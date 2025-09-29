Ég er reiður og fyrir vonbrigðum. Þann 24. september sagði heilbrigðisráðherra: „Já, auðvitað er ekki nóg að fá hús. Það þarf að hafa gott fagfólk og góða ferla og nú stendur yfir vinna í ráðuneytinu þar sem verið er að samstilla ólíka þjónustuaðila og -veitendur.“ Rétt. En orð án framkvæmda verja engin börn. Þau búa til falskt öryggi. mbl.is
Sama vika sýnir alvarlegt ósamræmi. RÚV greinir frá því að ekki sé krafist heilbrigðismenntunar hjá starfsfólki á meðferðarheimilum fyrir börn. Framkvæmdastjóri Geðhjálpar spyr hvað þetta segi um verðmætamat kerfisins: „Ef ég ætlaði að fara að vinna í banka… þá þyrfti ég að vera með viðskiptafræðipróf… En það eru engar kröfur þarna.“ Þetta er ekki smávægilegt formsatriði. Þetta er beint öryggis- og gæðamál fyrir veik börn. RÚV
Þá er „áherslan á geðheilbrigðismál“ vart sjáanleg í fjárlagafrumvarpinu. Ef við ætlum að styttan bið, manna teymi og innleiða „góða ferla“, verða fjárlínur að sýna það svart á hvítu. Annars eru yfirlýsingar tómar. RÚV
Við í Strax í dag höfum opnað vefinn straxidag.is. Við birtum þar erindi sem send hafa verið til heilbrigðisráðherra og til velferðarnefndar og setjum svör inn um leið og þau berast. Verkefnið er unnið í sjálfboðavinnu og rekið með fjáröflun. Við erum að móta verkferla – en krafan er skýr: fagmennska, ábyrgð og gögn sem standast skoðun.
Orð ráðherra um „gott fagfólk og góða ferla“ verða að sjást í mönnun, ferlum og fjármögnun. Ekki síðar. Núna. mbl.is+2RÚV+2
Til að treysta orðum í verk biðjum við um eftirfarandi, án íþyngjandi forms:
Beiðni um fund
Ég óska eftir stuttum fundi með heilbrigðisráðherra og lykilstarfsfólki ráðuneytisins, í ráðuneytinu fyrsta færa dag. Markmið fundarins er að fara yfir spurningarnar, samræma næstu skref og setja skýra tímalínu. Svör verða birt á heimasíðu okkar, straxidag.is, um leið og þau berast.
Markmiðið er skýrt: mannúðleg, aðgengileg og mælanlega betri þjónusta. Við erum bjartsýn, en ætlum að halda öllum aðilum við efnið þar til niðurstöður liggja fyrir.
Höfundur er viðurkenndur markþjálfi og stofnandi STRAX Í DAG - Krefjumst aðgerða í geðheilbrigðimálum.
- Í minningu Bríetar Irmu Jónudóttur og Almars Yngva Garðarssonar.
Steindór Þórarinsson skrifar
Björgmundur Örn Guðmundsson skrifar
Jón Ingi Hákonarson skrifar
Ólafur Guðsteinn Kristjánsson skrifar
Bryndís Haraldsdóttir skrifar
Ida Marguerite Semey skrifar
Einar Geir Þorsteinsson skrifar
Kristján Þórður Snæbjarnarson skrifar
Tótla I. Sæmundsdóttir skrifar
Ingibjörg Isaksen skrifar
Axel Hall skrifar
Svala Jóhannesdóttir,Lilja Sif Þorsteinsdóttir skrifar
Sólveig Hallsteinsdóttir skrifar
Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir skrifar
Bryngeir Valdimarsson skrifar
Davíð Þorláksson skrifar
Guðrún Elísa Friðbjargardóttir Sævarsdóttir skrifar
Stefán Vagn Stefánsson skrifar
Aðalsteinn Júlíus Magnússon skrifar
Hilmar Harðarson skrifar
Þorsteinn Sæmundsson skrifar
Ása Lind Finnbogadóttir skrifar
Jökull Sólberg Auðunsson skrifar
Halla Hrund Logadóttir skrifar
Dóra Björt Guðjónsdóttir skrifar
Auður Magndís Auðardóttir,Elí Hörpu og Önundar,Eyrún Ólöf Sigurðardóttir,Helga Ögmundardóttir,Íris Ellenberger,Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir,Katrín Pálmad. Þorgerðardóttir skrifar
Anna Bentína Hermansen Einarsdóttir,Ármann Hákon Gunnarsson,Baldvin Björgvinsson,Brynja Guðnadóttir,Haraldur Ingi Haraldsson,Jón Hallur Haraldsson,Kolbrún Erna Pétursdóttir,Ólafur H. Ólafsson,Rakel Hildardóttir,Sigrún Jónsdóttir skrifar
Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir skrifar
Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar