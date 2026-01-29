Ég sá Jesú í fréttunum.
Þið sáuð hann líka.
Hann birtist okkur sem ungur drengur með bláa kanínuhúfu á höfðinu.
Jósef hafði neyst til þess að flýja þegar hermennirnir komu til að taka þá.
“Gott,” segja sumir. “Hér eru hermennirnir að viðhalda lögum og reglum. Þeir björguðu drengnum frá vanhæfum föður sem lagði á flótta.”
Ég sé Jesú ennþá í fréttunum.
Hann er núna innilokaður. Ég sé mynd af honum þar sem hann liggur örmagna í fangi Jósefs.
Hann nærist illa. Fréttir berast um að maturinn sem boðið er upp á er myglaður og ormétinn.
Sorgmæddur biður hann um hattinn sinn aftur, sem var tekinn af honum.
Jesús heitir í dag Liam Conejo Ramos og er fimm ára gamall.
Kristnir söfnuðir í Bandaríkjunum hafa fagnað þessu og krafist þess að honum verði kastað úr landi.
Þetta er ekki kristindómur. Þetta er samviskuleysi.
Hlustum ekki á samviskuleysið.
Hlustum á það sem Jesús sagði.
“Allt sem þér gerðuð ekki einum minna minnstu bræðra, það hafið þér ekki heldur gert mér.” Matteusarguðspjall 25.45
Höfundur er guðfræðingur.
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir,Þórey Vilhjálmsdóttir skrifar
skrifar
Daníel Ágúst Gautason skrifar
Vigdís Gunnarsdóttir skrifar
Hallgerður Ljósynja Hauksdóttir skrifar
Kristín María Birgisdóttir skrifar
Anna Björg Jónsdóttir skrifar
Jasmina Vajzović skrifar
Gunnar Gylfason skrifar
Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir skrifar
Kristín Thoroddsen skrifar
Arndís Kristjánsdóttir skrifar
Gunnar Björgvinsson skrifar
Guðrún Rakel Eiríksdóttir skrifar
Eyrún Magnúsdóttir skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Jana Katrín Knútsdóttir skrifar
Ármann Leifsson skrifar
Rannveig Oddsdóttir skrifar
Þuríður B. Ægisdóttir skrifar
Eyþór Eðvarðsson skrifar
María Ellen Steingrímsdóttir skrifar
Ásgeir Jónsson skrifar
Ögmundur Ísak Ögmundsson skrifar
Davíð Bergmann skrifar
Hjörvar Sigurðsson skrifar
Guðbjörg Oddný Jónasdóttir skrifar
Þórir Garðarsson skrifar
Anna Sigríður Guðnadóttir skrifar
Anna Björk Marteinsdóttir skrifar