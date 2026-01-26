Ný drög að frumvarpi um lagareldi sem nú liggja fyrir eru því miður ekki sá vísindalegi grundvöllur sem íslensk náttúra þarfnast. Þvert á móti ber textinn með sér öll einkenni þess sem stjórnsýslulegt hreðjatak hagsmunaaðila (e. political capture). Í stað þess að setja hlutlæg og ófrávíkjanleg mörk samkvæmt kenningunni um sterka sjálbærnisstefnu (e. Strong sustainability model) er boðið upp á „grænþvegna“ dyggðaskreytingu með óljósum fyrirheitum. Viðskiptalegir hagsmunir stóriðju í hafinu eru settir ofar varúðarsjónarmiðum umhverfisverndar.
Frumvarpið talar fagurlega um „vistkerfisnálgun“ og „varúðarreglu“ en þegar rýnt er í lagamálið breytist það í undanþágur. Setningar á borð við „skal leitast við“ eru lagalega merkingarlausar þegar kemur að dómstólum. Þær krefjast viðleitni en ekki árangurs.
Íslenska frumvarpið hafnar hlutlægni og mælanlegum árangurskvörðum sem finna má í regluverki í Noregi í kjölfar hamfarahruns villta laxastofnsins þar vegna sjókvía. Þar með er opnað á stöðugt hagsmunapot á bak við tjöldin.
Einn hættulegasti þáttur frumvarpsins er hugmyndin um „laxahlut“. Með því að úthluta slíkum hlut að fordæmi kvótakerfisins er verið að búa til ígildi eignarhalds á sameiginlegri auðlind okkar. Þetta mun gera ríkinu nánast ómögulegt að grípa inn í eða minnka eldi vegna umhverfisþátta síðar meir, án þess að mæta gríðarlegum bótakröfum frá stórfyrirtækjum. Við erum að afhenda firðina okkar til eilífðarnota gegn loðnum loforðum um eftirlit. Hvar er nú stjórnarskrárákvæði um sameiginlegar auðlindir þjóðarinnar?
Samkvæmt visthagfræði (e. ecological economics) og markverðum skýrslum á borð við Dasgupta-skýrsluna, (e. economics of biodiversity), verður að líta á náttúruna sem náttúrulegt auðmagn (e. natural capital). Náttúrulegt auðmagn er undirstaða fyrir því að hægt sé að framleiða efnislegt og samfélagslegt auðmagn. Ef sjókvíaeldi rýrir líffræðilega fjölbreytni fjarðanna og eyðir villta laxinum er þjóðarbúið að tapa verðmætum þrátt fyrir auknar útflutningstekjur til skamms tíma. Við eyðum höfuðstólnum fyrir sýndarhagnað.
Í dag einkavæða eldisfyrirtæki hagnaðinn en félagsvæða áhættuna. Raunkostnaðarmat (e. true cost accounting) – lúsafaraldrar, eiturnotkun, plastmengun og gríðarleg afföll eldisdýra eru ekki tekin með í reikninginn eins og til dæmis FAO leggur til í sinni stefnu um raunkostnaðarbókhald í matvælaframleiðslu. Raunkostnaður er skrifaður á reikning náttúrunnar og samfélagsins. Ef þessi fyrirtæki þyrftu að greiða fyrir þá „vistkerfisþjónustu“ sem þau nýta sér ókeypis, væri sjókvíaeldi í opnum kvíum einfaldlega óarðbær framleiðsluaðferð. Nálgun ráðuneytisins er ótrúlega gamaldags eins og ég bendi á í umsögn minni í samráðsgátt.
Þá er ekkert gert með lífsferilsgreiningar í frumvarpinu sem taka til raunkostnaðar í fæðukerfi sem flytur orkueiningar sem gætu nýst til manneldis upp í gegnum fæðukeðjuna með miklu orkutapi á hverju stigi til að ala rándýr á lúxusmarkað. Rannsóknir við HÍ með nýbirtum greinum sýna raunkostnað við laxeldi, svo sem er tekur til hámarks skilvirkni í matvælaframleiðslu og minni losun gróðurhúsalofttegunda. Þetta er einmitt dæmi um þann rányrkjuiðnað sem gerir ekkert með umhverfið og er hluti af því stórtjóni sem fæðukerfi heimsins valda.
Vegna þeirrar óvissu sem ríkir og alvarlegra veikleika frumvarpsins er aðeins ein rökrétt leið fær: Tímabundin stöðvun á allri útþenslu sjókvíaeldis. Við eigum ekki að leyfa ný leyfi eða aukningu lífmassa fyrr en lokið er gerð óháðs vistfræðilegs mats í öllum eldisfjörðum og innleiddir hafa verið tæknistaðlar sem útiloka erfðablöndun við villta stofna. Sönnunarbyrðin á að hvíla hjá iðnaðinum. Hann verður að sýna fram á að hann geti starfað án þess að eyðileggja þann auð sem villti laxinn og ósnortin náttúra eru. Óháð sjálfstæð heildarúttekt þarf að fara fram strax áður en lengra er haldið.
Eftirfarandi skilyrði þarf að uppfylla áður en stöðvun er aflétt:
Lokaorð
Ísland er vellauðugt ríki en vistspor okkar er með því stærsta sem þekkist. Á síðustu 50 árum hefur mannkynið útrýmt 70% af villtum dýrum jarðar. Villti laxinn er á válista. Eigum við virkilega að fórna honum fyrir tímabundinn hagnað fárra stórfyrirtækja?
Nú er nóg komið. Við lifum ekki á góðri trú heldur á viðnámsþoli vistkerfanna. Það þarf að endursmíða þetta frumvarp frá grunni með sterka sjálfbærnistefnu og náttúruvernd að leiðarljósi.
Höfundur hefur skilað ítarlegri umsögn í samráðsgátt stjórnvalda.
Stefán Jón Hafstein skrifar
Ásgeir Baldurs skrifar
Hildur Hauksdóttir skrifar
Gylfi Ólafsson skrifar
Hilmar Garðars Þorsteinsson skrifar
Anna Sigríður Guðnadóttir skrifar
Unnur Kristín Sveinbjarnardóttir skrifar
Birgir Örn Guðjónsson skrifar
Aðalsteinn Leifsson skrifar
Hjálmar Bogi Hafliðason skrifar
Björn Ólafsson skrifar
Jean-Rémi Chareyre skrifar
Bogi Ragnarsson skrifar
Finnur Th. Eiríksson skrifar
Haukur Þorgeirsson skrifar
Viktor Orri Valgarðsson skrifar
Íris Stefanía Skúladóttir skrifar
Bjarnveig Birta Bjarnadóttir,Stein Olav Romslo skrifar
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Eva Þorsteinsdóttir skrifar
Dagur Fannar Ólafsson skrifar
Davíð Bergmann skrifar
Björgmundur Örn Guðmundsson skrifar
Jón Pétur Wilke Gunnarsson skrifar
Guðný Birna Guðmundsdóttir skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Heiða Björg Hilmisdóttir skrifar
Guðmundur D. Haraldsson skrifar
Sveinn V. Ólafsson skrifar