Á tiltölulega skömmum starfstíma nýs meirihluta í borgarstjórn, hefur verið lögð sérstök áhersla á að hraða uppbyggingu nýrra íbúða til þess að mæta brýnni þörf fyrir hagkvæmt húsnæði. Í samstarfsyfirlýsingu meirihlutans segir m.a.:
„Hröð húsnæðisuppbygging og örugg heimili fólks eru lykilmál nýs samstarfs í borginni. Efnt verður til sameiginlegrar vinnu Reykjavíkur og verkalýðsfélaga með það að markmiði að stofna félag um þróun nýrra svæða og fara nýjar leiðir við skipulag, uppbyggingu innviða og fjármögnun þeirra.“
Ný nálgun
Með stofnun innviðafélags hefur Reykjavíkurborg í samstarfi með öflugum verkalýðsfélögum, markað nýja stefnu í húsnæðisuppbyggingu. Þessi nálgun fellur vel að fyrsta húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar sem kynntur var fyrir nokkrum vikum. Markmið húsnæðispakkans er að fjölga íbúðum, lækka verð og gera húsnæðisstuðning markvissari. Með samstilltu átaki verður hægt að hraða uppbyggingu og stuðla að sanngjarnara húsnæðis- og leiguverði.
Áætlanirnar fela jafnframt í sér aðgerðir til að hækka stofnframlög til óhagnaðardrifinna húsnæðisfélaga, einfalda byggingarreglugerð og bæta eftirlit. Þá verður innleitt stafrænt ferli fyrir byggingarleyfi sem eykur gagnsæi og flýtir málsmeðferð.
Ný borgarhönnunarstefna
Í fyrsta áfanga verða byggðar allt að 4.000 nýjar íbúðir af þeim 10.000 sem áætlað er að rísi í Úlfarsárdal á næstu árum. Allt skipulag svæðisins verður unnið í nánu samstarfi borgarinnar og innviðafélagsins - og byggt á skýrum samfélagslegum markmiðum og skilyrðum borgaryfirvalda.
Þótt um þétta byggð verði að ræða mun ný borgarhönnunarstefna tryggja að þéttleikinn verði ekki svo mikill að skuggavarp skerði birtu um of. Enn fremur verður lögð rík áhersla á góða hljóðvist og vistvænt og aðlaðandi umhverfi.
Ný framtíðarsýn
Með auknu framboði á hagkvæmu húsnæði ásamt hærri stofnframlögum og fjölgun hlutdeildarlána - eru að verða til ný viðmið hvað varðar uppbyggingu nýs húsnæðis á höfuðborgarsvæðinu. Aðgerðir ríkisstjórnar og borgaryfirvalda hafa í raun mótað nýja og heildstæðari framtíðarsýn sem styður enn betur við þá sem hvað erfiðast hafa átt með að eignast eigið húsnæði.
Höfundur er fyrsti varaborgarfulltrúi Flokks fólksins og situr m.a. í umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkurborgar
Drífa Snædal skrifar
Einar Sveinbjörn Guðmundsson skrifar
Björgmundur Örn Guðmundsson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Sigríður Dögg Auðunsdóttir skrifar
Valgerður Árnadóttir skrifar
Tinna Jóhannsdóttir skrifar
Hjörtur Hjartarson,,Katrín Oddsdóttir skrifar
Rakel Linda Kristjánsdóttir,Sigurlaug Kristjánsdóttir skrifar
Brynjólfur Jónsson,Ólafur Elínarson,Þórunn Inga Ingjaldsdóttir skrifar
Anna Lára Steindal skrifar
Hákon Gunnarsson skrifar
Eygló Ósk Gústafsdóttir,Kristín Skjaldardóttir,Þóra Sigfríður Einarsdóttir skrifar
Þorvaldur Örn Árnason skrifar
Sigurjón Þórðarson skrifar
Jóhann Ingi Óskarsson skrifar
Sóley Dröfn Davíðsdóttir skrifar
Davíð Bergmann skrifar
Rúnar Björn Herrera Þorkelsson skrifar
Arnar Steinn Þórarinsson skrifar
Bjarnveig Birta Bjarnadóttir skrifar
Linda Dröfn Gunnarsdóttir skrifar
Hallbjörn V. Fríðhólm skrifar
Mamiko Dís Ragnarsdóttir skrifar
Sigvaldi Einarsson skrifar
Sveinn Rúnar Hauksson skrifar
Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar
Sigurbjörg Erla Egilsdóttir,Theodóra S. Þorsteinsdóttir skrifar
Ragnheiður K. Guðmundsdóttir skrifar
Helgi Guðnason skrifar