Er hún með „Bennifer“ hálsmen? Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 30. september 2025 13:28 Jennifer Lopez birti mynd af sér á Instagram í vikunni og er óhætt að segja að hún hafi vakið mikla undrun hjá fylgjendum sínum. Instagram Aðdáendur stórstjörnunnar Jennifer Lopez ráku upp stór augu þegar hún birti mynd af sér á samfélagsmiðlum í vikunni með gullmen um hálsin sem virtist vera með áletruninni „Bennifer“ - sem er samsett nafn hennar og fyrrverandi eiginmanns hennar Ben Affleck. Mikið hefur verið rætt og ritað um hjónaband Lopez og Affleck undanfarin ár, en þau skildu í janúar 2025 eftir tveggja ára hjónaband. Affleck og Lopez áttu áður í frægu ástarsambandi árin 2002–2004 en fóru að hittast aftur í júlí 2021. Lopez sótti um skilnað í ágúst 2024. Þau giftu sig í Las Vegas í júlí 2022 en héldu stóra brúðkaupsveislu í Georgíu mánuði síðar. Þau eiga engin börn saman. Spegilmyndin blekkti Umrædd mynd af Lopez er speglamynd, sem gerir það að verkum að hálsmenið virðist snúa öfugt. Fylgjendur hennar rýndu í myndina og í fyrstu virtist standa „Bennifer“á meninu en við nánari athugun er þó ljóst að það stendur í raun „Jennifer“. Fjöldi aðdáenda hennar hafa skrifað ummæli við myndina á Instagram: „Stendur BENNIFER á hálsmeninu?“ skrifaði einn fylgjandi. Annar spurði: „Stendur Bennifer á hálsmeninu? Eða þarf ég að fá mér gleraugu?“ „Tók enginn eftir Bennifer hálsmeninu?“ skrifað enn annar. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) Hollywood Mest lesið Ekki er allt gull sem glóir Gagnrýni „kkk“ í klukku vekur lukku: „Hafa menn ekki meira kjöt á beinunum?“ Lífið Kláraði lögfræði meðan hún sat fyrir hjá Dior Tíska og hönnun Fjöldi fólks á frumsýningu kynlífsmyndbands Lífið Hefur engan áhuga á góðlátlegum orðum Watson Lífið Nicole Kidman og Keith Urban hvort í sína átt Lífið Play-liðar minnast góðu tímanna Lífið Sakar rithöfunda um að vilja forðast umræðuna Menning Taktu þátt í nýársáskoruninni Nýtt Upphaf – Sjáðu árangursmyndirnar Lífið samstarf Fanney og Teitur orðin þriggja barna foreldrar Lífið Fleiri fréttir Kristrún meðal hundrað rísandi stjarna Time Er hún með „Bennifer“ hálsmen? Páskaungi á leiðinni hjá Kristínu og Sverri Hefur engan áhuga á góðlátlegum orðum Watson Play-liðar minnast góðu tímanna „kkk“ í klukku vekur lukku: „Hafa menn ekki meira kjöt á beinunum?“ Fanney og Teitur orðin þriggja barna foreldrar Nicole Kidman og Keith Urban hvort í sína átt Fjöldi fólks á frumsýningu kynlífsmyndbands „Erfitt að koma í veg fyrir slæm samskipti ef fólk segir ekki frá“ Viðkvæmar viðræður, lausn Assange og næstu skref WikiLeaks Íslensk kjötsúpa eins og hún gerist best Gjaldþrot Play setur RIFF úr skorðum: „Þetta kemur á versta tíma“ Stjörnufans og forsetar á Rauðu myllunni Ung, upprennandi og sjóðheit stjarna á lausu „Það er ekkert sem læknar þetta alveg“ Stjörnulífið: Tatiana og Ragnar í kastala í Frakklandi Egill og Thelma eiga von á sínu öðru barni Verður aðalnúmer hálfleikssýningar Ofurskálarinnar „En áttu ekki dóttur?“ Selena Gomez giftist Benny Blanco Krakkatían: Lestrarkeppni, flugumferð og leiksýning Rapparinn og málverndarsinninn frjáls ferða sinna Boðaði vinkonurnar í bústað eftir að hafa upplifað Tinder á sterum Fréttatía vikunnar: Moulin Rouge, Blóðbankinn og Eurovision „Lætur mér líða eins og tími minn í Hollywood hafi verið ómaksins virði“ Fögnuðu sögulegum 850 þúsund króna hátalara Ella Egils Björgvin Franz brotinn en slær í gegn í Ladda og ræktinni Sonur Fóstbróður slær í gegn: „Ég er fastur þarna núna, orðinn háður“ „Kristrún Frostadóttir frá... Finnlandi?“ Sjá meira