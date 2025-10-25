Er biðin á enda?

Ég færi ykkur bæði góðar fréttir og slæmar. Við byrjum á þeim slæmu.
Þau sem tilheyra svokallaðri 68 kynslóð (e. baby boomers) eru farin að eldast. Þessi kynslóð er mjög fjölmenn og á næstu 15 árum mun fjöldi einstaklinga sem eru 80 ára og eldri tvöfaldast. Þessi þróun hefur veruleg áhrif á heilbrigðiskerfið, þar sem fjöldi þeirra sem þurfa heilbrigðisþjónustu mun aukast til muna. Við sem samfélag viljum geta gert vel við þennan hóp. Breytt aldurssamsetning þjóðarinnar kallar á aukin úrræði, fjölbreyttari þjónustu og öflugar forvarnir.
Í dag bíða 725 einstaklingar eftir hjúkrunarrými á hjúkrunarheimili. Árið 2024 var biðtími eftir hjúkrunarrými 148 dagar eða næstum fimm mánuðir. Þessi bið hefur djúpstæð áhrif, ekki aðeins á þann sem bíður eftir plássi, heldur einnig á maka og aðstandendur sem axla umönnunarhlutverk á meðan beðið er. Þessi biðlisti er ekki fyrir fólk sem á val, hann er af nauðsyn. Önnur úrræði hafa verið fullreynd og fyrir liggur að viðkomandi þarf sólarhringshjúkrun.
En nú að góðu fréttunum.
Á næstu tveimur árum munu 254 ný hjúkrunarrými opna á höfuðborgarsvæðinu, þar af 67 í Sóltúni í Reykjavík. Á landsvísu er áætlað að 382 ný rými verði tekin í notkun á sama tímabili.
Stjórnvöld hafa viðurkennt að stefna þeirra við uppbyggingu hjúkrunarheimila hafi verið flöskuháls. Ný heimili voru hvorki byggð nægilega hratt né hagkvæmt og oft ekki í samræmi við þarfir rekstraraðila. Kerfið er komin í djúpa, uppsafnaða skuld. En nú hafa stjórnvöld breytt um stefnu: einkaaðilar eru fengnir til að byggja hjúkrunarheimili samkvæmt kröfum ríkisins, sem mun leigja aðstöðuna og fela rekstraraðilum að veita þjónustuna.
Ný rými munu skipta sköpum, en ljóst er að við þurfum að lyfta grettistaki í uppbyggingu hjúkrunarheimila og annarra úrræða til að mæta vaxandi þörf. Nú er tíminn til að sýna fyrirhyggju og framsýni. Við verðum að tryggja að eldra fólk fái þá virðingu og umönnun sem það á skilið. Áður en þú veist af... verður komið að þér.
Höfundur er forstjóri Sóltúns heilbrigðisþjónustu.
Benóný Valur Jakobsson skrifar
Halla Thoroddsen skrifar
Harpa Lind Hilmarsdóttir skrifar
Þórir Garðarsson skrifar
Halla Hrund Logadóttir skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Einar Sveinbjörn Guðmundsson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Brogan Davison,Pétur Ármannsson skrifar
Guðríður Eldey Arnardóttir skrifar
Kristína Ösp Steinke skrifar
Björn Bjarki Þorsteinsson skrifar
Sara Björg Sigurðardóttir skrifar
Ragna Ívarsdóttir,Guðrún Margrét Njálsdóttir,Þröstur Sverrisson skrifar
Steingrímur Jónsson skrifar
Anna Bergþórsdóttir skrifar
Lísa Margrét Gunnarsdóttir,Íris Björk Ágústsdóttir skrifar
Ásta F. Flosadóttir skrifar
Jón Gunnarsson skrifar
Rósa Líf Darradóttir,Guðrún Scheving Thorsteinsson skrifar
Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar
Elín H. Hinriksdóttir,Bóas Valdórsson,Árný Ingvarsdóttir,,Anna Lára Steindal,Alma Ýr Ingólfsdóttir skrifar
Guðmundur Ásgeirsson skrifar
Diljá Mist Einarsdóttir skrifar
Bryngeir Valdimarsson skrifar
Gunnar Pétur Haraldsson skrifar
Helena Hafþórsdóttir O’Connor skrifar
París Anna Bergmann,Sigurður Kári Harðarson skrifar
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar
Hópur starfsfólks Jafnlaunastofu skrifar