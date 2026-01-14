Kerfi sem kosta skattgreiðendur Sölvi Breiðfjörð skrifar 14. janúar 2026 09:01 Mig langaði að koma með pólitískan pistil í aðdraganda borgarstjórnarkosninganna í maí. Ekki til að benda á einstaklinga eða flokka, heldur til að ræða kerfi sem hafa þróast í borginni og hvernig þau hafa ítrekað leitt til bruðls á almannafé. Þetta eru mál sem margir finna fyrir í daglegu lífi, en fá sjaldan rými í opinni umræðu. Oft er talað um bruðl eins og það sé afleiðing slæmra ákvarðana einstakra starfsmanna eða kjörinna fulltrúa. Raunveruleikinn er þó sá að vandinn er kerfislægur. Bruðl verður til þegar hvatar eru rangir og kerfi umbuna eyðslu fremur en ábyrgð. Byrjum á borgarstjórn og tengdum störfum. Borgarfulltrúar í Reykjavík fá föst mánaðarlaun. Samkvæmt gildandi kjörum eru grunnlaun borgarfulltrúa rúm 1,1 milljón króna á mánuði.Ofan á það bætist föst starfskostnaðargreiðsla, um 80 þúsund krónur á mánuði. Þetta eitt og sér væri eðlilegt. En ofan á þessi föstu laun bætist kerfi álagsgreiðslna. Borgarfulltrúar sem sitja í borgarráði fá 25 prósent álag á laun sín. Sama álag gildir fyrir formennsku í fastanefndum. Forseti borgarstjórnar fær einnig 25 prósent álag og formaður borgarráðs fær allt að 40 prósent álag. Borgarfulltrúar sem sitja í þremur eða fleiri fastanefndum fá einnig 25 prósent álag. Þetta þýðir að borgarfulltrúi með eitt slíkt álag getur verið með heildarlaun upp á um 1,5 milljónir króna á mánuði. Með tveimur álagsliðum geta launin farið í um 1,8 milljónir króna á mánuði. Í einstaka tilfellum hafa heildarlaun borgarfulltrúa, þegar allt er talið með, verið nálægt tveimur milljónum króna á mánuði, án þess að stjórnarlaun í borgarfyrirtækjum séu tekin með. Til samanburðar eru laun borgarstjóra um 2,6 milljónir króna á mánuði. Að sitja í nefndum, ráðum og stjórnum er ekki aukavinna sem hefst eftir að daglegu starfi lýkur. Þetta er hluti af starfi borgarfulltrúa. Samt er kerfið þannig upp byggt að fleiri nefndir þýða hærri laun. Þetta skapar rangan hvata og er erfitt að réttlæta gagnvart skattgreiðendum. Að mínu mati ætti þetta að vera einfaldara. Borgarfulltrúar ættu að fá föst laun sem endurspegla allt starfið, þar með talið nefndarsetu. Ekki ætti að greiða sérstaklega fyrir það að sinna þeim verkefnum sem eru hluti af kjörnu starfi. Sama kerfishugsun birtist skýrt í rekstri stofnana borgarinnar. Leikskólar Reykjavíkur fá árlega fjárveitingu. Opinber gögn sýna að stór hluti leikskóla og skóla fer reglulega fram úr fjárheimildum sínum, oft um 2 til 3 prósent og í sumum tilfellum mun meira. Á sama tíma er sjaldgæft að stofnanir skili raunverulegum afgangi. Ástæðan er ekki slæmur rekstur. Ástæðan er kerfið. Ef stofnun skilar afgangi er raunveruleg hætta á að fjárveitingin verði lækkuð árið eftir. Afleiðingin er fyrirsjáanleg. Fyrir áramót er oft pantað inn til að klára fjárheimildir, ekki endilega af því að þörfin sé brýn, heldur af því að sparnaður er ekki umbunaður. Í einkarekstri væri slíkt talið léleg stjórnun. Þar er afgangur merki um ábyrgð og góða stjórn. Í opinberum rekstri ætti það að vera nákvæmlega eins. Þetta sama gildir um aðrar einingar borgarinnar, þar á meðal Gróðrastöðvar Reykjavíkur. Þar hefur verið bent á að fegrun og skreytingar séu stundum sýnilegri í ákveðnum hverfum en öðrum. Opinberar tölur um fegrunarverkefni og viðurkenningar sýna að miðsvæði borgarinnar hafa fengið mun meiri athygli en mörg úthverfi. Þetta hefur vakið gagnrýni og spurningar um jafnræði og forgangsröðun, sérstaklega í aðdraganda kosninga. Þegar faglegar ákvarðanir fara að ráðast af tímasettningum kosninga erum við komin á hættulega braut. Allt þetta á sér sameiginlega rót. Kerfi sem umbuna eyðslu, flækja launakerfi og draga óskýr mörk milli stjórnmála og rekstrar. Lausnin er ekki flókin. Einfalt og gagnsætt launakerfi fyrir kjörna fulltrúa. Umbun fyrir sparnað í stað refsinga. Skýr aðgreining faglegra ákvarðana frá kosningabaráttu. Að lokum má spyrja eina stóru spurninguna. Er ekki tímabært að ræða hvort núverandi skipulag sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sé orðið of dýrt og flókið. Hvort sameining Reykjavíkur og nærliggjandi sveitarfélaga gæti dregið úr tvíverknaði, einfaldað stjórnsýslu og skilað betri nýtingu almannafjár. Bruðl er ekki óhjákvæmilegt. En það hættir ekki fyrr en við breytum kerfunum sem búa það til. Höfundur er söluráðgjafi og fyrirtækjaeigandi. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Reykjavík Mest lesið Kynhlutlaust klerkaveldi Haukur Þorgeirsson Skoðun Er skóli án aðgreiningar barn síns tíma? Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir Skoðun Um siðfræðingsvandamálið Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir Skoðun Alvöru aðför að einkabílnum Búi Bjarmar Aðalsteinsson Skoðun 900 metrar sem geta breytt Grafarvogi Friðjón Friðjónsson Skoðun Menntastefna á finnskum krossgötum Álfhildur Leifsdóttir Skoðun Kerfi sem kosta skattgreiðendur Sölvi Breiðfjörð Skoðun Þéttingarstefna eða skynsemi? Ögmundur Ísak Ögmundsson Skoðun Ákall til önugra femínista – Steinunni í borgarstjórn! Hrafnhildur Kjerúlf Sigmarsdóttir Skoðun Setjum endurskoðun laga um Menntasjóð námsmanna í forgang Lísa Margrét Gunnarsdóttir,Kolbrún Halldórsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Samvinna, en ekki einangrun María Malmquist skrifar Skoðun 900 metrar sem geta breytt Grafarvogi Friðjón Friðjónsson skrifar Skoðun Kerfi sem kosta skattgreiðendur Sölvi Breiðfjörð skrifar Skoðun Ákall til önugra femínista – Steinunni í borgarstjórn! Hrafnhildur Kjerúlf Sigmarsdóttir skrifar Skoðun Er skóli án aðgreiningar barn síns tíma? Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Alvöru aðför að einkabílnum Búi Bjarmar Aðalsteinsson skrifar Skoðun Mótmæli bænda í Evrópu halda áfram – þegar viðvaranir fá engin svör Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Setjum endurskoðun laga um Menntasjóð námsmanna í forgang Lísa Margrét Gunnarsdóttir,Kolbrún Halldórsdóttir skrifar Skoðun Um siðfræðingsvandamálið Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir skrifar Skoðun Þegar fátt virðist gerast: Hvað er í raun að gerast þegar börn leika sér í leikskóla? Margrét Gígja Þórðardóttir,Ingibjörg Vilbergsdóttir skrifar Skoðun Kynhlutlaust klerkaveldi Haukur Þorgeirsson skrifar Skoðun Hugleiðingar um hitaveitu Eiríkur Hjálmarsson skrifar Skoðun Þéttingarstefna eða skynsemi? Ögmundur Ísak Ögmundsson skrifar Skoðun Hvers virði er starfsumhverfi myndlistarmanna? Jóna Hlíf Halldórsdóttir skrifar Skoðun Ekki gera ekki neitt Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar Skoðun Mönnun íslensks heilbrigðiskerfis til framtíðar í uppnámi Unnur Anna Valdimarsdóttir,Arna Hauksdóttir,Berglind Eva Benediktsdóttir,Bjarni Elvar Pétursson,Heiða María Sigurðardóttir,Helga Bragadóttir,Ólafur Ögmundarson,Sólveg Ása Árnadóttir,Sædís Sævarsdóttir skrifar Skoðun Mjódd framtíðar - hjarta Breiðholts Sara Björg Sigurðardóttir skrifar Skoðun Opið bréf til frambjóðenda í Reykjavík: Hættum frösunum – leysum leikskólavandann með raunverulegum aðgerðum Nichole Leigh Mosty skrifar Skoðun Það þarf ekki fullkomið fólk til að móta gott samfélag. Það þarf fólk sem er tilbúið að vera til staðar Liv Åse Skarstad skrifar Skoðun 32 dagar Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Blóraböggull fundinn! Jenný Gunnbjörnsdóttir skrifar Skoðun Skaðaminnkun Rauða krossins Ósk Sigurðardóttir,Sigríður Ella Jónsdóttir skrifar Skoðun Áfram, hærra Logi Pedro Stefánsson skrifar Skoðun Reykjavík stígi alla leið Þórdís Lóa Þórhallsdóttir skrifar Skoðun Valkvætt minnisleysi ofbeldismanna Guðný S. Bjarnadóttir skrifar Skoðun Gæði í uppbyggingu frekar en bara hraða og magn Dóra Björt Guðjónsdóttir skrifar Skoðun Hvers vegna þétting byggðar? Birkir Ingibjartsson skrifar Skoðun Forsendur skólakerfis hverfast um samstarf Magnús Þór Jónsson skrifar Skoðun Kirkjan sem talar fallega – og spurningin sem fylgir HIlmar Kristinsson skrifar Skoðun Samstaða í ferðaþjónustu aldrei mikilvægari Halldór Óli Kjartansson skrifar Sjá meira