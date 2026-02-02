Skattar hér, skattar þar, skattar alls staðar Rósa Guðbjartsdóttir skrifar 2. febrúar 2026 13:02 Ein megin ástæða hærri verðbólgu og erfiðs efnahagsástands sem nú blasir við, er aukin skattheimta og hækkanir á gjöldum hins opinbera. Þrátt fyrir hávær viðvörunarorð lét vinstri stjórn Valkyrjanna þau sem vind um eyru þjóta í aðdraganda hækkanna. Þegar álögur hækka á fólk og fyrirtæki þá kemur það fljótt niður á þeim sem borga brúsann auk alvarlegra áhrifa á efnahagsmálin. Og það er sannarlega farið að raungerast. Skattar og gjöld leynast víða í öllu því sem við greiðum fyrir en í dagsins önn veltum við því lítt fyrir okkur hversu stór hluti af verði vörunnar eða þjónustunnar fer beint í ríkiskassann. En nærtækt dæmi er kílómetragjaldið sem nú er farið að hafa veruleg áhrif á almenning og hefur valdið aukinni verðbólgu. Við gildistöku þess um síðustu áramót voru bensín- og olíugjöld felld niður á móti og hafa olíufélögin í kjölfarið lækkað eldsneytisverð um 100 krónur á hvern lítra. Lækkun á hverjum lítra hefði þó orðið meiri hefði vinstri stjórn Valkyrjanna ekki hækkað kolefnisgjald á eldsneyti um 30% samtímis. Vinstri stjórnin einbeitt í skattahækkunum Þetta minnir okkur á hve mikið við greiðum í skatta hér og þar og alls staðar. Það eru nefnilega sértækir skattar og gjöld lögð á valdar vörur og þjónustu og svo bætist hár virðisaukaskattur jafnan við og í ofangreindu tilviki kolefnisskattur. Frá því að Sjálfstæðisflokkurinn komst í ríkisstjórn árið 2013 hafa ýmsir skattar og gjöld verið lækkuð sem komið hafði verið á í tíð Jóhönnu-stjórnarinnar svokölluðu. Má þar nefna almenn vörugjöld á sjónvarpstæki, ísskápa og þvottavélar, tolla á fatnað og skó og afnám sykurskattsins. Eins og við blasir er nú einbeittur vilji vinstri stjórnar Valkyrjanna að hækka skatta og jafnvel taka aftur upp þá gömlu. Eflum skattavitund almennings Skattavitund almennings á Íslandi mætti tvímælalaust vera meiri. Besta leiðin til að auka þá vitund væri meira gagnsæi skattlagningar. Ég skora á rekstraraðila í atvinnulífinu að birta tvö verð á vöru sinni eða þjónustu, þar sem því verður við komið. Annars vegar verð án skatta og hins vegar verð með sköttum og öðrum opinberum gjöldum. Þannig sjáum við svart á hvítu, frá degi til dags, hversu skattpínd við erum. Höfundur er þingmaður Sjálfstæðisflokksins. 