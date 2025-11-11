Lífið

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Sebrahestur með síma og þrjú ljón baksviðs í Þjóðleikhúskjallaranum.

Einn af grínstjórunum sem standa að Grínkjallaranum einu sinni í viku líkir sjálfum sér við sebrahest umkringdan ljónum, enda eini gamli hnakkinn í hópnum á meðan allir hinir uppistandararnir gengu í MH. Hann segir það alvöru hark að standa fyrir gríni og glensi einu sinni í viku en segir hópinn hinsvegar vera þann eina rétta til þess að standa í slíkum stórræðum.

„Við erum ótrúlega ólík, þetta er mjög fjölbreyttur hópur. Sumt sem ég segi baksviðs, það slær kannski ekkert endilega í gegn - en sumt hittir í mark,“ segir grínistinn og útvarpsmaðurinn Bolli Már Bjarnason í gríni í samtali við Vísi. 

Hann leiðir nú vaskan hóp uppistandara sem standa einu sinni í viku fyrir uppistandi í Þjóðleikhúskjallaranum undir merkjum Grínkjallarans. Með Bolla í för eru þau Hekla Elísabet, Guðmundur Einar og Vigdís Hafliða sem öll hafa vakið athygli í uppistandinu. Í hverri einustu viku er svo gestur sem hefur gert garðinn frægan í uppistandi.

„Við komum öll úr mjög ólíkum áttum, erum með ólíka bakgrunna, þó við séum reyndar öll hvít og rauðhærð. Ætli ég sé ekki ólíkastur þeim þegar ég pæli í því, þau voru öll í MH á meðan ég var bara með í vörinni í MS. Ég er kannski svolítið eins og sebrahestur umkringdur krúttlegum ljónum þegar ég pæli í því,“ segir Bolli og skellir upp úr.

„En við erum geggjaður hópur, þetta er fjölbreytt efni sem við færum á borð gesta fyrir vikið. Stundum segi ég brandara og Gummi lætur mig heyra það, segir að ég sé bully. Þetta er gamall vani, ég er að reyna breyta þessu!“

Hann bætir því i við að þetta hafi allt hafist í fyrra þegar Hugleikur Dagsson, Hekla, Nadia og Stefán Vigfús hafi byrjað með uppistand í Þjóðleikhúskjallaranum einu sinni í viku. Það fór vel af stað, enda fátt skemmtilegra en að mæta í stuði á fimmtudagskvöldi, fá sér kannski í aðra tána og hlæja.

„Þá myndaðist stemning með þessu konsepti og núna erum við nýr hópur, ég er kannski smá eins og fyrirliði, ég tek púlsinn á salnum og er kynnir, með misgáfulegar pælingar. Síðan mætir mitt fólk upp á svið og við sjáum hvað gerist í hverri viku.“

Hópurinn samanstendur af einum hnakka úr MS og þremur MH-ingum.

Sértrúasöfnuðir velkomnir

Bolli segir listann yfir gestina sem mæta í vetur vera langan en meðal þeirra sem hafa þegar mætt er Snjólaug Lúðvíks og margar kanónur eftir, Birna Rún verður með okkur næsta fimmtudag. Hann segir stemninguna sem myndist í salnum oftar en ekki stórskemmtilega en meðal þess sem tekið er fram á síðu uppistandsins á vef Tix er að um sé að ræða frábæra skemmtun fyrir fjölskyldu, vinnustaði, vinahópa og líka sértrúasöfnuði.

„Stendur það í alvörunni?!“ spyr Bolli hlæjandi þegar blaðamaður ber þetta undir hann. „Jú þetta er auðvitað alveg hárrétt, þetta er hin fullkomna skemmtun fyrir sértrúasöfnuðinn, það eru bókstaflega allir velkomnir! Skjöldur Íslands ætlaði einmitt að fjölmenna á næsta kvöld. Það verður geggjuð orka!“ segir Bolli enn hlæjandi og tekur fram að hann sé að grínast.

Sjálfur er Bolli í útvarpinu á K100 á hverjum einasta virka degi. Hann segir útvarpslífið í bland við grínista- og veislustjórnunina henta sér einstaklega vel en það sé þó lúmskt álag að vinna við ekkert annað en að tala.

Þetta er alvöru harkbransi sem þú valdir þér?

„Ég hélt þetta yrði miklu meira næs. Ég hélt mig langaði þetta þar til ég byrjaði í þessu,“ segir Bolli, viti menn, enn hlæjandi.

