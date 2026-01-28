Reykjavík þarf skýra framtíðarsýn í skipulagsmálum og einfaldari og fyrirsjáanlegri stjórnsýslu án pólitískra afskipta af smáatriðum, sanngjarnari gjaldtöku og skipulagi sem miðast við þarfir íbúanna. Hlutverk borgarinnar er ekki að skapa skort, heldur jafnvægi, ekki að vinna gegn markaðinum heldur með honum. Ekki að búa til byggingarfélag, eins og meirihlutinn lagði til fyrir nokkrum dögum, heldur að skapa byggingafélögum á almennum markaði heilbrigðan og skýran ramma.
Skortur á byggingarhæfum lóðum í Reykjavík, ásamt löngu og ófyrirsjáanlegu skipulagsferli, hefur ýtt lóðaverði upp og haft keðjuverkandi áhrif á allan húsnæðismarkaðinn. Þegar lóðir eru allt of fáar og dýrar fara byggingaraðilar þá leið að byggja stórt, hátt og þétt. Útkoman eru of dýrar íbúðir. Kröfur Reykjavíkurborgar um stærð íbúða sem lítil eftirspurn er eftir gerir illt verra. Krafan um atvinnuhúsnæði á fyrstu hæð, sem síðan selst ekki, bætir gráu ofan á svart.
Hátt íbúðaverð ýtir fólki frá borginni. Það þurfa ekki öll að búa í Reykjavík en mörg þeirra sem flytja frá Reykjavík vildu gjarnan búa þar og sækja enn vinnu í höfuðborginni. Þetta lengir ferðatíma, eykur umferð og mengun og vinnur gegn jafnrétti kynjanna, þar sem konurnar eru líklegri til að minnka við sig vinnu.Verktakar og fyrirtæki hika við að byggja í Reykjavík vegna þess að skipulagsferlið er of langt og of ófyrirsjáanlegt. Fyrirtæki forðast auk þess ákveðin svæði í borginni vegna umferðartafa og skorts á bílastæðum.
Nýr meirihluti í Reykjavík þarf að laga þetta ástand. Setja hvata til þess að byggja húsnæði sem eftirspurn er eftir og hraða uppbyggingu. Dæmi um það gætu verið skýr tímaviðmið í skipulagsferli þannig að umsóknir teljist samþykktar ef þær eru ekki afgreiddar innan ákveðins tíma. Draga úr sífelldum breytingabeiðnum sem kæfa kerfið. Uppbyggingarsamningar þurfa að vera tímabundnir, líkt og í nágrannalöndum, til að koma í veg fyrir lóðabrask eins og við höfum nýleg dæmi um í höfuðborginni. Það er kominn tími til að breyta til í Reykjavík.
Höfundur er frambjóðandi í oddvitakjöri Viðreisnar í Reykjavík.
