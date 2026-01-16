Sjávarútvegur framtíðarinnar – friðun, vistvænni veiðar og réttlátara kvótakerfi Arnar Helgi Lárusson skrifar 16. janúar 2026 08:45 Umræða um sjávarútveg á Íslandi festist of oft í skotgröfum. Annað hvort er kerfið varið í heild sinni eða gagnrýnt af hörku, án þess að raunhæfar tillögur um úrbætur fái nægt rými. En ef við stöldrum aðeins við og spyrjum einfaldra spurninga blasir við að til eru leiðir sem gætu bæði styrkt fiskistofna, byggðir landsins og stöðu sjómanna sjálfra. Fyrsta spurningin er þessi: Af hverju eru ekki allar togveiðar færðar út fyrir 12 sjómílur? Grunnsævi landsins eru uppeldissvæði fjölda nytjastofna. Þar alast seiði upp og lífríkið er viðkvæmt. Með því að friða þessi svæði alfarið fyrir togveiðum fengju fiskistofnar raunverulegt svigrúm til að endurnýja sig. Slík friðun væri ekki árás á útgerð heldur fjárfesting í framtíðinni – trygging fyrir sjálfbærari veiðum til lengri tíma. Önnur spurningin er: Væri ekki eðlilegt að umbuna vistvænum veiðarfærum? Allar veiðar hafa áhrif, en áhrifin eru ekki þau sömu. Smábátar, línuveiðar og handfæraveiðar skilja eftir sig mun minna rask á botni og lífríki en þungar botnveiðar. Kerfið ætti að endurspegla það. Því minni sem áhrif veiða eru á lífríkið, þeim mun meiri ívilnanir ættu að fylgja – hvort sem það er í formi aukinna heimilda, lægri gjalda eða forgangs í úthlutunum. Slík nálgun myndi hvetja til nýsköpunar, tæknibreytinga og ábyrgari nýtingar sameiginlegrar auðlindar. Þriðja atriðið snýr að sjómönnunum sjálfum. Eftir nokkur ár af markvissri friðun og uppbyggingu fiskistofna væri eðlilegt að endurskoða hvernig kvóta er úthlutað. Í stað þess að veiðiheimildir safnist áfram á færri hendur mætti færa stærri hluta þeirra beint til sjómanna sjálfra. Úthlutun mætti byggja á starfsaldri á sjó, þannig að þeir sem hafa lagt líf sitt og heilsu í sölurnar í áratugi fengju hlutfallslega meira en þeir sem eru nýbyrjaðir. Með þessu yrði sjómaðurinn ekki lengur eingöngu launþegi heldur raunverulegur þátttakandi í útgerðinni. Eðlilegt væri að slíkar heimildir væru ekki framseljanlegar og giltu einungis á meðan sjómaðurinn hefði sjálfur starfsorku til að stunda sjómennsku. Afleiðingarnar gætu verið jákvæðar fyrir samfélagið allt: Minni líkur á að skip og kvóti flytjist milli landshluta Sterkari sjávarbyggðir Aukið réttlæti og jafnvægi í kerfinu Að lokum má nefna strandveiðikerfið sem dæmi um hvar kerfið mætti þróa áfram. Í dag eru veiðiheimildir í strandveiðum bundnar við bátinn en ekki við sjómennina sjálfa. Það skapar enga raunverulega hvata til að hafa fleiri en einn mann á trillu, þrátt fyrir að bátarnir séu almennt hannaðir og útbúnir með björgunarbúnaði fyrir fleiri menn. Afleiðingin er sú að einn maður er oft einn á sjó, með tilheyrandi álagi og öryggisáhættu. Ef veiðiheimildir væru í ríkari mæli tengdar sjómönnum sjálfum, fremur en eingöngu bátnum, mætti bæði bæta öryggi og hagkvæmni. Með fleiri mönnum um borð væri hægt að skipta verkum, auka aflabrögð, stytta löndunartíma og draga úr líkamlegu álagi. Slíkt fyrirkomulag væri ekki aðeins mannlegra og öruggara, heldur einnig rekstrarlega skynsamlegra. Sameiginleg auðlind – sameiginleg ábyrgð Sjávarauðlindin er sameign þjóðarinnar. Það hlýtur því að vera eðlilegt markmið að nýta hana þannig að hún þjóni bæði náttúrunni, samfélaginu og þeim sem sækja hana til sjávar. Með friðun viðkvæmra svæða, auknum hvötum fyrir vistvænar veiðar og réttlátari stöðu sjómanna sjálfra gætum við byggt upp sjávarútveg sem stenst tímans tönn – ekki aðeins í hagfræðilegum skilningi, heldur einnig í siðferðilegum. Höfundur er einyrki. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Sjávarútvegur Mest lesið Harkaleg viðbrögð við friðsamlegum mótmælum Kristín Vala Ragnarsdóttir Skoðun Við getum ekki breytt sólinni - en við getum breytt klukkunni! Erla Björnsdóttir Skoðun Steinunni í 2. sæti Bjarki Bragason Skoðun Sjávarútvegur framtíðarinnar – friðun, vistvænni veiðar og réttlátara kvótakerfi Arnar Helgi Lárusson Skoðun 764 – landamæralaus tala skelfilegs ofbeldis Jón Pétur Zimsen Skoðun Og ári síðar er málið enn „í ferli“ Eva Hauksdóttir Skoðun Hvað með Thorvaldsen börnin á árunum 1967 til 1974? Sölvi Breiðfjörð Skoðun Tjáningarfrelsi: Hvers vegna skiptir það máli? Ásgeir Jónsson Skoðun Ung til athafna Hildur Rós Guðbjargardóttir,Eyrún Fríða Árnadóttir Skoðun Loftslagsmál: að lifa vel innan marka jarðar Ingrid Kuhlman Skoðun Skoðun Skoðun Ung til athafna Hildur Rós Guðbjargardóttir,Eyrún Fríða Árnadóttir skrifar Skoðun Hvað með Thorvaldsen börnin á árunum 1967 til 1974? Sölvi Breiðfjörð skrifar Skoðun Tjáningarfrelsi: Hvers vegna skiptir það máli? Ásgeir Jónsson skrifar Skoðun Sjávarútvegur framtíðarinnar – friðun, vistvænni veiðar og réttlátara kvótakerfi Arnar Helgi Lárusson skrifar Skoðun Loftslagsmál: að lifa vel innan marka jarðar Ingrid Kuhlman skrifar Skoðun Við getum ekki breytt sólinni - en við getum breytt klukkunni! Erla Björnsdóttir skrifar Skoðun Steinunni í 2. sæti Bjarki Bragason skrifar Skoðun 764 – landamæralaus tala skelfilegs ofbeldis Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun Harkaleg viðbrögð við friðsamlegum mótmælum Kristín Vala Ragnarsdóttir skrifar Skoðun Hraðbraut við fjöruna í Kópavogi - Kársnesstígur Ómar Stefánsson skrifar Skoðun Er ákveðin stétt sérfræðinga ekki lengur mikilvæg? Sædís Ósk Harðardóttir,Helga Þórey Júlíudóttir skrifar Skoðun Ekki eina ríkisleið í skólamálum, takk! Rósa Guðbjartsdóttir skrifar Skoðun Kynþáttahyggja forseta Bandaríkjanna og Grænland Þorsteinn Gunnarsson skrifar Skoðun Kynslóðaskipti í landbúnaði – áskorun framtíðarinnar Jódís Helga Káradóttir skrifar Skoðun Orðin innantóm um rekstur Hveragerðisbæjar Friðrik Sigurbjörnsson,Alda Pálsdóttir skrifar Skoðun Reykjavík er okkar Viðar Gunnarsson skrifar Skoðun Lýðheilsa og lífsgæði í Reykjavík Heiða Björg Hilmisdóttir skrifar Skoðun Eru bara slæmar fréttir af loftslagsmálum? Þorgerður María Þorbjarnardóttir skrifar Skoðun Nýtt byggingarland á Blikastöðum Regína Ásvaldsdóttir skrifar Skoðun 6 fríar klukkustundir og tæmdir biðlistar á leikskólum í Hveragerði Sandra Sigurðardóttir,Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir,Njörður Sigurðsson skrifar Skoðun Er B minna en 8? Thelma Rut Haukdal skrifar Skoðun Endurskoðun áfengislöggjafarinnar er verkefni stjórnmálanna Ólafur Stephensen skrifar Skoðun Skattagrýla lifir Tómas Þór Þórðarson skrifar Skoðun Fleiprað um finnska leið Rúnar Sigþórsson skrifar Skoðun Og ári síðar er málið enn „í ferli“ Eva Hauksdóttir skrifar Skoðun Hverju ertu til í að fórna? María Rut Ágústsdóttir skrifar Skoðun Tvær akgreinar í hvora átt frá Rauðavatni að Markarfljóti Arnar Freyr Ólafsson skrifar Skoðun Leikskóli er grunnþjónusta, ekki lúxus Örn Arnarson skrifar Skoðun Byggjum á því jákvæða! Ólína Þorleifsdóttir skrifar Skoðun Sundabraut á forsendum Reykvíkinga skrifar Sjá meira