Ung, upprennandi og sjóðheit stjarna á lausu Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 29. september 2025 12:31 Mikal Kaaber er rísandi stjarna í íslensku listasenunni. Hinn ungi og sjarmerandi leikari Mikael Emil Kaaber er nýlega orðinn einhleypur. Leiðir hans og Svölu Davíðsdóttur skildu í vor eftir fjögurra ára samband. Á sama tíma hefur ferill Mikaels verið á hraðri uppleið, því hann hefur fengið hvert hlutverkið á fætur öðru – nú síðast burðarhlutverk í söngleiknum Moulin Rouge. Mikael er 26 ára gamall og hefur verið á sviði allt frá barnsaldri. Ferill hans hófst þegar hann var aðeins sjö ára gamall og fékk hlutverk í leikritinu Sitji guðs englar eftir Guðrúnu Helgadóttur árið 2006. Hann útskrifaðist af leikarabraut Listaháskóla Íslands í fyrra og hefur síðan þá vakið mikla athygli fyrir fjölbreytt hlutverk. Fyrsta verkefni hans eftir útskrift var í kvikmyndinni Ljósbrot. Hann lék einnig í dramaþáttaröðinni Svo lengi sem við lifum (As Long as We Live) eftir Anítu Briem, sem sýnd var á SÝN. Nú fer hann með annað burðarhlutverkið, Christian, í Moulin Rouge, sem var frumsýnt á stóra sviði Borgarleikhússins um helgina. Sýningin byggir á hinni sívinsælu tónlistarsenu frá París og býður áhorfendum upp á glæsilega dans- og söngupplifun, litríka búninga og stórbrotna sviðsmynd sem fangar anda Moulin Rouge-kabaretsins. View this post on Instagram A post shared by Mikael Emil Kaaber (@mikaelkaaber) Samhliða leiklistinni hefur Mikael einnig látið til sín taka í leikstjórn. Hann hefur sett upp tvö verk í gamla skólanum sínum, Verzlunarskóla Íslands – söngleikinn Stjarnanna borg og Listó-leikritið Villibráð eftir Ingmar Bergman, ásamt Agli Andrasyni. Tímamót Ástin og lífið Mest lesið „En áttu ekki dóttur?“ Lífið „Það er ekkert sem læknar þetta alveg“ Lífið Stjörnulífið: Tatiana og Ragnar í kastala í Frakklandi Lífið Verður aðalnúmer hálfleikssýningar Ofurskálarinnar Lífið Hneig niður í miðju lagi Tónlist Egill og Thelma eiga von á sínu öðru barni Lífið Ung, upprennandi og sjóðheit stjarna á lausu Lífið Boðaði vinkonurnar í bústað eftir að hafa upplifað Tinder á sterum Lífið Selena Gomez giftist Benny Blanco Lífið Ætla að syngja sig hás og dansa við Komdu um jólin Lífið samstarf Fleiri fréttir Ung, upprennandi og sjóðheit stjarna á lausu „Það er ekkert sem læknar þetta alveg“ Stjörnulífið: Tatiana og Ragnar í kastala í Frakklandi Egill og Thelma eiga von á sínu öðru barni Verður aðalnúmer hálfleikssýningar Ofurskálarinnar „En áttu ekki dóttur?“ Selena Gomez giftist Benny Blanco Krakkatían: Lestrarkeppni, flugumferð og leiksýning Rapparinn og málverndarsinninn frjáls ferða sinna Boðaði vinkonurnar í bústað eftir að hafa upplifað Tinder á sterum Fréttatía vikunnar: Moulin Rouge, Blóðbankinn og Eurovision „Lætur mér líða eins og tími minn í Hollywood hafi verið ómaksins virði“ Fögnuðu sögulegum 850 þúsund króna hátalara Ella Egils Björgvin Franz brotinn en slær í gegn í Ladda og ræktinni Sonur Fóstbróður slær í gegn: „Ég er fastur þarna núna, orðinn háður“ „Kristrún Frostadóttir frá... Finnlandi?“ Lamaðist og missti sjón en fann styrk í sjálfri sér Víkingur Heiðar hlaut mjög virt verðlaun Fyrstur til að skíða niður Everest án súrefnis „Það sýður miklu frekar upp úr við uppvaskið“ „Mjög fallegt“ hús og „fullfrágengin“ lóð Elli Egils hannaði hátalara fyrir Bang & Olufsen Elli Egils hélt að Elli Egils væri grín Framtíð Ísraela í Eurovision ákveðin í nóvember Fargufan nýjasta æðið á Íslandi Selja íbúð í Vesturbænum: „Við eigum of mörg börn til að búa í henni áfram“ Lýsir raunum einhleypra í Reykjavík: „Tilhugalífið minnir á lélegt bókunarkerfi“ Þetta eru uppáhalds barnabækur ráðherranna Ástfangin á ný Hollywood-stjarna slær sér upp með prins Sjá meira