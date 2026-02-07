Nú stendur yfir fyrsta prófkjör Viðreisnar í Kópavogi. Í framboði eru sjö framúrskarandi einstaklingar sem berjast um fyrstu þrjú sætin. Það eru mikil forréttindi að fá að taka þátt í baráttu með fólki sem brennur fyrir samfélagið okkar og er tilbúið að gefa tímann sinn til að láta gott af sér leiða í þágu Kópavogs.
Sjálfur býð ég mig fram til að leiða lista Viðreisnar til sigurs þann 16. maí næstkomandi. Kosið er í dag til klukkan 19:00 og allir skráðir meðlimir Viðreisnar í Kópavogi geta tekið þátt. Sama hvernig fer er ljóst að listinn verður fullur af öflugu Viðreisnarfólki sem mun láta til sín taka.
Stella amma
Ég er fjórðu kynslóðar Kópavogsbúi og sterk tengsl mín við bæinn móta sýn mína á hvernig ég vil sjá bæinn okkar þróast. Stella á Lindarbakka var amma mín. Hún var þekkt hér í Kópavogi fyrir að liggja ekki á skoðunum sínum.
Hún var mjög vinstrisinnuð, kommi að eigin sögn, og mjög pólitísk manneskja. Þegar ég gekk í Viðreisn þá sagði hún við mig „Mikið er ég stolt af þér, en ég vona að ykkur gangi illa“ – þannig var amma. Sanngjörn og málefnaleg, en grjóthörð. Brann fyrir betri heimi og betra samfélagi.
Hennar kynslóð breytti samfélaginu okkar. Hún barðist með kjafti og klóm fyrir þeim réttindum og þeim lífsgæðum sem við tökum sem sjálfsögð í dag. Nú er keflið komið í okkar hendur og það skiptir máli að fara vel með það.
Við eigum að byggja á þeim gildum sem kynslóðirnar á undan veittu okkur, en um leið tryggja að við höldum áfram að byggja upp og horfa fram á veginn. Verndum frelsið sem við búum við í dag, stöndum vörð um fjölbreytileikann og tökum ólíkar þarfir fólks alvarlega. Pössum upp á lífsgæðin og fjöreggin.
Það er sótt að frelsinu úr öllum áttum þessa dagana. Þess vegna skiptir máli að standa í lappirnar, tala fyrir mannúð og mannréttindum. Það gerði amma Stella. Verndum það sem hefur áunnist og horfum fram á veginn.
Sterk gildi og skýr sýn
Það er á þessum gildum sem ég stend og býð mig fram til að leiða Viðreisn í Kópavogi. Ég finn fyrir mikilli ábyrgðartilfinningu gagnvart þessari ákvörðun, tek henni alvarlega. Hér hafa kynslóðir fjölskyldu minnar lifað, unnið og lagt sitt af mörkum til bæjarfélagsins. Nú vil ég taka virkan þátt í að móta næstu kafla í sögu bæjarins.
Við getum nefnilega gert þetta betur. Náð sátt um leikskólamálin, lagt meiri áherslu á unga fólkið okkar, aukið gegnsæi, bætt samtalið og tryggt sjálfbæran rekstur.
Ég býð mig fram fyrst og fremst til að hlusta og til þess að taka ákvarðanir. Hlusta á íbúa, á ungt fólk, á eldri borgara, þau sem starfa í þjónustu bæjarins og öll þar á milli. Þetta byggir allt saman á samtali, trausti og því að ákvarðanir séu teknar í nánu sambandi við íbúa.
Viðreisn stendur fyrir framsýni, frjálslyndi og vönduð vinnubrögð. Við látum verkin tala og það mun ég svo sannarlega gera.
Gerum þetta saman.
Höfundur býður sig fram til að leiða lista Viðreisnar í Kópavogi
Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir skrifar
Birgitta Lind Vilhjálmsdóttir ,Gunnhildur Sveinsdóttir skrifar
Pétur Björgvin Sveinsson skrifar
Hlédís Maren Guðmundsdóttir skrifar
Jónas Már Torfason skrifar
Selma Klara Gunnarsdóttir skrifar
Kjartan Magnússon skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Halla Hrund Logadóttir skrifar
Sigurður Örn Hilmarsson skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Steinunn Þórðardóttir skrifar
skrifar
Þórður Snær Júlíusson skrifar
Kristján Jón Jónatansson skrifar
Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir skrifar
Berglind Sunna Bragadóttir skrifar
Snæbjörn R. Rafnsson skrifar
Helga Björg Loftsdóttir skrifar
Hilmar Harðarson skrifar
Alexandra Rós Jóhannesdóttir skrifar
Bárður Sigurðsson skrifar
Björg Sigríður Hermannsdóttir skrifar
Birna Guðný Björnsdóttir skrifar
Marinó G. Njálsson skrifar
Eyþór Eðvarðsson skrifar
Guðlaugur Kristmundsson skrifar
Alma Möller skrifar
Valdimar Víðisson skrifar
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir skrifar