Fræ menntunar – frá Froebel til Jung Kristín Magdalena Ágústsdóttir skrifar 21. október 2025 11:01 Í hverju barni býr fræ. Fræ sem inniheldur möguleika, forvitni, sköpun og kraft til að vaxa og verða það sem barninu er ætlað að vera í eðli sínu. En eins og öll fræ þarf það ljós, hlýju og næringu. Það þarf jarðveg sem leyfir því að vaxa – ekki mótast, heldur þroskast. Sem leik- og grunnskólasérkennari hef ég oft séð hvernig menntakerfið reynir að kenna börnum að „vera eins“, þegar þau í raun þurfa leyfi til að vera þau sjálf. Og sem EQ-þerapisti sé ég sömu fræ – en nú í fullorðnum sem þurftu of snemma að læra að bæla niður eigin eðlishvöt, tilfinningar og sköpun. Þetta eru fullorðin börn sem lærðu að passa sig, að draga úr eigin krafti til að passa inn í rými sem var of lítið fyrir þau.🌷 Froebel – garður barnsins Friedrich Froebel (1782–1852), faðir leikskólans, trúði því að leikurinn væri heilög leið barnsins til að skilja heiminn. Hann sá leikskólann sem nærandi garð þar sem kennarinn væri garðyrkjumaður og börnin blómin sem fengju að dafna með allri þeirri hlýju og næringu sem þau þörfnuðust. Í hugmyndum hans býr kjarni menntunar: að hvert barn hafi meðfætt fræ og að hlutverk okkar fullorðnu sé að sjá til þess að jarðvegurinn sé frjór, öruggur og kærleiksríkur. 🌸 Malaguzzi – hundrað tungumál barnsins Loris Malaguzzi (1920–1994), hugmyndasmiður Reggio Emilia-stefnunnar, hélt áfram á sömu braut. Hann vildi að börn fengju að sjást, heyrast og fljóta frjáls í sköpuninni. Í hans augum hafði hvert barn hundrað tungumál – það tjáir sig ekki aðeins með orðum, heldur einnig í leik, myndum, tónlist, hreyfingu og þögn. Kennarinn er samferðamaður, ekki stjórnandi, og verkefni hans er að skapa rými þar sem undrun, gleði og forvitni fá að leiða veginn. 🐜 Flærnar í krukkunni Það hefur verið sagt að ef flær eru settar í krukku með loki hoppi þær fyrst hátt og frjálslega – en þegar þær rekast endurtekið á lokið hætta þær að reyna. Þær læra hversu hátt má fara, og jafnvel þegar lokið er tekið af halda þær áfram að hoppa aðeins innan þess rýmis sem krukkan gaf þeim.Þannig virkar kerfið stundum. Við lærum snemma hversu hátt við „megum“ hoppa, hversu mikið við „megum“ segja, finna, hlæja eða gráta. Við lærum að takmarka okkur innan ósýnilegra veggja sem mótast af reglum, mati og væntingum. Þá hættum við að reyna að vaxa út fyrir krukkuna – þó hún sé löngu opin.Það er einmitt hér sem Froebel, Montessori, Malaguzzi og Jung áttu sameiginlega sýn: að frelsi, sköpun og tengsl séu grunnurinn að raunverulegri menntun. 🧠 Atferlismótandi kerfi – krukka nútímans Menntakerfið sem við þekkjum í dag byggir að miklu leyti á atferlisfræði – þeirri hugmynd að hægt sé að móta hegðun með umbun og refsingu, mæla árangur og setja öll börn í sama mót. En þessi nálgun gleymir einu: að við erum ekki vélar, heldur lifandi verur með tilfinningar, skynjun, skapandi orku og einstakan takt.Að mínu mati neyðir þetta kerfi nemendur inn í mót sem er of þröngt fyrir marga og beinlínis skaðlegt fyrir suma. Þeir sem falla ekki að mótinu eru fljótt skilgreindir sem „vandræðabörn“, „óeinbeitt“ eða „seinkuð“. En vandinn liggur ekki í barninu – hann liggur í kerfinu sem gefur ekki rými fyrir fjölbreytileika manneskjunnar.Þetta sama sé ég síðar í fullorðnum skjólstæðingum mínum: fólk sem lærði snemma að stilla sig inn, draga úr sér, þóknast og bæla niður til að falla að norminu. Þau eru eins og flærnar í krukkunni – með mun meiri getu en þau trúa sjálf. 💔 Þegar atferlisfræðin breytir menntun í afneitun Skaðinn af þessari hugsun er dýpri en margir gera sér grein fyrir. Þegar börn læra að stjórna hegðun sinni í stað þess að skilja tilfinningar sínar hætta þau smám saman að hlusta á eigin líkama og innsæi. Þau læra að fela, brosa, þóknast og „halda sér saman“ – ekki af innri styrk, heldur af ótta við að verða dæmd eða standa út.Ég sá þetta oft í skólakerfinu, bæði á Íslandi og í Noregi: starfsfólk sem taldi það dygð að nýðast á sjálfu sér – að mæta veik til vinnu af því það sýndi „fórnfýsi“ og hollustu. Að engin tilfinning, enginn veikleiki ætti að fá að stöðva þau.En í raun er þetta form af sálrænum aðskilnaði frá eigin líðan. Þetta er birtingarmynd sama kerfis og við kennum börnum: að aðlagast, þegja, þrauka og fela tilfinningar sínar eins og eitthvað sem enginn má sjá. Við gleymum að líðan er ekki veikleiki – hún er skilaboð, boðskapur líkamans um jafnvægi eða ójafnvægi.Fullorðið fólk ætti að geta haft stjórn á líðan sinni og tilfinningum – en aðeins með því að vera í sambandi við þær. Ekki með því að bæla þær niður, heldur með því að hlusta, viðurkenna og vinna með þær. Tilfinningar eru ekki ljótt leyndarmál sem þarf að fela – þær eru tungumál sálarinnar sem biður okkur um að hlusta.Þetta er algerlega á skjön við það sem EQ-fræðin, Jung, Montessori og Reggio Emilia kenna: að raunveruleg menntun og heilbrigði sprettur ekki af stjórn, heldur af tengslum. Þegar einstaklingar – börn sem fullorðnir – fá að finna sitt eigið flæði, fá að stoppa þegar þau þurfa, anda, jafna sig og hlusta, verða þau heilbrigðari, skapandi og öruggari. Þau mæta ekki í vinnu eða skóla vegna þess að þau þurfa þess, heldur vegna þess að þau vilja það.🌿 Montessori og Jung – fræið og heildin Maria Montessori trúði því að barnið bæri í sér innra ljós og eigin leið til náms. Verkefni kennarans væri ekki að fylla á barnið, heldur að skapa rými þar sem það gæti vaxið af eigin rótum. Carl Gustav Jung tók þessa hugsun lengra og beindi sjónum að sálinni sjálfri – hann kallaði það individuation, ferðalagið að verða heill.Þegar við lærum að hlusta á innra barn, leyfum tilfinningum að koma fram og samþykkjum það sem áður var bælt, þá byrjar hið innra fræ að vakna. Þannig verður menntun að sjálfsþekkingu, ekki aðeins þekkingu. 🌸 Lokaorð Í hverju barni – og í hverjum fullorðnum – lifir fræ sem bíður eftir að verða séð. 