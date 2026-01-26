Skoðun

Fisk­eldi til fram­tíðar

Gylfi Ólafsson skrifar

Nýr grunnskóli á Bíldudal. Heimavöllur bikarmeistara Vestra. Vatnsveitur og fráveitur. Skólastofur og slökkvistöð. Nemendagarðar og göngustígar. Allt eru þetta dæmi um hvernig framlög fiskeldissjóðs hafa styrkt sveitarfélög á Vestfjörðum síðustu ár til uppbyggingar, aukið lífsgæði og styrkt innviði. En áhrifin eru mun meiri og víðtækari. Íbúaþróun hefur snúist við og rekstur sveitarfélaga er orðinn betri.

Saga Vestfjarða er saga samspils manns og sjávar og nýsköpun, hagsæld og atvinnuuppbygging okkar hefur verið samofin hafinu og að það sé nýtt skynsamlega.

Ævintýraleg uppbygging Kerecis byggir á nýtingu á sjávarauðlind rétt eins og kalþörungavinnslan sem framleiðir hágæða fæðubótarefni til manneldis og fyrir arabíska veðlaupahesta. Hafnarmannvirki sem í upphafi voru byggð fyrir hefðbundin sjávarútveg nýtast núna einnig til að taka á móti skemmtiferðaskipum.

Gott frumvarp

Og svo er það laxeldi. Í dag rennur út umsagnafrestur vegna nýs frumvarps atvinnuvegaráðherra um lagareldi. Frumvarpið er mikil framför frá því kerfi sem nú er. Umbæturnar varða til dæmis skýrari leiðir til að minnka hættu á stroki og erfðablöndun við villtan íslenskan lax, sanngjarnara skattkerfi, beinskeyttari dreifingu skattteknanna og skilvirkari smitvarnir. Að öllu samanteknu ættu allir að geta vel við unað.

Við Vestfirðingar styðjum aukið og umhverfisvænt laxeldi í sátt við aðrar atvinnugreinar og aðra hagsmuni. Þannig voru sveitarfélög saman í gerð strandsvæðaskipulags sem friðaði Jökulfirði fyrir sjónrænum áhrifum laxeldis, en leyfði það á afmörkuðum svæðum í öðrum fjörðum. Alls staðar þar sem aðkoma lýðræðislegra fulltrúa hefur komið að, er stuðningur við laxeldi skýr. Jafn skýr er krafan um góðan nútímalegan lagaramma.

Í umsögn sinni um frumvarpið leggur Ísafjarðarbær fram nokkrar hugmyndir að betrumbótum, meðal annars hvernig laxeldi getur betur stutt við menntastofnanir svæðisins og hvernig rannsóknir geti verið sem mest í námunda við eldið sjálft. En stóra myndin er jákvæð.

Frumvarpið byggir á plaggi sem fyrst var skrifað í tíð Svandísar Svavarsdóttur, en hefur breyst í takt við ábendingar og reynsluna síðan. En nú er biðin orðin ansi löng. Ég treysti því að atvinnuvegaráðherra og Alþingi geri á frumvarpinu ákveðnar breytingar og samþykki það svo á vorþingi svo íslenskur lax get áfram skila sínu til Vestfjarða og þjóðabúsins, og fari á enn fleiri matardiska í kringum heiminn.

Höfundur er formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar og formaður stjórnar Vestfjarðastofu.

Gylfi Ólafsson Fiskeldi Ísafjarðarbær Vesturbyggð Sjókvíaeldi

