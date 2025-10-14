Ómar og Eva Margrét gift og gengu frá kaupmála Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 14. október 2025 11:28 Ómar og Eva Margrét á árshátíð lögfræðinga á dögunum. Hæstaréttarlögmaðurinn Ómar R. Valdimarsson og Eva Margrét Ásmundsdóttir fasteignasali, gengu í hjónaband þann 21. maí síðastliðinn og hafa gengið frá kaupmála þeirra af því tilefni. Fréttir af kaupmálanum birtust í Lögbirtingablaðinu í vikunni. DV greinir fyrst frá. Ástin virðist blómstra hjá parinu. Fyrstu fréttir af sambandi þeirra birtust síðastliðið haust, og lífið virðist leika við þau. Nokkur aldursmunur er á þeim, eða um þrettán ár. Í september birti Eva myndir úr ævintýralegu ferðalagi þeirra hjóna á Instagram, þar sem þau voru á rómantískri ferð um Suður- og Mið-Ítalíu. Á myndunum má sjá þau ganga um þröngar götur, njóta ítalskrar menningar með góðum mat og drykk, heimsækja paradísareyjuna Capri og smábæina Alberobello og Matera, auk þess sem þau fóru í vínsmökkun á vínekrunni Cantina Masseria Torricella. Parið hefur ferðast víða saman síðustu mánuði. Um áramótin fóru þau til Asíu og heimsóttu Dubai, Taíland, Singapúr og Kambódíu. Ástin og lífið Brúðkaup Mest lesið Shine on, you crazy Íslendingar! Gagnrýni Eignuðust „risastóran“ dreng Lífið Grét oft fyrstu mánuðina en gafst ekki upp Lífið Ómar og Eva Margrét gift og gengu frá kaupmála Lífið Hjálpa öðrum að eignast lítil kraftaverk Lífið samstarf Ætlar ekki að verða stærstur, bara bestur Lífið „Hann er góð blanda af Labrador og German Shepherd“ Lífið Léttir að fá greininguna eftir langvarandi verki Lífið Englar Birnis frumsýndir og heimildarmynd á leiðinni Tónlist Gugga lét Gauta heyra það fyrir hæð hans Lífið Fleiri fréttir Ómar og Eva Margrét gift og gengu frá kaupmála Ætlar ekki að verða stærstur, bara bestur Eignuðust „risastóran“ dreng Grét oft fyrstu mánuðina en gafst ekki upp Ungur karlmaður á Akureyri hefur saumað tvo þjóðbúninga á sig „Hann er góð blanda af Labrador og German Shepherd“ Hætt við atkvæðagreiðslu um þátttöku Ísraels í Eurovision Léttir að fá greininguna eftir langvarandi verki Gugga lét Gauta heyra það fyrir hæð hans Þetta eru dómarar í Ungfrú Ísland Teen Aron Mola og Birgitta Líf í glitrandi stemningu Hvetur til mánaðarlegra klúðursfunda á vinnustöðum Upp úr sauð fyrir utan Þróttaraheimilið Stjörnulífið: Aníta Briem og Inga Tinna þakklátar ástinni „Ókei, mér er ætlað annað hlutverk núna“ Endurkoma flatjarðarkenningarinnar: „Ef þau ljúga um þetta …“ Kyssast og kela en missa svo áhugann Sækir kraft í storminn sem systurnar upplifðu í forsjárdeilunni Fornbílar og þjóðbúningar á Eyrarbakka í dag Alltaf hörð á því að halda meðgöngunni áfram Krakkatían: Dúkkuhús Gabbýjar, hringtorg og körfuboltamaður „Það er ekkert sem brýtur mann“ Barneignir og sauðfjárrækt á sviðinu í Aratungu Diane Keaton er látin Glæsileg Regnbogahátíð í Vík alla helgina Fréttatía vikunnar: Magga Stína, Nóbelsverðlaun og riðuveiki Tvisvar sóttur af lögreglu eftir flótta af spítalanum „Vó þetta er geggjað, en svo hélt ég bara áfram með daginn“ Hristir hausinn yfir fyrra líferni Heiður Ósk og Davíð keyptu parhús í Hafnarfirði Sjá meira