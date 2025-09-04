Mömmupasta að hætti Lindu Ben

Lífið

Linda segir að rétturinn sé í miklu uppáhaldi hjá börnunum hennar sem jafnframt kalla hann mömmupasta.
Linda Benediktsdóttir matgæðingur og uppskriftahöfundur deildi girnilegri uppskrift að kjúklinga-ravíólí í silkimjúkri hvítlauksrjómasósu með fersku babyleaf-salati. Rétturinn er bæði bragðgóður og fjölskylduvænn og tilvalinn sem hversdagréttur.

Linda segir að rétturinn sé í miklu uppáhaldi hjá börnunum sínum og frábær leið til að koma grænmeti ofan í þau.

„Ég var næstum búin að skýra þennan rétt mömmupasta, því það er einmitt það sem börnin mín kalla hann. Þau elska fyllt pasta í rjómasósu. Eins og svo margar aðrar mæður er ég alltaf að reyna að koma grænmeti ofan í börnin mín, og í þessum pastarétti næ ég að lauma heilmiklu af grænmeti í þau,“ segir hún.

Kjúklinga ravioli í hvítlauks rjómasósu

Hráefni:

  • 3 kjúklingabringur
  • Kjúklingakryddblanda
  • 1 msk steikingarolía
  • 1 laukur
  • 250 g sveppir
  • 4-5 hvítlauksgeirar
  • 400 ml rjómi
  • 2 tsk kjúklingakraftur
  • 1 tsk oreganó
  • Salt og pipar
  • 100 g babyleaf
  • 200 g litlir tómatar
  • 500 g ravioli fyllt með osti
  • 30 g basilíka

Aðferð:

  1. Kveikið á ofninum og stillið á 200°C, undir og yfir hita. 
  2. Kryddið bringurnar vel og setjið í eldfastmót. Bakið bringurnar í ofni í 20-25 mín, fer eftir stærð bringnanna. Best er að nota kjöthitamæli en kjarnhiti á að ná 76°C. 
  3. Útbúið sósuna á meðan bringurnar eru í ofninum.
  4. Látið bringurnar hvíla við stofuhita í 5 mín áður en þið skerð þær í mjóta bita. 
  5. Skerið laukinn smátt niður og steikið á pönnu upp úr olíu.
  6. Skerið sveppina og bætið út á pönnuna og steikið.
  7. Rífið hvítlauksgeirana út á pönuna og steikið.
  8. Hellið rjómanum út á pönnuna ásamt kjúklingakrafti, oreganó og salti og pipar.
  9. Bætið babyleaf og tómötum út á pönnuna og blandið saman. Leyfið þessu að malla saman í smástund.
  10. Sjóðið pastað samkvæmt leiðbeiningum og setjið það svo út í sósuna. Setjið í fallegt fat.
  11. Raðið kjúklingnum ofan á pastað og dreifið basilíku yfir.

Fleiri uppskriftir má nálgast á Instagram-síðu hennar.

