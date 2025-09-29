Við vitum Guðrún Jónsdóttir skrifar 29. september 2025 09:30 Við vitum að það er verið að fremja þjóðarmorð 1) Við vitum að það er verið að murka lífið úr saklausu fólki, þar á meðal nýfæddum börnum 2) Við vitum að það er verið að drepa alla á Gaza sem Ísraelski herinn nær höndum yfir, þar breytir engu hvort fólk er múslimar, kristnir eða trúlausir, gagnkynhneigðir eða samkynhneigðir, karlar, konur, kvár eða börn. Gæludýr og önnur dýr eru drepin líka eða þau falla úr hungri (svona fyrir þau sem líta á araba sem óæðri dýrum – þessi staðreynd gæti mögulega hreyft við þeim?) Við vitum að þetta er ekki bara hliðarafurð “stríðs”, þetta er ekki fólk sem fellur “óvart” í sprengingum, það eru leyniskyttur að skjóta börn markvisst í höfuð, brjóst, kynfæri. 3) Við vitum að það er líka verið að drepa, fangelsa og pynta fólk á Vesturbakkanum og í Jerúsalem, þar með talin börn. 4) Við vitum að það sem stýrir gerðum Ísraelskra stjórnvalda er sú sannfæring að Ísrael sé eingöngu fyrir (orthodox) gyðinga og að þeir ásælast allt landið. Þeir vilja ekki frið, vilja ekki tveggja ríka lausn, 5) vilja ekki lausn gíslanna 6) og síðast en ekki síst – vilja ekki uppgjöf Hamas. Því þá hefðu þeir ekki ástæðu til að halda áfram grimmdarverkunum. Við vitum nefnilega að Hamas er afleiðing en ekki orsök. Afleiðing áratuga langrar kúgunar, ofbeldis, mannréttindabrota og glæpa Ísraelska ríkisins. Við vitum að þetta gegndarlausa brjálæði, þessi grimmd, elur af sér sífellt meira ofbeldi. Þeir sem horfa upp á fjölskyldu sína alla drepna á miskunnarlausan hátt sjá enga aðra leið en að snúast á móti til að hefna, til að lifa af. Ofbeldið og hatrið heldur áfram að aukast og enginn endi er á því þegar auga fyrir auga og tönn fyrir tönn verður endalaus vítahringur eyðileggingar og auðnar. Við vitum að það er ekki bara verið að drepa fólk, það er líka verið að eyða menningarlegum, sögulegum og ómetanlegum verðmætum. 7) Við vitum að þetta snýst ekki um Íslam. Síonistar og orthodox gyðingar hata kristna nánast jafnmikið og múslima og leyfa sér að hrækja á þá sem voga sér að bera krossmerki um hálsinn eða eru á annan hátt augljóslega kristnir 8) Þegar múslimarnir eru farnir þá eru kristnir næstir – og þeir sem þeir kalla trúlausa. Þangað til eru kristnir nytsamir sakleysingjar. Við vitum að þessar hörmungar auka á flóttamannavandann um allan heim. Við vitum líka að það er verið að fremja vistmorð samhliða þjóðarmorðinu. 9) Við vitum að þetta er ekki hluti af gyðingdómi og margir gyðingar um heim allan fordæma þetta. 10) Við vitum að það er hægt að stöðva þetta. Við vitum þetta allt. En það er til fólk sem þykist ekki vita, vill ekki vita, því það að vita og aðhafast ekkert, mótmæla ekkert og jafnvel taka hlið dráparanna (meira að segja oft í nafni kristilegs siðgæðis); það ber hlutdeild í sök með gerendunum. Það er samsekt. Ert þú í þeim hópi? Höfundur er félagsráðgjafi og er annt um mannréttindi. Það er auðvelt að finna heimildir fyrir þessu öllu, með einfaldri leit á netinu. 