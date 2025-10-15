Áhrifavaldurinn Móeiður Lárusdóttir deildi nýverið myndbandi á Instagram þar sem hún sýnir fylgjendum sínum, skref fyrir skref, hvernig hún útfærir hina fullkomnu kvöldförðun.
Móeiður og eiginmaður hennar, Hörður Björgvin, búa í Aþenu í Grikklandi með dætrum sínum tveimur, þar sem Hörður spilar með knattspyrnuliðinu Panathinaikos. Móeiður er þekkt fyrir dömulegan stíl og fágað útlit og er óhrædd við að gefa innsýn í líf sitt og fjölskyldunnar sem einkennist af glamúr og glæsileika.
Í myndbandinu fer Móa vandlega í gegnum hvert skref í förðuninni ásamt því að lista upp hvaða vörur hún notar, svo fylgjendur hennar geti auðveldlega fylgt eftir.
Myndbandið má sjá í færslunni hér að neðan.
View this post on Instagram A post shared by Móeiður Lárusdóttir (@moeidur)
Primer: Rare Beauty Always An Optimist – lýsandi
Farði: Charlotte Tilbury Beautiful Skin Foundation – 6 Neutral
Hyljari: Dior Forever Skin Glow – 3WP
Bronzer: Chilli in June Hot Bronzer – Sultry
Púður: Huda Beauty Easy Bake – Birthday Cake
Kinnalitur: Makeup by Mario Strawberry Sunset & Chilli in June Ivy
Augnblýantur: Make Up For Ever Artist Color Pencil – Limitless Brown
Augnskuggi: MAC Paint Pot – Layin’ Low & Makeup by Mario Master Mattes Palette