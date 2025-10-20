Á degi náms- og starfsráðgjafar, 20. október, viljum við minna á mikilvægi þess að allir fái að njóta þessarar þjónustu – til framtíðar og farsældar. Náms- og starfsráðgjöf er ekki aðeins þjónusta sem nýtist á ákveðnum tímamótum – hún er lífsleiðarstef. Í gegnum ævina stöndum við frammi fyrir fjölbreyttum ákvörðunum sem snerta nám, störf og persónulega þróun. Hvort sem við erum að hefja háskólanám, skipta um starfsvettvang, sækja endurmenntun eða endurmeta lífshlaup okkar, getur náms- og starfsráðgjöf veitt okkur dýrmætan stuðning.
Í samfélagi þar sem breytingar eru hraðar og kröfur fjölbreyttar skiptir máli að einstaklingar hafi aðgang að sérhæfðri og traustri ráðgjöf.
Náms- og starfsráðgjöf styður við stöðuga náms- og starfsþróun fólks á öllum aldri - frá fyrstu skrefum í námi í grunnskóla til ákvarðana um starfsferil og áfram í gegnum ævilanga menntun. Í síbreytilegu samfélagi þar sem mikil fjölbreytni er í framboði menntunar og kröfur atvinnulífsins breytast hratt er mikilvægt að einstaklingar hafi aðgang að náms- og starfsráðgjöf sem styður við persónulega og faglega þróun.
Á háskólastigi skiptir náms- og starfsráðgjöf sérstaklega miklu máli. Ungt fólk stendur frammi fyrir flóknum og oft krefjandi ákvörðunum um nám, starfsval og framtíðarsýn. Þar getur náms- og starfsráðgjöf veitt dýrmætan stuðning. Hún hjálpar stúdentum að greina áhugasvið, meta styrkleika og móta raunhæf og persónuleg markmið. Með því að efla færni til að stýra eigin náms- og starfsferli aukast líkur á árangri, vellíðan og samfellu í námi.
Við Háskóla Íslands gegnir Nemendaráðgjöf HÍ lykilhlutverki í að veita stúdentum stuðning í gegnum námsferilinn. Þar starfa náms- og starfsráðgjafar sem veita upplýsingar og faglegar ráðleggingar sem snúa að námsleiðum, starfsvali, líðan og persónulegri þróun. Í háskólaumhverfi er nauðsynlegt að stúdentar fái tækifæri til að skoða námsleiðir, meta styrkleika sína og vinna með framtíðarmarkmið í öruggu og uppbyggilegu samtali. Náms- og starfsráðgjöf er ekki aðeins stuðningur við val á námi eða starfi – hún er lykilþáttur í að efla sjálfsvitund, hæfni til ákvarðanatöku og vellíðan í námi. Þjónustan er ekki aðeins mikilvæg fyrir hvern og einn stúdent – hún hefur einnig víðtæk áhrif á samfélagið í heild. Þegar stúdentar velja nám sem hæfir áhugasviði og hæfni þeirra og ljúka því með góðum árangri styrkir það atvinnulífið, dregur úr brotthvarfi úr námi og stuðlar að skilvirkara og hagkvæmara menntakerfi.
Starf náms- og starfsráðgjafa byggir á traustum faglegum grunni. Um er að ræða lögverndað starfsheiti samkvæmt íslenskum lögum, sem tryggir að þeir sem bera titilinn hafi lokið viðurkenndu meistaranámi og uppfylli fagleg og siðferðileg skilyrði til að veita ráðgjöf. Þetta starfsheiti er ekki aðeins staðfesting á menntun heldur einnig gæðaviðmið sem tryggir fagmennsku og áreiðanleika í þjónustu við einstaklinga á öllum aldri. Aðgengi að slíkri þjónustu er því ekki munaður heldur nauðsyn og mikilvægt að hún sé sýnileg og aðgengileg innan háskólasamfélagsins.
Náms- og starfsráðgjafar eru menntaðir til að styðja við fólk á öllum aldri með virðingu fyrir fjölbreytileika, lífssögum og framtíðarsýn. Þeir hjálpa einstaklingum að greina styrkleika, skoða valkosti og taka upplýstar ákvarðanir sem byggja undir farsælt líf og virka þátttöku í samfélaginu.
Náms- og starfsráðgjafar vinna ekki aðeins með einstaklingum, þeir leggja einnig sitt af mörkum til þróunar fagsins í gegnum rannsóknir, faglega umræðu og stefnumótun. Þeir taka virkan þátt í að greina áskoranir innan menntakerfisins og á vinnumarkaði, þróa nýjar aðferðir og stuðla að betri skilningi á tengslum náms, starfs og lífsgæða. Með gagnreyndri nálgun og faglegri þekkingu styrkja þeir stöðu náms- og starfsráðgjafa sem sérfræðinga í menntamálum og samfélagsþróun.
Þegar við horfum til framtíðar er ljóst að náms- og starfsráðgjöf gegnir lykilhlutverki í að efla hæfni einstaklinga til að takast á við breytingar, nýta tækifæri og finna farveg sem hentar hverjum og einum. Það er þjónusta sem á ekki aðeins erindi við stúdenta heldur alla sem vilja vaxa, læra og þróast í takt við lífið sjálft.
Jónína er náms- og starfsráðgjafi hjá Háskóla Íslands og Svandís er náms- og starfsráðgjafi og deildarstjóri nemendaráðgjafar Háskóla Íslands.
