Það hefur lengi verið meginregla að setja gönguljós yfir miklar umferðargötur til að tryggja öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda. Þótt þessi nálgun virki einföld og örugg fylgja henni ýmsir ókostir. Langar raðir bíla geta myndast vegna eins eða fárra gangandi eða hjólandi vegfarenda þegar gönguljós stöðva heilu akreinarnar. Þetta veldur auknum eldsneytisbruna, meiri mengun og auknum pirringi í umferðinni. Göngubraut yfir Miklubraut við Klambratún er dæmi um þetta.
Til að bregðast við löngum biðtíma á ljósum er farið að nota snjallstýrð gönguljós sem skynja umferð og eiga að haga sér eftir því. Þannig búnaður var settur upp við gatnamót Bíldshöfða og Breiðhöfða í sumar. Slíkar ljósastýringar skipta miklu máli varðandi flæði gangandi vegfarenda og umferðar ökutækja og stytta biðtíma beggja.
Hins vegar má einnig velta fyrir sér hvort beina eigi gangandi og hjólandi vegfarendum þvert yfir mestu umferðargötur borgarinnar, þrátt fyrir kosti snjallstýrðra ljósa.
Þegar bæta á bæði öryggi vegfarenda og umferðarflæði þarf að hugsa lengra en til hefðbundinna ljósastýringa. Undirgöng og göngubrýr yfir helstu stofnæðar tryggja mun meira öryggi og fljótlegri tengingar án þess að trufla bílaumferð. Reykjavíkurborg hefur nú þegar byggt töluvert af brúm fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur, sem fyrir löngu hafa sannað gildi sitt, nú síðast yfir Sæbraut.
Stofnkostnaður við göngubrýr og undirgöng er töluverður í upphafi en ávinningurinn í skilvirkni og öryggi til lengri tíma er augljós. Með vaxandi umferðarþunga á höfuðborgarsvæðinu þarf að skoða allar leiðir sem draga úr árekstrum ólíkra ferðamáta. Bættar almenningssamgöngur og góður aðgangur að bílastæðum við samgöngumiðstöðvar skipta líka máli. Það myndi gera fleirum kleift að skilja bílinn eftir heima og ferðast með öðrum hætti um borgina.
Ef markmiðið er öruggari, skilvirkari og vistvænni borg til framtíðar er kominn tími til að hugsa stærra. Beina þarf umferð gangandi og hjólandi vegfarendum frá umferðarþyngstu götum án þess að lengja leiðir þar sem því verður viðkomið.
Höfundur er 1. varaborgarfulltrúi Flokks fólksins og fulltrúi í umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkur.
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Einar Sveinbjörn Guðmundsson skrifar
Ósk Kristinsdóttir skrifar
Ragnar Rögnvaldsson skrifar
Starri Reynisson skrifar
Stefán Jón Hafstein skrifar
Egill Þórir Einarsson skrifar
Stefán Vagn Stefánsson skrifar
Adeel Akmal skrifar
Martha Árnadóttir skrifar
Anton Guðmundsson skrifar
Daði Rafnsson,Haukur Magnússon,Kristján Vigfússon,Margrét Manda Jónsdóttir skrifar
Hólmfríður Arnardóttir,Helga Ögmundardóttir skrifar
Svanfríður G. Bergvinsdóttir skrifar
Andri Hrafn Sigurðsson skrifar
Rakel Hinriksdóttir skrifar
Ása Berglind Hjálmarsdóttir skrifar
Gestur Þór Kristjánsson,Sigurbjörg Jenný Jónsdóttir,Grétar Ingi Erlendsson,Erla Sif Markúsdóttir skrifar
Adrian Pike,Bjarni Þórður Bjarnason,Tómas Már Sigurðsson skrifar
Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar
Kristófer Ingi Svavarsson skrifar
Helgi Brynjarsson skrifar
Stefán Pálsson skrifar
Ólafur Guðsteinn Kristjánsson skrifar
Guðrún Hafsteinsdóttir skrifar
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir,Steinunn Bragadóttir skrifar
Heiða Björg Hilmisdóttir skrifar
Ástþór Ólafsson skrifar
Stefán Þorri Helgason skrifar
Helga Tryggvadóttir,Ólöf Kristjana Bjarnadóttir skrifar