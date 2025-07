Hálfíslensk Zelda fær að skína á stóra skjánum

Japanski tölvuleikjahönnuðurinn Shigeru Miyamoto, heilinn á bak við mörg helstu vörumerki Nintendo þar á meðal The Legend of Zelda, tilkynnti um aðalleikara myndarinnar í færslu á X-reikningi Nintendo á miðvikudag.

Benjamin Evan Ainsworth, 16 ára breskur leikari, mun leika á móti Bo sem aðallöguhetjan Link, vitaskuld Hlekkur í íslenskri þýðingu. Miyamoto kvaðst í færslunni vera afar spenntur að sjá þau á stóra skjánum.

Bo Bragason, 21, og Benjamin Evan Ainsworth, 16.

Kvikmyndin kemur í bíó 7. maí, 2027, segir enn fremur í færslunni. Er þetta í fyrsta sinn í 40 ára sögu tölvuleikjaseríunnar sem tilraun er gerð til að færa hana yfir á stóra skjáinn. Reyndar var teiknimyndasería gerð úr þáttunum á tíunda áratugnum en hún hlaut slæmar viðtökur.

Bo Bragason er fædd og uppalin í Bretlandi en er hálfíslensk, móðir hennar er bresk en faðir hennar er Íslendingur að nafni Jóhannes Hörður Bragason sem starfar sem flugvirki hjá Icelandair í Lúxemborg samkvæmt Linkedin. Jóhannes er úr Reykjavík, sonur Braga Rafns Guðmundssonar bifreiðastjóra í Reykjavík og hinnar færeysku Lilian Agnete Mörk Guðlaugsson húsfreyju.

Ráðning Bo og meðleikara hennar kemur aðdáendum á óvart enda eru þau bæði lítið þekkt nöfn í samanburði við þá sem voru efstir á blaði aðdáenda.

Sú sem hafði verið hvað mest orðuð við hlutverk Zeldu var leikkonan Hunter Schafer, þekkt úr þáttunum Euphoria, enda þótti hún ískyggilega lík þeirri Zeldu sem spilarar fá að kynnast í tölvuleiknum The Legend of Zelda: Twilight Princess. Þá þótti Shafer einnig eftirsótt í hlutverkið þar sem hún er trans og hefði blað þar með getað verið brotið í kvikmyndasögunni. Viðbrögð aðdáenda eru misgóð, einhverjir hafa þó lýst létti yfir að minna þekktir leikarar hafi orðið fyrir valinu að því er Elle greinir frá.

Bo lærði í Konunglegu leiklistarakademíunni, RADA. Hún hefur leikið í fjölda þáttaraða í heimalandinu sínu í Bretlandi og má þar nefna Renegade Nell á Disney+, en einnig þáttaraðirnar Three Girls og The Jetty sem sýndar voru í breska ríkissjónvarpinu, BBC. Lék hún þá einnig í hryllingsmyndunum Censor and The Radleys.

En Zelda verður vafalaust stærsta hlutverkið hennar til þessa.

Bo Bragason hefur ekki orðið við viðtalsbeiðni fréttastofu.