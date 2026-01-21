Hvað er eiginlega í gangi í atvinnuvegaráðuneytinu undir stjórn Hönnu Katrínar Friðrikssonar? Hvað varð til þess að hún hefur ekki aðeins boðað aukið sjókvíaeldi á laxi við Ísland heldur eru þau drög sem hún hefur lagt að frumvarpi til laga um lagareldi líka í beinni andstöðu við það sem fulltrúar Viðreisn sögðu fyrir kosningar?
Smá upprifjun
Rifjum þetta upp. Á fundi sem Landvernd, og fleiri náttúruverndarsamtök héldu með frambjóðendum í nóvember viku fyrir kosningarnar 2024 spurði Stefán Jón Hafstein, annar fundarstjóra, fulltrúa flokkanna spurningar sem var efnislega samhljóða spurningu sem við hjá Íslenska náttúruverndarsjóðnum höfðum lagt fyrir frambjóðendur á fjölda funda um land allt í umræðum að lokinni sýningu heimildarmyndarinnar Árnar þagna.
Spurning Stefáns Jóns hljóðaði svona:
„Getur þú stutt tillögu um að engin frekari útþensla verði á sjókvíaeldi næstu fimm ár meðan Alþingi setur skýran lagaramma um greinina út frá bestu þekktu aðferðum við lagareldi í heiminum? Ekki fleiri kvíar, ekki fleiri svæði, ekki meira eldismagn.“
Fulltrúi Viðreisnar á fundinum var Aðalsteinn Leifsson, en hann hlaut kjör sem varaþingmaður flokksins í kosningunum.
Svar Aðalsteins
Það stóð ekki á svari frá Aðalsteini við spurningu Stefáns Jóns. Það var afgerandi:
„Mér finnst þetta frábær tillaga sem þú komst með og svara henni játandi. Við ræddum um það í Viðreisn áður en farið var af stað með þessa hröðu uppbyggingu á sjókvíaeldi að það þarf fyrst að setja skýran lagaramma utanum þennan atvinnurekstur og við hvöttum einnig til þess að lagaramminn yrði endurskoðaður á yfirstandandi þingi. Og já, við eigum að sjálfsögðu ekki að gefa út nein ný leyfi fyrr en við höfum náð tökum á stöðunni til þess að lenda ekki í sömu vandræðum einsog Norðmenn, einsog Skotar, einsog Chile einsog Færeyingar voru í lengi. Vonandi tekur það okkur minna en fimm ár Stefán Jón, en ef það tekur okkur svo langan tíma þá tökum við þann tíma sem þarf.“
Sem sagt engin ný svæði og sterkur lagarammi til að afstýra sömu vandræðum og sjókvíaeldi hefur valdið alls staðar þar sem það er stundað. Skýrara verður það ekki. Takk Aðalsteinn!
En hvað gerir svo atvinnuvegaráðherra Viðreisnar eftir kosningarnar?
Hanna Katrín boðar aukið sjókvíaeldi
Nánast upp á dag ári frá því að Aðalsteinn svaraði því játandi að Viðreisn vildi: „Ekki fleiri kvíar, ekki fleiri svæði, ekki meira eldismagn“ mætir atvinnuvegaráðherra hans á fund með hagsmunagæslusamtökum sjókvíaeldisiðanðarins og tilkynnir að hún hafi óskað eftir því við Hafrannsóknastofnun að Mjóifjörður á Austfjörðum verði burðarþolsmetinn. Með öðrum orðum opnaður fyrir sjókvíaeldi.
Hanna Katrín vill sem sagt fleiri kvíar, fleiri svæði, meira eldismagn. Og drög hennar að frumvarpi til lagareldi eru beinlínis ávísun á að valda með vaxandi skaða „sömu vandræðum einsog Norðmenn, einsog Skotar, einsog Chile einsog Færeyingar einsog Norðmenn, einsog Skotar, einsog Chile einsog Færeyingar,“ hafa staðið í og standa enn í með þennan miskunnarlausa iðnað sem mengar firðina okkar, spillir lífríkinu og fer hræðilega með eldislaxana.
Er þetta í lagi?
Aðalsteinn er nú í leyfi frá störfum sínum sem aðstoðarmaður utanríkisráðherra og formanns Viðreisnar til að sinna framboði sínu um að leiða lista Viðreisnar í borgarstjórnarkosningunum í Reykjavík í vor.
Er það framboð tilefni til að fá svör hans við því hvort hann og flokkssystkini hans í Viðreisn ætlist til að fólki trúi því sem frambjóðendur flokksins segja við kjósendur í kosningabaráttunni sem er framundan.
Aðalsteinn, finnst þér vera í lagi að standa að málum einsog er lýst hér að ofan?
Höfundur er stofnandi Íslenska náttúruverndarsjóðsins.
Ása Berglind Hjálmarsdóttir skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Ingólfur Ásgeirsson skrifar
Róbert Ragnarsson skrifar
Þórarinn Snorri Sigurgeirsson skrifar
Hörður Filippusson skrifar
Heiða Björg Hilmisdóttir skrifar
Kristján Vigfússon skrifar
Nanna Björt Ívarsdóttir skrifar
Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar
Guðmundur S. Johnsen skrifar
Flosi Eiríksson skrifar
Dagbjört Hákonardóttir,Gunnar Örn Stephensen skrifar
Magnús Árni Skjöld Magnússon skrifar
Elliði Vignisson skrifar
Hafdís Hanna Ægisdóttir,Hjördís Sveinsdóttir,Silja Elvarsdóttir skrifar
Anna Lára Steindal skrifar
Elissa Phillips skrifar
Jón Magnús Kristjánsson skrifar
Ellen Calmon skrifar
Ásdís Bergþórsdóttir skrifar
Jón Ferdínand Estherarson skrifar
Ragnar Þór Pétursson skrifar
Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar
Ásgeir Jónsson skrifar
Friðjón Friðjónsson skrifar
Sandra B. Franks skrifar
Birkir Ingibjartsson skrifar
Birna Þórarinsdóttir,Bjarni Gíslason,Gísli Rafn Ólafsson,Hrönn Svansdóttir,Stella Samúelsdóttir,Tótla I. Sæmundsdóttir skrifar