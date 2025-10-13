Skoðun

Af hverju ætti Gylfi Þór Sigurðs­son að fá aftur tæki­færi í lands­liðinu?

Sölvi Breiðfjörð skrifar

Það hefur lítið farið fyrir umræðu um Gylfa Þór Sigurðsson í íslenskum fjölmiðlum undanfarið, þrátt fyrir að hann hafi sýnt glæsilegar frammistöður hér heima. Gylfi er í dag lykilleikmaður hjá Víkingi Reykjavík og hefur verið einn besti leikmaður deildarinnar á þessu tímabili.

Tölurnar tala sínu máli:

  • 2025 með Víkingi: 28 leikir, 5 mörk, 10 stoðsendingar, meðaleinkunn 7,6
  • 2024 með Val: 26 leikir, 11 mörk, 2 stoðsendingar, meðaleinkunn 7,9

Þetta sýnir að hann er ekki bara í leikformi, heldur hefur hann áhrif í hverjum einasta leik. Hann stjórnar tempói, skapar færi fyrir aðra og bætir við markaskorun þegar á þarf að halda. Það er nákvæmlega það sem íslenska landsliðið hefur vantað á köflum.

Af hverju ekki í landsliðinu?

Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari, hefur hingað til ekki valið Gylfa í hópinn. Líklega spila þar inn í aldur og sú stefna að byggja upp nýjan kjarna ungra leikmanna. Það er skiljanlegt sjónarhorn, en á sama tíma má ekki gleyma því að reynsla og gæði skipta öllu máli í alþjóðlegum fótbolta.

Af hverju ætti hann að vera með

  1. Reynsla úr sterkustu deildum Evrópu, fáir íslenskir leikmenn hafa sambærilegan bakgrunn.
  2. Áhrif á leik liðsins, 15 beinar þátttökur í mörkum í 28 leikjum í ár.
  3. Stöðugleiki, meðaleinkunn yfir 7,6, sem er hærra en margir þeirra sem spila erlendis.
  4. Leikstjórnandi, landsliðið hefur á köflum átt í erfiðleikum með tempóstjórnun og skipulagðan sóknarleik. Þar er Gylfi enn einn besti leikmaður landsins.

Trú á þjálfarann, en pláss fyrir Gylfa

Ég hef góða tilfinningu fyrir því að Arnar Gunnlaugsson sé að gera góða hluti með landsliðið. Hann hefur komið með ferska nálgun og virðist vera að byggja upp sterkan kjarna leikmanna. En að mínu mati væri það skynsamlegt að gefa Gylfa Þór aftur tækifæri, jafnvel í sérstöku hlutverki innan hópsins, því hann getur bæði hjálpað liðinu strax og leiðbeint yngri leikmönnum.

Niðurstaða

Að sleppa leikmanni sem skilar svona tölum og hefur þessa reynslu er áhætta. Ísland er í harðri baráttu um sæti á stórmót og þar getur hvert smáatriði ráðið úrslitum. Gylfi Þór Sigurðsson gæti orðið slíkt smáatriði, leikmaðurinn sem gerir gæfumuninn.

Höfundur er einlægur aðdáandi íslenska landsliðsins.

Mest lesið


Skoðun

Sjá meira


×

Mest lesið