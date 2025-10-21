Margar af aðalpæjum landsins komu saman í vistvænu versluninni Hringekjunni á dögunum til að skála, klæða sig upp og fagna nýju fatalínunni Hring eftir hring. DJ Sóley þeytti skífum og pæjustemningin tók yfir.
„Hring eftir hring er endurnýtingarverkefni þar sem við breytum flíkum sem hafa safnast í geymslu Hringekjunnar í nýjar og einstakar hringrásarflíkur,“ segir Jana Maren Óskarsdóttir, eigandi Hringekjunnar, um verkefnið.
Hringekjan hefur vakið athygli hérlendis og sömuleiðis út fyrir landsteina en sérstök hönnunarsíða á vegum Instagram valdi verslunina sem eina af fimm bestu hönnunarrýmunum í Reykjavík.
