Fann engin önnur ráð en „að ganga í söfnuð Votta Jehóva“

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Brynjar Níelsson elskar að gantast á miðlunum.

Brynjar Níelsson, héraðsdómari og fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins, segir aðventuna reyna mest á hjónabandið. Hann segist því ganga í Votta Jehóva á hverju hausti til að losna við jólaundirbúninginn og skrái sig svo aftur í Þjóðkirkjuna eftir áramót.

Brynjar lýsti þessu yfir í Facebook-færslu í gær. 

Þegar Brynjar var enn þingmaður gerði hann reglulega stólpagrín að pólitískum andstæðingum sínum eða rýndi í íslenskt samfélag á samfélagsmiðlum.

Eftir að Brynjar var skipaður héraðsdómari hefur hann þurft að láta af pólitískum skrifum og hætti tímabundið á Facebook (í þriðja sinn á átta árum). Pásan dugði þó skammt og er Brynjar farinn að fésbókast á fullu á ný.

„Sá tími ársins sem reynir mest á styrk hjónabands okkar“

Brynjar skrifar mikið um samlífið með eiginkonu sinni, Arnfríði Einarsdóttur landsréttardómara, sem hann kallar Soffíu í skrifum sínum. Í gær gantaðist hann um hvað aðventan væri krefjandi fyrir sambandið.

„Nú er að renna upp sá tími ársins sem reynir mest á styrk hjónabands okkar Soffíu. Á aðventunni er Soffía með drif á öllum hjólum og framkvæmdaþörfin eykst til muna. Ég er aðeins öðruvísi og öll mín orka fer í að reyna að halda meðvitund,“ skrifaði Brynjar í færslunni.

Brynjar kvíðir aðventunni óskaplega.

Fyrstu ár hjónabandsins hafi ofsi Soffíu gengið svo langt að hann var sendur upp á þak í öllum veðrum til að setja upp jólaseríur og annað skraut.

„Hún hafði greinilega ekki áhyggjur yfir því að verða ung ekkja með tvö lítil börn. Gjarnan þurfti ég að mála allt húsið og þrífa og gengu þau þrif svo langt að ég þurfti að fá krana til að lyfta húsinu af grunninum svo ég gæti sópað hann,“ skrifar hann.

„Til að lifa þetta af fann ég engin önnur ráð en að ganga í söfnuð Votta Jehova á hverju hausti til að losna við jólaundirbúning og skráði mig svo aftur í Þjóðkirkjuna í janúar þegar búið var að taka skrautið niður.“

