Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps hefur með samþykkt sinni frá 26. nóvember síðastliðnum ekki aðeins byggt stjórnsýslu sína á rangri fullyrðingu, heldur hefur hún einnig brotið gegn grundvallarskyldum sveitarfélaga samkvæmt sveitarstjórnarlögum með því að neita að afgreiða lögbundin erindi varðandi frístundabyggðir, nema gerðar verði lagabreytingar á Alþingi. Þetta eru stjórnsýsluleg afglöp.
Það er ótrúlegt að lesa fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá 26. nóvember síðastliðnum og sjá hversu langt sveitarfélag er tilbúið til að ganga í að hafna eigin skyldum.
Sveitarstjórnin byggir samþykkt sína á þeirri fullyrðingu að Þjóðskrá Íslands starfi „í trássi við fyrirmæli laga“ með því að skrá fólk sem hefur fasta búsetu í frístundahúsi með ótilgreint lögheimili í sveitarfélaginu. Þessi fullyrðing er einfaldlega röng og hefur sveitarstjórn verið gerð afturreka í tvígang með hana. Fyrst með niðurstöðu Þjóðskrár og síðar með úrskurði dómsmálaráðuneytis.
Enn fremur hefur sveitarstjórnin borið það fyrir sig að skráning fólks í ótilgreint lögheimili, skapi slíka óvissu um skipulagsvald sveitarfélagsins og um réttindi og skyldur þeirra sem þannig eru skráðir, að nauðsynlegt sé að synja öllum nýjum erindum er varða frístundabyggðir.
En það er engin óvissa og því algerlega ónauðsynlegt að grípa til þessara harkalegu og ólögmætu aðgerða. Þetta kemur ekki aðeins niður á íbúum sem eiga heimili í frístundahúsum heldur öllum öðrum eigendum frístundahúsa í sveitarfélaginu.
Þessi samþykkt sveitastjórnar er alvarlegt brot á sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011, sem leggja sveitarfélögum eftirfarandi skyldur á herðar:
Samkvæmt 7. gr. sveitarstjórnarlaga ber sveitarfélögum skylda til að sinna erindum sem þeim berast. Engin heimild er í lögum til þess að:
Þetta er ólögmæti á nokkrum sviðum:
Brot á þjónustuskyldu – 7. gr. sveitarstjórnarlaga Sveitarfélag verður að sinna erindum. Það má ekki bíða eftir einhverjum óljósum framtíðar lagasetningum.
Brot á lögmætisreglu –sem sækir stoð sína meðal annars í 2. gr. stjórnarskrárinnar og meginreglur réttarríkisins.Að hafna afgreiðslu á grundvelli hugsanlegra framtíðar lagabreytinga- eða setninga er ekki lögmæt stjórnsýsla.Stjórnvöld verða að byggja ákvarðanir á gildandi lögum, ekki þeim lögum sem þau óska sér.
Brot á 9. og 10. gr. stjórnsýslulaga – málsmeðferð og rannsókn Stjórnvöldum ber að taka mál til meðferðar og rannsaka þau.Að hafna því alfarið er óheimilt.
Brot á 11. gr. stjórnsýslulaga – jafnræði Þjónustan sem íbúar með lögheimili í sveitarfélaginu fá má ekki velta á því hvort þau eigi heimili í frístundabyggð eða íbúðarhúsnæði.
Brot á 12. gr. stjórnsýslulaga – meðalhófsreglu
Að stöðva afgreiðslu á heilum málaflokki er ólögmætt og gengur gegn meðalhófi.
Sveitarstjórnin reynir að gera málið að skipulagsdeilu. En skipulagið er aðeins afleiðing. Það sem er miklu alvarlegra er þetta:
Sveitarfélagið er að neita að sinna lögbundinni stjórnsýslu með vísan til laga sem það vill að verði breytt og sendir ábyrgðina á ráðuneyti og Alþingi. Í lýðræðisríki virkar stjórnsýsla ekki þannig. Sveitarfélög lúta lögum sem Alþingi setur, ekki öfugt. Sveitarfélög hafa stjórnsýsluvald innan marka laga — ekki lagasetningarvald.
Þess vegna er þessi samþykkt ekki bara ranglát, hún er ómálefnaleg og ólögmæt.
Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps þarf nú að:
Þetta er ekki spurning um pólitíska afstöðu. Þetta er krafa um að sveitarstjórn fari að lögum. Landslög gilda líka í Grímsnes- og Grafningshreppi og sveitarstjórn getur ekki hagað stjórnsýslu sinni í „í trássi við fyrirmæli laga“.
Höfundar eru í stjórn Búseturfrelsis - samtaka fólks með fasta búsetu í heilsárshúsi í Grímsnes- og Grafningshreppi.
Ragna Ívarsdóttir,Guðrún Margrét Njálsdóttir,Þröstur Sverrisson skrifar
Eva Bryndís Ágústsdóttir,Arthur Knut Farestveit skrifar
Erla Hrönn Hörpu Unnsteinsdóttir skrifar
Margrét Ágústa Sigurðardóttir skrifar
Guðmundur Ari Sigurjónsson skrifar
Drífa Snædal skrifar
Davíð Bergmann skrifar
Guðmundur S. Johnsen skrifar
Halldóra Lillý Jóhannsdóttir skrifar
Einar Baldvin skrifar
Helgi Tómasson skrifar
Svanur Guðmundsson skrifar
Halla Gunnarsdóttir,Sigurður Hannesson skrifar
Eggert Sigurbergsson skrifar
Ragnhildur Freysteinsdóttir skrifar
Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar
Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir skrifar
Victor Guðmundsson skrifar
Ragnar Þór Ingólfsson skrifar
Bjarnveig Birta Bjarnadóttir skrifar
Lísa Margrét Gunnarsdóttir,Íris Björk Ágústsdóttir skrifar
Kristján Ra. Kristjánsson skrifar
Diljá Mist Einarsdóttir skrifar
Unnur Elva Arnardóttir,Emma Kjartansdóttir skrifar
Aron Örn Óskarsson,Edda Austmann,Sigrún Grendal skrifar
Þórður Snær Júlíusson skrifar
Tina Paic skrifar
Hilmar Kristinsson skrifar
Þröstur V. Söring skrifar
Þuríður Harpa Sigurðardóttir skrifar