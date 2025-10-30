Tíska og hönnun

Níu til­nefnd til Hönnunarverðlauna Ís­lands

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Tilnefnt er í flokkunum vara, staður og verk og þrír spennandi kostir í hverjum flokki.
Tilnefnt er í flokkunum vara, staður og verk og þrír spennandi kostir í hverjum flokki.

Tilnefningar til hönnunarverðlauna Íslands voru kynntar í gær en verðlaunin verða afhent í byrjun nóvember. Tilnefnt er í þremur flokkum, vöru, stað og verki, og eru þrjár tilnefningar í hverjum flokki.

Verðlaunin verða afhent í hátíðarsal Grósku fimmtudaginn 6. nóvember næstkomandi. Allir eru velkomnir en gestir eru beðnir að skrá sig á viðburðinn í þartilgerðu skjali.

Auk þriggja aðalflokka verða veitt Heiðursverðlaun Hönnunarverðlaun Íslands og viðurkenning fyrir bestu fjárfestingu í hönnun. Hér að neðan má sjá þá níu sem eru tilnefndir:

Vatnsílát, ullarföt og fjallahjól

Oase eru vatnsílát hönnuð af Johanna Seelemann vöruhönnuði fyrir MAKK-safnið í Köln en form ílátanna, sem eru úr terracotta-leir, eru sótt til eldsneytistanka.

FÉ hannar ullarföt.

er haust- og vetrarlína RANRA 2025, eftir Arnar Má Jónsson og Luke Stevens. FÉ er fatalína þar sem íslensk ull gegnir lykilhlutverki og handverk og nýsköpun mætast í nýjum efnum og fjölbreyttri efnisnotkun.

Elja er fjallahjól hannað og framleitt af hjólaframleiðandanum Lauf Cycles. Elja er fulldempað fjallahjól sem sameinar eiginleika fjalla-, keppnis- og borgarhjóls.

Félagsbústaðir, Elliðaárstöð og Stöng

Félagsbústaðir á Sjómannaskólareit eftir s.ap arkitekta er einstakt verk í íslenskri mannvirkjagerð þar sem félagslegt hlutverk, fagurfræði og metnaðarfull sjálfbærni eru ofin saman í heildstæða hönnun.

Elliðaárstöð er nýr áfangastaður með ólíkum rýmum og fjölbreytilegri upplifun í Elliðaárdal, hönnuð af Tertu þverfaglegu hönnunarteymi í samstarfi við Orkuveituna.

Stöng - (Endur)túlkun er hönnun og yfirbygging yfir uppgröft fornminja frá landnámstíð í Þjórsárdal eftir SP(R)INT STUDIO.

Hraunmyndun, kalkþörungamálning og ilmvatnsgerð

Lavaforming er framsækin rannsókn og sýn s.ap arkitekta þar sem ógnvekjandi náttúruöflum er breytt í verðmæt og sjálfbær byggingarefni.

Fischersund hannar ilmvötn.

Dýpi er málning sem gerð er úr kalkþörungum úr Arnarfirði á Vestfjöðum. Málningin, sem er umhverfisvæn, plastlaus og andar einstaklega vel, er þróuð af Sirrý Ágústsdóttur frumkvöðli og Árnýju Þórarinsdóttur arkitekt.

Fischersund er allt í senn ilmvatnsgerð og listamannakollektív sem talar til allra skilningarvita í gegnum ilm, tónlist og myndlist. Frá stofnun Fischersunds hefur skynheimur þess stækkað og styrkst um leið og verkum og vörum hefur fjölgað.

Tíska og hönnun Hönnunarverðlaun Íslands


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.