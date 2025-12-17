Íslensk ferðaþjónusta í nýju landslagi Ólína Laxdal skrifar 17. desember 2025 12:30 Tæknin, tækifærin og áskoranirnar Ferðaþjónustan er í stöðugri framþróun og á undanförnum árum hefur tæknin gjörbreytt því hvernig við skipuleggjum, upplifum og stýrum ferðalögum okkar. Ný skýrsla OECD, Building Strong and Resilient Tourism Destinations, undirstrikar að stafrænar lausnir og tæknileg nýsköpun eru ekki lengur aukaatriði – þær eru lykilforsenda fyrir samkeppnishæfni og vexti ferðamannastaða eins og Íslands. Stafræn þróun sem umbreytingarafl Ferðamenn í dag búast við snurðulausri stafrænni upplifun frá upphafi til enda. Bókunarkerfi, snertilausar greiðslur, rauntímaupplýsingar og persónuleg þjónusta eru orðin sjálfsögð. Samkvæmt OECD nota yfir 80% ferðamannasnjallsíma til að skipuleggja og bóka ferðir – og 60% gera það á ferðinni. Þetta sýnir hversu mikilvægur stöðugur netaðgangur og stafrænar lausnir eru. Gervigreind og gagnadrifin stjórnun eru að ryðja sér til rúms – og áhrifin eru gríðarleg. Í sumum löndum hefur notkun AI til að stýra ferðamannastraumi minnkað biðraðir um allt að 30% og dregið úr álagi á vinsælum stöðum. Þetta er ekki bara þægindi fyrir ferðamenn – heldur sparar það kostnað, verndar náttúru og bætir upplifun. Snjallkerfi sem greina ferðamannaflæði í rauntíma auðvelda stjórnun, því þau hjálpa til við að dreifa álagi, bæta upplifun gesta og styðja sjálfbærni. Þau geta beint gestum á aðra staði, spáð fyrir um álag og jafnvel stýrt opnunartímum. Í framtíðinni mun þessi tækni nýtast til að bjóða persónulega leiðsögn, AR-upplifanir og háþróaðri sjálfvirka þjónustu. Þetta er ekki lengur framtíðarmúsík – heldur raunveruleiki sem mótar ferðaþjónustu í dag. Áskoranir og tækifæri Þrátt fyrir hraða þróun er stafrænt gap raunverulegt vandamál, sérstaklega á landsbyggðinni. Aðgangur að hraðvirku neti og 5G er lykilatriði til að tryggja jöfn tækifæri. Til samanburðar getur 5G flutt gögn allt að 100 sinnum hraðar en 4G, sem gerir mögulegt að bjóða ferðamönnum AR-leiðsögn, lifandi myndstreymi og snjalllausnir sem áður voru óframkvæmanlegar. Fyrirtæki sem bregðast ekki við þessari þróun eiga á hættu að missa samkeppnisforskot og verða síður sýnileg í stafrænu umhverfi – og það byrjar á einföldum hlutum eins og að tryggja að fyrirtækið sé auðfundið á netinu. Uppfærðu Google Business Profile, staðfestu réttar upplýsingar og bættu við myndum sem sýna þjónustuna þína. Þetta er ókeypis, tekur stuttan tíma og hefur strax áhrif á sýnileika og bókanir. Ferðapúlsinn – lykillinn að næstu skrefum Hvernig geta íslensk ferðaþjónustufyrirtæki náð forskoti? Ein leið er Ferðapúlsinn frá Hæfnisetri ferðaþjónustunnar. Hann er öflugt greiningar- og stuðningsverkfæri sem sýnir nákvæmlega hvar fyrirtæki stendur í stafrænum hæfniþáttum – og hvaða tækifæri liggja í bættri nýtingu tækninnar. Með Ferðapúlsinum færðu skýran leiðavísi til að efla þjónustu, auka sýnileika og styrkja samkeppnishæfni. Að auki býður Ferðapúlsinn upp á fræðslutorg með tillögur að fræðsluefni, námskeiðum og lausnum sem hjálpa þér að hrinda aðgerðum í framkvæmd. Tíminn til að hefjast handa er núna – taktu púlsinn! OECD bendir á í skýrslunni að fyrirtæki sem ekki fjárfesta í stafrænum lausnum á næstu 2–3 árum muni eiga erfitt með að halda samkeppnisforskoti. Ferðapúlsinn er verkfærið sem hjálpar íslenskum ferðaþjónustufyrirtækjum að taka þátt í þessari umbreytingu – og tryggja að þau verði í fremstu röð. Höfundur er sérfræðingur hjá Hæfnisetri ferðaþjónustunnar .Heimild: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/04/building-strong-and-resilient-tourism-destinations_2aeee83b/a57c343d-en.pdf Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Ferðaþjónusta Mest lesið Myndu ekki þurfa að flytja heim aftur Hjörtur J. Guðmundsson Skoðun Sanna sundrar vinstrinu Guðbergur Egill Eyjólfsson Skoðun Skatta-Grýlan ógurlega Ása Berglind Hjálmarsdóttir Skoðun Hamarsvirkjun: Þegar horft er framhjá staðreyndum og lýðræði Ásrún Mjöll Stefánsdóttir Skoðun Þegar áfengið rænir jólunum Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir Skoðun Þingmenn raða sólstólum á Titanic Vigdís Gunnarsdóttir,Stefanía Hulda Marteinsdóttir,Þuríður Sverrisdóttir,Júnía Kristín Sigurðardóttir Skoðun Að kveikja í húsinu af því þú færð ekki að ráða öllu – Sannleikurinn um „fórnarlambið“ Sönnu Guðröður Atli Jónsson Skoðun Spilakassar í skjóli mannúðar og björgunar Alma Hafsteinsdóttir Skoðun Nokkur orð um Fjarðarheiðargöng Þórhallur Borgarsson Skoðun Þrjú slys á sama stað en svarið er: Það er allt í lagi hér! Róbert Ragnarsson Skoðun Skoðun Skoðun Sköpum öflugt, hafsækið atvinnulíf á viðskiptalegum forsendum! Gunnar Tryggvason skrifar Skoðun Hefurðu heyrt söguna? Ísak Hilmarsson skrifar Skoðun Teygjum okkur aðeins lengra Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar Skoðun Þingmenn raða sólstólum á Titanic Vigdís Gunnarsdóttir,Stefanía Hulda Marteinsdóttir,Þuríður Sverrisdóttir,Júnía Kristín Sigurðardóttir skrifar Skoðun Hamarsvirkjun: Þegar horft er framhjá staðreyndum og lýðræði Ásrún Mjöll Stefánsdóttir skrifar Skoðun Réttlæti án sannleika er ekki réttlæti Hilmar Kristinsson skrifar Skoðun Spilakassar í skjóli mannúðar og björgunar Alma Hafsteinsdóttir skrifar Skoðun Traustur grunnur, ný tækifæri Svana Helen Björnsdóttir skrifar Skoðun Sanna sundrar vinstrinu Guðbergur Egill Eyjólfsson skrifar Skoðun Myndu ekki þurfa að flytja heim aftur Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Þegar áfengið rænir jólunum Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Skatta-Grýlan ógurlega Ása Berglind Hjálmarsdóttir skrifar Skoðun Nokkur orð um Fjarðarheiðargöng Þórhallur Borgarsson skrifar Skoðun Réttlæti án sannleika er ekki réttlæti Hilmar Kristinsson skrifar Skoðun Hvað hafa sjómenn gert Samfylkingunni? Sigfús Karlsson skrifar Skoðun Framtíð Suðurlandsbrautar Birkir Ingibjartsson skrifar Skoðun Pípararnir okkar - Fagstéttin, metfjöldi, átakið, stuðningur Snæbjörn R. Rafnsson skrifar Skoðun Að kveikja í húsinu af því þú færð ekki að ráða öllu – Sannleikurinn um „fórnarlambið“ Sönnu Guðröður Atli Jónsson skrifar Skoðun Ég ákalla! Eyjólfur Þorkelsson skrifar Skoðun Gagnrýni á umfjöllun um loftslagsmál og landnotkun í bókinni Hitamál Eyþór Eðvarðsson skrifar Skoðun Samgöngumálið sem ríkisstjórnin talar ekki um Marko Medic skrifar Skoðun Mannréttindaglufur og samgönguglufur Gunnar Ármannsson skrifar Skoðun Ólaunuð vinna kvenna Sigríður Ingibjörg Ingadóttir,Steinunn Bragadóttir skrifar Skoðun Stjórnvöld beita sleggjunni og ferðaþjónustan á að liggja undir höggum Þórir Garðarsson skrifar Skoðun Ólögmæt mismunun eftir búsetu öryrkja fest í lög á Íslandi Jón Frímann Jónsson skrifar Skoðun Ísland er á réttri leið Dagbjört Hákonardóttir skrifar Skoðun Sameining vinstrisins Hlynur Már V. skrifar Skoðun Lágpunktur umræðunnar Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun Almenningur og breiðu bök ríkisstjórnarinnar Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Það sem voru „bjartari tímar“ í fyrra eru nú bölvaðar skattahækkanir Þórður Snær Júlíusson skrifar Sjá meira