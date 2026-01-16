Á tölvumynd Eyjaganga ehf. fyrir Vestmannaeyjagöng smelltu forsvarsmenn verkefnisins tveimur frægum bílum sem ekki fást hér á landi. Framkvæmdastjórinn segir það hafa verið gaman að velja skemmtilega bíla.
Í gær fjallaði fréttastofa um fyrirhugaða staðsetningu Vestmannaeyjaganga sem stefnt er á að hefja rannsóknarboranir fyrir í vor. Í gærkvöldi var haldinn kynningarfundur í Eyjum en vonast er til þess að hægt verði að aka milli lands og eyju eftir tíu ár.
Það vakti athygli að á einni af tölvumyndunum sem unnar voru fyrir félagið Eyjagöng ehf., sem heldur utan um verkefnið, var ákveðið að hafa þrjá bíla. Einn hefðbundinn langferðabíl, einn Ferrari F50 og einn Tesla Cybertruck.
Hér á landi er nóg af rútum, þrír Ferrari-bílar, þó enginn F50, og enginn skráður Cybertruck. Í raun er Cybertruck „ólöglegur“ á Íslandi, sem og annars staðar í Evrópu, vegna öryggisráðstafana. Tesla hefur ekki fengið leyfi hjá Evrópusambandinu fyrir hönnuninni, meðal annars vegna stálsins sem hann er klæddur og vegna þess hve oddhvöss framhlið bílsins er.
Tesla Cybertruck var til sýnis hér á landi sumarið 2024 og fékk fréttamaður að kíkja örlítið á rúntinn í honum. Afraksturinn má sjá í fréttinni hér fyrir neðan.
Ferrari F50 er tveggja sæta sportbíll, framleiddur á árunum 1995 til 1997. Einungis 349 eintök voru framleidd. Því er hann ansi dýr. Í október á síðasta ári seldist einn slíkur á uppboði Sotheby's í Munchen á 5,6 milljónir dollara, 707 milljónir króna.
Haraldur Pálsson, framkvæmdastjóri Eyjaganga, segir bílavalið hafa verið gert með jákvæðni og skemmtilegheit í huga.
„Þetta er til gamans gert, til að vekja smá athygli. Við erum að fara að keyra í gegnum þessi göng eftir tíu ár þannig við erum bjartsýn á að efnahagslífið verði þannig að einhver eigi Ferrari F50 og við verðum komin með minni útgáfu af Cybertruck. Það var hægt að setja einhverja bíla og það var gaman að velja einhverja skemmtilega bíla.“ segir Haraldur glettinn.