokkinn – alveg eins og ég. Ekki skemmir heldur fyrir að hún hefur góðan húmor og tekur sjálfa sig mátulega alvarlega. Það er alltaf gaman í kringum Lilju, nema kannski þegar maður er ósammála henni, en það er önnur saga.

Flokksþing Framsóknarflokksins verður haldið í Reykjavík um helgina. Ég ætla að mæta og styðja Lilju Dögg. Ég kynntist henni fyrst þegar hún starfaði í starfshópi Framsóknarflokksins um afnám gjaldeyrishafta, mál sem flokkurinn setti á oddinn í Alþingiskosningunum árið 2013 þegar flokkurinn vann sögulegan sigur. Lilja hafði m.a. það verkefni að setja þingflokkinn inn í málið, sem hún gerði lystilega. Hún var þá starfsmaður Seðlabanka Íslands og greinilegt að hún hafði yfirgripsmikla þekkingu á hagfræði og efnahagsmálum, enda vel menntuð á því sviði. Henni fylgdi ferskur andblær og orka. Alltaf stutt í brosið, sem er ómetanlegt þegar maður er innan um mishressa þingmenn alla daga.

Ég kynntist Lilju Dögg betur þegar hún tók við sem utanríkisráðherra árið 2016, en ég var nánast alla mína átta ára þingsetu í utanríkismálanefnd, Þjóðaröryggisráði og í Íslandsdeild Norðurlandaráðs. Svo sátum við saman sem óbreyttir þingmenn á örstuttu kjörtímabili 2017–18 og að því loknu tók Lilja við sem mennta- og menningarmálaráðherra. Lilja bar algerlega höfuð og herðar yfir aðra ráðherra í framkvæmdagleði og árangri, enda keppnismanneskja með meiru. Hún náði mörgum stórum málum í gegn á stuttum tíma sem fyrri ráðherrar höfðu glímt við í áratugi; gott dæmi eru breytingar á lögum um námslánakerfið sem Lilja kom í gegn.

Ég get haldið áfram að hrósa Lilju vinkonu, en ég ætla að láta staðar numið. Ég vona að hún verði næsti formaður Framsóknarflokksins. Hún er rétta manneskjan til að leiða þennan aldagamla flokk inn í nýja tíma. Það er ég sannfærð um.

Höfundur er fyrrverandi alþingismaður og núverandi viðskiptastjóri.

Silja Dögg Gunnars­dóttir Framsóknarflokkurinn

Mest lesið


Skoðun

Sjá meira


×

Mest lesið