Skein skært í sögulegum gleðikonukjól Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 28. október 2025 10:52 Kendall Jenner glæsileg á sýningu tískurisans Vogue þar sem fókusinn var settur á Hollywood. Stefanie Keenan/Getty Images for Vogue Ofurfyrirsætan og raunveruleikastjarnan Kendall Jenner hefur gengið ófáa tískupalla og er þekkt fyrir að stela senunni á sýningum. Það var engin undantekning á því í Los Angeles um helgina á tímamótasýningu tískurisatímaritsins Vogue. Vogue stendur árlega fyrir risa viðburði sem þau kalla Vogue World. Í ár var Hollywood í forgrunni, þar með talið sögulegar kvikmyndir og goðsagnaflíkur ógleymanlegra karaktera. Kendall Jenner, sem er hvað þekktust fyrir að vera ein af Kardashian/Jenner systrunum, skein skært í kunnulegum silfruðum kjól. Ástralska undrið og leikkonan Nicole Kidman rokkaði kjólinn fyrir 24 árum síðan þegar hún fór með hlutverk gleðikonunnar, listakonunnar og stjörnunnar Satine í tímamótaverkinu Moulin Rouge. Hér má sjá brot úr stórbrotnum flutningi Kidman: Jenner opnaði sýninguna í kjólnum og virtist njóta sín í botn. View this post on Instagram A post shared by Kards Katch Up (@kardskatchup)