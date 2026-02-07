Í dag fer fram flokksval hjá Samfylkingunni í Kópavogi. Í framboði er öflugur hópur með fjölbreytta reynslu og bakgrunn sem hefur átt í virku samtali við Kópavogsbúa undanfarnar vikur. Í samtölum við bæjarbúa heyrir maður fljótt sameiginlegt stef. Þótt fólk sé stolt af bænum sínum virka bæjaryfirvöld eins og þau séu á sjálfstýringu. Ákvarðanir eru teknar út frá hagsmunum kerfisins frekar en fólksins í bænum. Kópavogsbúar vita lítið um hvað er í gangi og það er erfitt að sækja sér upplýsingar. Útkoman í Excelskjalinu virðist mikilvægari en áhrifin á fólkið í bænum.
Það þarf sannarlega að huga að rekstri bæjarins og að hann skili sér réttu megin við núll. En þegar svigrúm myndast þarf að forgangsraða í þágu öflugrar þjónustu. Ég hef rætt við fjölskyldufólk sem borgar hæstu leikskólagjöld á landinu um hver mánaðarmót og skilur ekki hvers vegna er verið að „skattleggja barneignir“. Ég hef heyrt frá fólki sem upplifir algjört samráðsleysi í skipulagsmálum þar sem áætlanir þróunaraðila eru látnar hafa forgang fram yfir þarfir og vilja íbúa.
Ég hef rætt við eigendur lítilla fyrirtæki sem þurfa að hlaupa á milli stofnana og úttektaraðila sem tala ekki saman og benda hvert á annað. Við kennara sem kvarta sáran yfir skorti á úrræðum fyrir börn með sérþarfir og heyrt frá aðstandendum fatlaðra einstaklinga í bænum sem eru að bugast yfir biðlistum. Frá eldri borgurum sem hafa einangrast frá því þau hættu að vinna og upplifa að ekkert hafi beðið þeirra eftir að starfsævinni lauk.
Við hlustum og höfum heyrt skýrt ákall um breytta forgangsröðun. Við ætlum okkur að svara kallinu. Samfylkingin er mætt til leiks í Kópavogi. Til að mynda meirihluta um nýja forgangsröðun. Meirihluta sem veit hvað á að vera í fyrsta sæti: öflug þjónusta sem auðveldar bæjarbúum daglegt líf. Það þarf ekki mikið til að gott verði best, og ég óska eftir umboði jafnaðarmanna í Kópavogi til að leiða flokkinn til nýrrar forystu í bænum.
Höfundur býður sig fram til oddvitasætis Samfylkingarinnar í Kópavogi. Flokksval fer fram í dag þann 7. febrúar, milli klukkan 9 og 17
xs.is
Kosningarétt hafa Kópavogsbúar sem eru skráðir stuðningsmenn eða flokksfélagar í Samfylkingunni.
