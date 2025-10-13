Af hverju ætti Gylfi Þór Sigurðsson að fá aftur tækifæri í landsliðinu? Sölvi Breiðfjörð skrifar 13. október 2025 10:31 Það hefur lítið farið fyrir umræðu um Gylfa Þór Sigurðsson í íslenskum fjölmiðlum undanfarið, þrátt fyrir að hann hafi sýnt glæsilegar frammistöður hér heima. Gylfi er í dag lykilleikmaður hjá Víkingi Reykjavík og hefur verið einn besti leikmaður deildarinnar á þessu tímabili. Tölurnar tala sínu máli: 2025 með Víkingi: 28 leikir, 5 mörk, 10 stoðsendingar, meðaleinkunn 7,6 2024 með Val: 26 leikir, 11 mörk, 2 stoðsendingar, meðaleinkunn 7,9 Þetta sýnir að hann er ekki bara í leikformi, heldur hefur hann áhrif í hverjum einasta leik. Hann stjórnar tempói, skapar færi fyrir aðra og bætir við markaskorun þegar á þarf að halda. Það er nákvæmlega það sem íslenska landsliðið hefur vantað á köflum. Af hverju ekki í landsliðinu? Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari, hefur hingað til ekki valið Gylfa í hópinn. Líklega spila þar inn í aldur og sú stefna að byggja upp nýjan kjarna ungra leikmanna. Það er skiljanlegt sjónarhorn, en á sama tíma má ekki gleyma því að reynsla og gæði skipta öllu máli í alþjóðlegum fótbolta. Af hverju ætti hann að vera með Reynsla úr sterkustu deildum Evrópu, fáir íslenskir leikmenn hafa sambærilegan bakgrunn. Áhrif á leik liðsins, 15 beinar þátttökur í mörkum í 28 leikjum í ár. Stöðugleiki, meðaleinkunn yfir 7,6, sem er hærra en margir þeirra sem spila erlendis. Leikstjórnandi, landsliðið hefur á köflum átt í erfiðleikum með tempóstjórnun og skipulagðan sóknarleik. Þar er Gylfi enn einn besti leikmaður landsins. Trú á þjálfarann, en pláss fyrir Gylfa Ég hef góða tilfinningu fyrir því að Arnar Gunnlaugsson sé að gera góða hluti með landsliðið. Hann hefur komið með ferska nálgun og virðist vera að byggja upp sterkan kjarna leikmanna. En að mínu mati væri það skynsamlegt að gefa Gylfa Þór aftur tækifæri, jafnvel í sérstöku hlutverki innan hópsins, því hann getur bæði hjálpað liðinu strax og leiðbeint yngri leikmönnum. Niðurstaða Að sleppa leikmanni sem skilar svona tölum og hefur þessa reynslu er áhætta. Ísland er í harðri baráttu um sæti á stórmót og þar getur hvert smáatriði ráðið úrslitum. Gylfi Þór Sigurðsson gæti orðið slíkt smáatriði, leikmaðurinn sem gerir gæfumuninn. Höfundur er einlægur aðdáandi íslenska landsliðsins. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Mest lesið Þegar skynjun ráðherra verður að lögum Heiðrún Lind Marteinsdóttir Skoðun Kvartað yfir erlendum aðilum? Hjörtur J. Guðmundsson Skoðun Af hverju ætti Gylfi Þór Sigurðsson að fá aftur tækifæri í landsliðinu? Sölvi Breiðfjörð Skoðun Ég þori að veðja Jóhann Karl Ásgeirsson Gígja Skoðun Verkfærið sem vantar í fjármálastjórnun sveitarfélaga Marín Rós Eyjólfsdóttir Skoðun Frá torfkofum til tækifæra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir Skoðun Að klúðra með stæl í tilefni alþjóðlega Mistakadagsins Ingrid Kuhlman Skoðun Frá lögreglunni yfir á geðdeildina Sigurður Árni Reynisson Skoðun Samfélagsmiðlar og ósýnilegu börnin Ásdís Bergþórsdóttir Skoðun Munum eftir baráttu kvenna alltaf og alls staðar Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir Skoðun Skoðun Skoðun Framsókn sem þjónar fólki, ekki kerfum Einar Freyr Elínarson skrifar Skoðun Af hverju ætti Gylfi Þór Sigurðsson að fá aftur tækifæri í landsliðinu? Sölvi Breiðfjörð skrifar Skoðun Samfélagsmiðlar og ósýnilegu börnin Ásdís Bergþórsdóttir skrifar Skoðun Ég þori að veðja Jóhann Karl Ásgeirsson Gígja skrifar Skoðun Munum eftir baráttu kvenna alltaf og alls staðar Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir skrifar Skoðun Verkfærið sem vantar í fjármálastjórnun sveitarfélaga Marín Rós Eyjólfsdóttir skrifar Skoðun Að klúðra með stæl í tilefni alþjóðlega Mistakadagsins Ingrid Kuhlman skrifar Skoðun Kvartað yfir erlendum aðilum? Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Þegar skynjun ráðherra verður að lögum Heiðrún Lind Marteinsdóttir skrifar Skoðun Frá torfkofum til tækifæra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Rétthafar framtíðarinnar Erna Mist skrifar Skoðun Er íslenskt samfélag barnvænt? Salvör Nordal skrifar Skoðun Ákall til forsætisráðherra - konur í skugga heilbrigðiskerfisins Auður Gestsdóttir skrifar Skoðun Fálmandi í myrkrinu? Gunnar Hólmsteinn Ársælsson skrifar Skoðun Milljarðar af almannafé í rekstur Fjölskyldu- og húsdýragarðsins Friðjón R. Friðjónsson skrifar Skoðun Göngudeild gigtar - með þér í liði! Pétur Jónsson skrifar Skoðun Börn og steinefnadrykkir: Yfirlýsing frá næringarfræðingum Hópur næringarfræðinga skrifar Skoðun Fámenn sveitarfélög eru öflug og vel rekin sveitarfélög Haraldur Þór Jónsson skrifar Skoðun Margar íslenskur Sigurjón Njarðarson skrifar Skoðun Er Vegagerðin við völd á Íslandi? Gauti Kristmannsson,Lilja S. Jónsdóttir skrifar Skoðun Rannsókn lögreglunnar í Keflavík á Geirfinnsmálinu Valtýr Sigurðsson skrifar Skoðun Frá lögreglunni yfir á geðdeildina Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Lukkudagar lífsins Lóa Björk Ólafsdóttir skrifar Skoðun Framtíðin samkvæmt Geoffrey Hinton: Gervigreindin er að læra að sjá heiminn eins og við Sigvaldi Einarsson skrifar Skoðun Heimsveldið má vera evrópskt Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Laxness, Njáll og Egill við góða heilsu í FÁ! Helgi Sæmundur Helgason skrifar Skoðun Hvað á Selfoss sameiginlegt með Róm, Berlín, Prag og París? Axel Sigurðsson skrifar Skoðun „Reykjavíkurleiðin“ – skref að sanngjarnara og stöðugra leikskólastarfi Einar Sveinbjörn Guðmundsson skrifar Skoðun Eflum geðheilsu alla daga Guðbjörg Sveinsdóttir skrifar Skoðun Getur fólk með gigt látið drauma sína rætast? Hrönn Stefánsdóttir skrifar Sjá meira