Þessi grein er um málefni sem snertir mig djúpt. Alla daga. Það er munurinn á taugatýpísku (neurotypical) fólki og taugafjölbreyttu (neurodivergent) fólki. Þessi munur snýst um skynjun og hvernig heilinn vinnur upplýsingar. Aðalatriðið er hvernig skóla- og vinnuumhverfi er í raun hannað fyrir taugatýpískt fólk og hvernig taugafjölbreytt fólk á erfitt með að aðlaga sig að því.
Taugatýpískt (neurotypical) fólk hefur hugsun og taugaþroska sem fellur að því sem samfélagið telur ”hefðbundið” eða algengast.
Taugafjölbreytt fólk hefur heila sem vinnur á annan hátt en venjulegt þykir. Þetta getur falið í sér greiningar eða einkenni eins og:
Það sem er algengt hjá taugafjölbreyttu fólki er:
Það sem er mikilvægt að hafa í huga er:
Neurodivergent rófið er ansi vítt og breitt og einstaklingarnir innan þess ólíkir. Það er mín von og trú að neurotypical fólk skilji neurodivergernt fólk betur og í framtíðinni sé tekið meira tillit til okkar í skólum og vinnuumhverfi öllu. Ég vil vitundarvakningu og að sérstaklega fagfólk og þeir sem vinna með fólki þekki muninn á taugatýpísku fólki og taugafjölbreyttu fólki.
Höfundur er heilsunuddari.
