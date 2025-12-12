Samherjarnir Ingi Freyr og Georg Helgi Páll Steingrímsson skrifar 12. desember 2025 10:30 Þegar RÚV lendir í vandræðum, sem gerist reyndar mjög oft, enda er eins og þessi stofnun sé gjörsamlega stjórnlaus eins og einn fyrrverandi yfirmaður á RÚV orðaði það, þá bregst stofnunin oft við með því að sparka í sjávarútvegsfyrirtækið Samherja. Gærdagurinn sannar það rækilega. Ingi Freyr Vilhjálmsson, sem er nýkominn inn á fréttasmíðastofuna, skrifar „frétt” um tveggja ára gamlan vitnisburð Sharonar Neumbo, sem er namibísk vinkona Jóhannesar Stefánssonar, Gogga og Inga, í hinu svokallaða Namibíumáli og látið er eins og hér séu stórtíðindi á ferðinni. Svo er ekki, og svo því sé haldið til haga þá er nú þessi tæknimaður sem þeir félagarnir vísa til, með stöðu sakbornings fyrir að misfara með gögn embættisins. Ingi Freyr segist núna hafa 73 blaðsíður af vitnisburði Sharonar Neumbo við starfsmenn ríkissaksóknara undir höndum. Samt virðist hann hafa farið á mis við ýmislegt sem þar stendur. Á blaðsíðunni á undan þeirri sem Ingi Freyr vitnaði til í umfjöllun sinni í Þetta helst í gær, stendur m.a. um Jóhannes Stefánsson, svokallaðan uppljóstrara: “But like I said, I don’t think he was all there, I don’t want to say was under the influence of anything, but I’ve never seen him like that and Jóhannes is a very neat person, very kept.” “There were other people in the JVs also had been to Cape Town and back and then the story was, oh Jóhannes had to be taken out, because he is on drugs and they, Samherji didn’t want the Namibians to find out and that’s why, it’s for his own good.” Í annarri skýrslutöku, sem Ingi Freyr kýs að vitna ekki til í þættinum sínum, sagði Sharon svo: “Jóhannes then sent me a WhatsApp message one morning. Or messages, I woke up to a list of them, messages in the morning and he was talking about how he has been fired and Samherji doesn’t want him to come back into Namibia.” Ríkisútvarpið, sem fyrir löngu hefur gert sig ómarktækt þegar kemur að málefnum Samherja, taldi framangreint víst ekki vera fréttnæmt. Við skulum ekki gleyma því að starfsmenn Ríkisútvarpsins sögðust hafa haft alla tölvupósta Jóhannesar undir höndum þegar þeir gerðu upphaflega Kveiksþáttinn um Namibíumálið árið 2019, auk þess sem þeir ferðuðust á kostnað skattgreiðenda til Namibíu og ræddu meðal annars við þessa blessuðu vinkonu Jóhannesar. Vita þeir ekki af sambandi Sharon og Jóhannesar? Er það trúlegt að þeir hafi ekki vitað af sambandi Sharon og Jóhannesar? Svo virðist sem það hafi alveg hafa farið framhjá þeim. En svo heppilega vill til að þeir virðast hafa gleymt hjartnæmum tölvupósti frá Sharon til Jóhannesar 22. maí 2014: “I miss you too hey … […] So go have your break, come back happier or engaged (I’m fine with both) then we can spend some time together and focus on making me a little richer :)” Hvaða væntingar hafði Sharon til þess að verða rík af samskiptum við Jóhannes á þessum tíma? Af hverju upplýsa þeir Georg Helgi Seljan og Ingi Freyr það ekki? Hvernig er annars samskiptum þeirra við uppljóstrarann Jóhannes háttað núna? Er kannski vík milli vina? Hið hlutlausa RÚV gerði mikið úr 1.500 skilaboðum sem fóru á milli Jóhannesar og Þorsteins Más yfir margra ára tímabil en geta þess ekki að skilaboðin voru einhliða, nær öll frá Jóhannesi til Þorsteins. Einu skiptin sem Þorsteinn Már sýndi einhvern áhuga í samskiptunum voru þegar Jóhannes, sem er frændi fyrrum eiginkonu Þorsteins Más og barna hans, var með nýja kærustu eða sagði slúðurfréttir úr bransanum. Sá áhugi Þorsteins, sú staðreynd að hann virðist ekki nenna að pikka inn skilaboð og brotinn göngustafur dugðu þó í heilan útvarpsþátt og sem fyrsta frétt í kvöldfréttum RÚV í gær. Fréttastofa Ríkisútvarpsins, Ingi Freyr og Georg Helgi virðast hins vegar hafa minni áhuga á jafnmörgum skilaboðum sem gengu á milli Jóhannesar frænda og téðrar Sharon Neumbo. Skilaboðum þar sem þessi ágæta kona sagði m.a.: “Life without a range rover is hard” og “Maybe Momeva will buy me a convertible some day” eða “You are an exception though. You control a very big bank account.” En Jóhannes svaraði síðustu skilaboðunum með “Thanks.” Þó að hér sé kastljósið á samskiptin við Sharon get ég ekki sleppt að nefna skilaboð Jóhannesar til ónefnds manns þann 8. október 2014: „Búið að vera jákvætt hérna og ljóst að maður þarf að passa sig og vera edrú. Traustið er mikið hérna og menn vilja byggja enn frekari upp í Namibíu. Ingvar talaði við mig um málið í Cape Town og ég sagði honum að ég hafi tekið nokkrar stikkprufur en væri hættur. Væru bara töff tímar sem að maður væri að ganga í gegnum. Hann skildi það vel og ekkert mál.” Þetta er auðvitað ekki fréttnæmt. En aftur að Sharon. Sharon reyndi að kúga fé út úr Samherja. Nú heldur hún því fram að Samherji, í gegnum Egil Helga Árnason, hafi reynt að bera á hana fé árið 2016. Hér er öllu snúið á haus. Konan reyndi að kúga fé út úr Samherja og í staðinn lofaði hún að „hætta að búa til vesen.” Þann leik endurtók Sharon og er það staðfest í tölvupóstum. En hinn 27. mars 2019, á fundi með lögmönnum Samherja í Namibíu, krafðist hún þess að Samherji myndi borga sér 3,8 milljónir bandaríkjadala gegn því að fara ekki til Financial Intelligence Centre og „búa til vesen.” Því var hafnað og viku seinna fór Jóhannes með yfirlýsingu fulla af bulli í namibíska sendiráðið í Berlín. Framhaldið þekkja flestir. Samandregið tókst fréttasmíðastofa RÚV að búa til heila tvo þætti og fyrstu frétt í kvöldfréttum, annars vegar úr sérvöldum bútum úr skýrslutöku yfir konu sem fyrst og síðast hafði áhuga á að auðga sjálfa sig á kostnað Samherja, og hins vegar úr áhugalausum svörum Þorsteins Más við afrekum Jóa frænda, að undanskildu kvennastússi hans. Þetta hefur ekkert fréttagildi annað en að afhjúpa að fréttasmíðastofan er ekkert annað en starfsvettvangur aktívista, kostaður af skattgreiðendum. Okkur er frjálst að borga til annarra en þjóðkirkjunnar, en höfum ekkert val um greiðslu til Ríkisútvarpsins. Þess utan hélt ég að tilgangur fjölmiðla væri að segja fréttir en ekki matreiða eins og það er orðað í kynningu á þættinum „Þetta helst“. En sannleikselskandi Ríkisútvarpið gat ekki frekar en fyrri daginn farið rétt með tölur. Þetta virðist vera kerfislægur vandi þar á bæ, þeir geta ekki einu sinni talið upp í fimm hjálparlaust! Í fréttinni hans Inga Freys stendur að fjórir starfsmenn héraðssaksóknara hefðu farið til Namibíu. Það er ekki satt. Þeir voru fimm. Auk þeirra fjögurra sem tóku skýrsluna af Sharon fór Ólafur Þór Hauksson sjálfur í tíu daga safarífe.., nei fyrirgefið, vinnuferð til Namibíu. Uppskeran var rúmlega 10 klukkustundir af yfirheyrslum. Allt er þetta undarleg fréttamennska þar sem Ríkisútvarpið reynir að hafa áhrif á framgang og niðurstöðu lögreglumáls. Þó það sé að sjálfsögðu grafalvarlegt er það engu að síður hálf spaugilegt í framkvæmd. Þannig má segja að Ríkisútvarpið hafi tvær nýjar þáttaraðir sem búið er að skipuleggja og fjármagna til næstu sjö ára: Þáttaröð fyrir hádegi: Georg Helgi Seljan ræðir við Inga Frey um Þorstein Má. Þáttaröð eftir hádegi: Ingi Freyr ræðir um Þorstein Má við Georg Helga Seljan. Efni þáttanna byggir á efni fyrri þátta þeirra Inga Freys og Georgs Helga Seljan undanfarna tvo áratugi. Það er liður í umhverfisstefnu Ríkisútvarpsins að endurvinna gamalt efni, aftur og aftur og aftur og aftur. Og svo verður samantekt á fréttastofu í kvöldfréttum RÚV um þætti þeirra félaga fyrr um daginn, endurvinnsluhagkerfi RÚV fullkomnað. Og svo mæli ég með því lesandi góður að þú farir á Facebook vegg minn og lesir um hvernig vinnubrögð eru ástunduð af starfsmönnum RÚV og eru upphafið að Byrlunarmálinu vorið 2021… Höfundur er skipstjóri. 