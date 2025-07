Emma Watson svipt ökuleyfinu

Málið rataði fyrir dóm í morgun en Watson, sem er þekktust fyrir hlutverk sitt sem Hermione Granger í kvikmyndunum um galdrastrákinn Harry Potter, var ekki viðstödd.

Watson ók á 38 mílum á klukkustund þar sem hámarkshraðinn var 30 mílur á klukkustund. Auk ökuleyfissviptingarinnar var hún dæmd til að greiða rúm þúsund pund í sekt.

Leikkonan var svipt leyfinu þar sem hún var þegar komin með níu punkta þegar hún náðist í fyrra.

Watson stundar mastersnám í skapandi skrifum við Oxford-háskóla. Auk Harry Potter-myndanna hefur hún einnig leikið í endurgerð Beauty and the Beast, The Bling Ring og The Perks of Being a Wallflower.