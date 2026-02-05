Ég veit hvern ég styð

Kæru Seltirningar,
val á bæjarfulltrúum hefur bein áhrif á velferð okkar allra. Sveitarstjórnarmál snúast um ábyrgð, forgangsröðun og framkvæmd. Þau snúast ekki um umbúðir heldur um innihald. Um getuna til að leiða samfélag af ábyrgð og festu. Það er þess vegna sem ég styð Lárus Gunnarsson, Lalla Gunn, í 3. sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins á Seltjarnarnesi.
Ég hef starfað lengi í sveitarstjórnarmálum og lært af reynslunni hvað skiptir mestu máli. Bæjarfélög ganga best þegar í forystu situr fólk sem skilur rekstur, hefur reynslu af stjórnun og lætur hlutina ganga. Það er einföld staðreynd.
Ég bjó á Seltjarnarnesi í 5 ár. Ég spilaði með Gróttu, vann í Mýrarhúsaskóla og afgreiddi bjór á Rauða Ljóninu. Þótt það hafi verið fyrir allmörgum árum þá tel ég mig þekkja Nesið vel. Ég veit því að Lalli Gunn er fengur fyrir þetta einstaka samfélag.
Lalli kemur að borðinu með trausta reynslu úr stjórnun og rekstri. Hann er vanur því að vinna markvisst, setja skýr markmið og fylgja þeim eftir. Hann skilur mikilvægi forgangsröðunar, aga í framkvæmd og ábyrgðar í meðferð sameiginlegra fjármuna. Slík þekking er ómetanleg í sveitarstjórn.
Reynsla hans úr afreksíþróttum og þjálfun hefur mótað leiðtoga sem kann að byggja upp lið, nýta styrkleika ólíks fólks og vinna að árangri til lengri tíma. Þar lærir fólk líka að axla ábyrgð og standa saman, bæði þegar vel gengur og þegar á móti blæs.
Ég þekki Lalla persónulega. Ég veit að hann er traustur maður, heiðarlegur í samskiptum og stendur með fólkinu sínu. Slíkir eiginleikar skipta máli í opinberu starfi.
Ég tel að Lalli Gunn, Lárus Gunnarsson, sé einstaklega vel til þess fallinn að taka ábyrgð í forystu Sjálfstæðisflokksins á Seltjarnarnesi.
Ég mæli eindregið með honum í prófkjörinu 7. febrúar.
Höfundur er bæjarstjóri.
