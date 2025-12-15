Skoðun

Kjósið reið og ó­upp­lýst!

Ragnheiður Kristín Finnbogadóttir skrifar

Þökk sé EES get ég stundað nám við einn virtasta skóla Frakklands á verði HÍ og fæ til þess styrki frá EES í ofan á lag. Í kjölfarið væri svo lítið mál fyrir mig að fá vinnu og starfa innan EES. Þessi tækifæri vill Miðflokkurinn taka af Íslendingum, að ótöldu öllu öðru sem samningurinn hefur fært okkur eins og aðgang að stærsta markaði heims, sem meirihluti viðskipta okkar fara í gegnum.

En af hverju eru svona margir til í að kasta þessum réttindum á glæ?

Einn prófessoranna minna í skólanum er frá Kólumbíu. Í einum tíma sagði hún okkur frá kosningum um friðarsamning þar í landi. Fólk skiptist í tvær fylkingar, þau sem vildu kjósa með og þau sem vildu kjósa á móti. Prófessorinn minn hefur stúderað og kennt lögfræði í áratugi og hafði kynnt sér samninginn vel, sem taldi rúmlega 200 síður. Það kom honum því verulega á óvart að heyra nei-fylkinguna tala gegn samningnum, að þeirra sögn því hann réðist gegn „hefðbundnum fjölskyldugildum“. Í samningnum var að einhverju leyti snert á réttindum kvenna og hinsegin fólks, ekki einu sinni sérlega róttæk ákvæði, en það var ekki meginefni samningsins. Raunverulegar ástæður nei-fylkingarinnar fyrir að vilja kjósa gegn voru efnahagslegs eðlis, en það hefði ekki náð til fjöldans, og var jafnvel ekki í þágu hagsmuna fjöldans. Í staðinn var almenningur æstur upp í að trúa að samningurinn snerist um að rústa þjóðlegum fjölskyldugildum og undirstoðum samfélagsins. Hver hefur svosem tíma til að lesa 200 síður?

Kennarinn minn áttaði sig á því að markmiðið var peningar og völd. Stjórnmálamennirnir sem héldu fram þessum áróðri vildu að fólkið kysi reitt og óupplýst, til að fá það til að kjósa með hagsmunum stjórnmálamannanna.

Þetta er einmitt grunnurinn í popúlisma. Þú býrð til ímyndaða grýlu og býður sjálfan þig svo fram sem bjargvættinn sem reddar öllu, til þess að fá völd. Í þessu tilviki er grýlan EES og hinn meinti bjargvættur er Miðflokkurinn.

Ert þú, lesandi góður, til í að skerða tækifæri þín og barna þinna, borga hærra vöruverð, búa við landlægan skort á sérfræðiþekkingu og takmörkuð atvinnutækifæri, til þess eins að hefta hingað flutning erlendra ríkisborgara? Að halda að okkar örhagkerfi geti landað betri sérsamningi er ekkert annað en barnaskapur.

Miðflokkurinn vill að kjósendur gangi inn í kjörklefann reiðir og óupplýstir. Þeim er sama að fólk kjósi gegn eigin hagsmunum svo fremi sem þeir geti setið áfram við kjötkatlana.

Þetta er ekki flóknara en það.

Höfundur er lögfræðingur og nemi við Sciences Po í París

