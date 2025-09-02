Þrjátíu starfsmönnum PCC á Bakka hefur verið sagt upp, til viðbótar við þá áttatíu sem þegar hafði verið sagt upp störfum, vegna rekstrarstöðvunar og vaxandi óvissu í rekstrarumhverfi fyrirtækisins. Enn störfuðu 48 hjá fyrirtækinu eftir að ráðist var í síðustu uppsagnir en nú hefur þrjátíu þeirra verið sagt upp.
„Ákvörðunin er tekin í kjölfar frumniðurstöðu Evrópusambandsins um að ekki verði settir verndartollar á kísilmálm í Evrópu sem gerir markaðinn afar viðkvæman fyrir ódýrum kísilmálmi sem framleiddur er í Kína. Standi sú niðurstaða getur það haft stórtæk áhrif á kísilmálmframleiðslu í allri Evrópu og eykur enn á óvissu um framhaldið og hvenær unnt verður að hefja starfsemi á ný,“ segir meðal annars í tilkynningu PCC BakkiSilicon hf. vegna málsins í gær.
Þar segir ennfremur að móðurfyrirtæki PCC á Bakka, PCC SE stefni á að endurræsa rekstuinn þegar markaðsaðstæður leyfi, unnið sé að því að tryggja að fyrirtækið verði tilbúið þegar þar að kemur.
„PCC SE og PCC BakkiSilicon hf. harma að þurfa að grípa til þessara aðgerða og að ekki hafi verið unnt að bregðast við aðsteðjandi vanda.“
Fyrir liggi kæra frá fjármálaráðuneytinu vegna innflutnings kísilmálms til Íslands sem fyrirtækið segir vera á undirverði. Starfshópur fimm ráðuneyta vinni að tillögum að því hvernig megi bregðast við vegna þeirrar stöðu sem uppi er í atvinnumálum á Húsavík.
Áfram hyggist fyrirtækið vinna með og þrýsta á stjórnvöld til að grípa til aðgerða.