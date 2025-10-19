Mikilvægi þess að krabbameinsgreindir hafi aðgang að góðri endurhæfingarþjónustu er ótvírætt, hvort sem tilgangur þjónustunnar er að viðhalda færni og getu í baráttu við ólæknandi mein eða að komast aftur til baka inn í lífið og á vinnumarkað eftir að meðferð gegn krabbameini er lokið.
Ljósið er eina sérhæfða endurhæfingarmiðstöðin sem er í boði fyrir krabbameinsgreinda á Íslandi. Starfsemin er því gríðarlega mikilvæg fyrir þennan hóp sem getur þangað sótt alhliða þjónustu sem byggir á þverfaglegri nálgun þar sem unnið er samkvæmt gagnreyndum rannsóknum. Í Ljósinu er boðið upp á markvissa þjálfun sem sniðin er að þörfum einstaklinga í krabbameinsmeðferð. Að auki geta krabbameinsgreindir sótt þangað dýrmætan jafningjastuðning.
Áform ríkisstjórnarinnar um að draga úr fjárframlögum til þessarar mikilvægu starfsemi koma því augljóslega illa við viðkvæman hóp krabbameinsgreinda. Við teljum að slíkur niðurskurður hljóti að leiða til tafa á hinu mikilvæga endurhæfingarferli með tilheyrandi vandamálum og lífsgæðaskerðingu.
Sýnt hefur verið fram á mikilvægi reglubundinnar hreyfingar fyrir krabbameinsgreinda. Nýleg rannsókn sýndi fram á að reglubundin hreyfing getur dregið úr endurkomutíðni og aukið lifun sjúklinga með ristilkrabbamein í læknanlegri meðferð. Einnig hefur sýnt sig að reglubundin hreyfing getur dregið úr aukaverkunum margra lyfja sem er sérlega mikilvægt í ljósi þess að margir krabbameinsgreindra þurfa að taka lyf til langs tíma, jafnvel árum saman.
Það er okkar reynsla að sá stuðningur sem veittur er í Ljósinu sé ómetanlegur fyrir einstaklinga sem glíma við afleiðingar krabbameina og meðferðar vegna þeirra. Fyrir hönd Félags íslenskra krabbameinslækna hvetjum við stjórnvöld til að endurskoða áform um niðurskurð svo tryggja megi áfram þá mikilvægu starfsemi sem veitt er í Ljósinu.
Höfundar eru krabbameinslæknar og sitja í stjórn Félags íslenskra krabbameinslækna.
Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir skrifar
Elín Karlsdóttir skrifar
Helgi Sigurður Haraldsson skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Helgi Héðinsson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Bogi Nils Bogason skrifar
Árni Stefán Árnason skrifar
Sigríður Margrét Oddsdóttir skrifar
Hjálmtýr Heiðdal skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Davíð Már Sigurðsson skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Sigríður Gunnarsdóttir skrifar
Guðrún Þuríður Höskuldsdóttir,Tryggvi Helgason skrifar
Björn Ólafsson skrifar
Kristjana Fenger skrifar
Gísli Garðarsson,Steinunn Rögnvaldsdóttir skrifar
Haraldur Freyr Gíslason skrifar
Halla Gunnarsdóttir skrifar
Björn Teitsson skrifar
Bryngeir Valdimarsson skrifar
Sólveig Rán Stefánsdóttir skrifar
Hildur Hauksdóttir skrifar
Björg Eva Erlendsdóttir skrifar
Bergljót T. Gunnlaugsdóttir skrifar
Stefan C. Hardonk skrifar
Elín A. Eyfjörð Ármannsdóttir skrifar
Unnur Hrefna Jóhannsdóttir skrifar
Inger Erla Thomsen skrifar