Níu tilnefnd til Hönnunarverðlauna Íslands Magnús Jochum Pálsson skrifar 30. október 2025 13:38 Tilnefnt er í flokkunum vara, staður og verk og þrír spennandi kostir í hverjum flokki. Tilnefningar til hönnunarverðlauna Íslands voru kynntar í gær en verðlaunin verða afhent í byrjun nóvember. Tilnefnt er í þremur flokkum, vöru, stað og verki, og eru þrjár tilnefningar í hverjum flokki. Verðlaunin verða afhent í hátíðarsal Grósku fimmtudaginn 6. nóvember næstkomandi. Allir eru velkomnir en gestir eru beðnir að skrá sig á viðburðinn í þartilgerðu skjali. Auk þriggja aðalflokka verða veitt Heiðursverðlaun Hönnunarverðlaun Íslands og viðurkenning fyrir bestu fjárfestingu í hönnun. Hér að neðan má sjá þá níu sem eru tilnefndir: Vatnsílát, ullarföt og fjallahjól Oase eru vatnsílát hönnuð af Johanna Seelemann vöruhönnuði fyrir MAKK-safnið í Köln en form ílátanna, sem eru úr terracotta-leir, eru sótt til eldsneytistanka. FÉ hannar ullarföt. FÉ er haust- og vetrarlína RANRA 2025, eftir Arnar Má Jónsson og Luke Stevens. FÉ er fatalína þar sem íslensk ull gegnir lykilhlutverki og handverk og nýsköpun mætast í nýjum efnum og fjölbreyttri efnisnotkun. Elja er fjallahjól hannað og framleitt af hjólaframleiðandanum Lauf Cycles. Elja er fulldempað fjallahjól sem sameinar eiginleika fjalla-, keppnis- og borgarhjóls. Félagsbústaðir, Elliðaárstöð og Stöng Félagsbústaðir á Sjómannaskólareit eftir s.ap arkitekta er einstakt verk í íslenskri mannvirkjagerð þar sem félagslegt hlutverk, fagurfræði og metnaðarfull sjálfbærni eru ofin saman í heildstæða hönnun. Elliðaárstöð er nýr áfangastaður með ólíkum rýmum og fjölbreytilegri upplifun í Elliðaárdal, hönnuð af Tertu þverfaglegu hönnunarteymi í samstarfi við Orkuveituna. Stöng - (Endur)túlkun er hönnun og yfirbygging yfir uppgröft fornminja frá landnámstíð í Þjórsárdal eftir SP(R)INT STUDIO. Hraunmyndun, kalkþörungamálning og ilmvatnsgerð Lavaforming er framsækin rannsókn og sýn s.ap arkitekta þar sem ógnvekjandi náttúruöflum er breytt í verðmæt og sjálfbær byggingarefni. Fischersund hannar ilmvötn. Dýpi er málning sem gerð er úr kalkþörungum úr Arnarfirði á Vestfjöðum. Málningin, sem er umhverfisvæn, plastlaus og andar einstaklega vel, er þróuð af Sirrý Ágústsdóttur frumkvöðli og Árnýju Þórarinsdóttur arkitekt. Fischersund er allt í senn ilmvatnsgerð og listamannakollektív sem talar til allra skilningarvita í gegnum ilm, tónlist og myndlist. Frá stofnun Fischersunds hefur skynheimur þess stækkað og styrkst um leið og verkum og vörum hefur fjölgað. Tíska og hönnun Hönnunarverðlaun Íslands