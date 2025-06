Það allra heitasta í sumarförðuninni

Sunna Björk Erlingsdóttir, förðunarfræðingur stjarnanna:

Förðunarfræðingurinn Sunna Björk veit hvað hún syngur þegar það kemur að góðum förðunarráðum. Viðar Logi

„Oftast verður förðunin mun minimalískari yfir sumartímann en að þessu sinni erum við að sjá enn meiri litagleði og gljáa í förðuninni með hækkandi sól. Það má segja að ákveðinn léttleiki og leikgleði ríki yfir sumarförðuninni í ár.

Hin sígilda sólkyssta eða „sunkissed“ húð er alltaf vinsæl yfir sumartímann og ég myndi segja að hún sé góður grunnur á móti skemmtilegri og fjölbreyttri augnförðun.

Við þurfum ekki að bóka sólarlandaferð eða stóla á að sólin muni láta sjá sig í sumar til þess að ná fram fallegri sólarkysstri húð heldur eru léttir farðar og kremaðir kinnalitir, bronzerar og ljómavörur lykillinn að þessari förðun.

Ljómandi húð sem Sunna Björk gerði á fyrirsætuna Kamillu Guðrúnu. Aðsend

Fallegt er að nota krem bronzer yfir hæstu svæðin á andlitinu, eða þar sem sólin myndi náttúrulega skína á andlitið, og draga svo litinn yfir augnsvæðið þannig að það myndist samheldni yfir förðuninni.

Til að fá svo þennan sólroða í förðunina er fallegt að setja rauðan kremkinnalit létt yfir kinnarnar og rétt yfir nefbeinið. Að lokum er svo krem highlighterinn settur hæst á kinnbeinin og jafnvel í innri augnkrók og yfir augnsvæðið.

Förðunarfræðingurinn Katie Jane Hughes, sem á um þessar mundir heiðurinn að fallegu glitrandi augnförðuninni hjá Dua Lipu, sýnir okkur hvernig við getum leikið okkur meira með glimmer á sumrin.

Trixið er að nota svokallaða glimmer topper-a en þeir eru í raun glimmer augnskuggar sem hafa ekki mikla þekju af grunnlit þannig að útkoman verður meira eins og augnlokin séu glansandi eða jafnvel blaut.

Urban decay glimmer augnskugginn í litnum Space Cowboy er til dæmis tilvalinn í slíka förðun. Þessi augnförðun pöruð við ljómandi og sólarkyssta húð er hin fullkomna förðun til þess að ljóma í kvöldsólinni.

Einnig er mjög gaman að sjá hvernig 60’s förðunin er komin til baka með nútímalegu ívafi. Ljósir og sumarlegir pastellitir njóta sín á augunum á móti náttúrulegri húð. Jafnvel er förðunin tekin enn lengra með 60’s augnhárunum.

Sunna Björk er förðunarfræðingur Bríetar og þær leika sér mikið með 60's augnhár. Aðsend

Upp á síðkastið hef ég til að mynda mikið verið að gera 60’s augnhárin með Bríeti og fyrir það hef ég verið að nota löng stök augnhár og staðset þau með ágætu millibili, bæði á efri og neðri augnhárarót og verður þannig lokaútkoman til þess að augun virðast stærri og öll athyglin dregst að augunum.

Heiður Ósk Eggertsdóttir, eigandi Reykjavik MakeUp School og Chilli in June

Heiður Ósk eigandi Reykjavík MakeUp School deilir góðum förðunartrendum. Aðsend

Andlit

Húð eins og húð eða skin like skin. Ljómandi húð er númer eitt, tvö og þrjú.

Við leggjum þekjuna á hilluna. Sumarið kallar á létta, rakagefandi farða, skin tint eða serum-farða sem leyfir húðinni að ljóma. Það er stór plús ef varan inniheldur sólarvörn, húðin þarf bæði vernd og ljóma.

Freknur & bronzer gervi freknur og sólkysst húð halda áfram að vera rosalega vinsæl. Það er sjúklega einfalt að gera gervi freknur með brúnum varablýant eða augabrúna-túss. Síðan er sólarpúður sett hátt upp á kinnbein, nef og augnlok fyrir Ég var að koma úr fríi lúkkið.

Sunburnt blush eða sólbrenndur roði

Kinnaliturinn færist ofar, yfir kinnbein, upp að gagnauga og yfir nefbein, eins og þú hafir fengið smá sól.

Fyrir þetta „sólbrennda lúkk“ er líka sniðugt að blanda smá lit undir ytri hluta augnanna. Tónar eins og kopar, dökk appelsínugult og mildur brúnrauður gefa djúpa, sólkyssta áferð.

Augu

Bronzy og bleikur – og holographic gloss yfir. Í fyrsta skipti í langan tíma eru áberandi litir ekki aðalatriðið í augnförðun.

Þó litaðir augnblýantar hafi oft verið trend á sumrin sjáum við nú meiri dýpt og hlýju. Það er meiri áhersla á augun í mjúkum bleikum og bronzuðum tónum sem poppa á móti sunburnt kinnalitnum. Þetta lúkk fer bókstaflega öllum.

Ljómandi húð og dýpt í augum einkenndi förðun Bellu Hadid í Cannes í vor. Marc Piasecki/FilmMagic

Fullkomið dæmi er Bella Hadid á Cannes 2025. Ljómandi húð og dýpt í augum. Svo eru holographic gloss toppers fyrir augun að slá í gegn – auðvelt að nota og gefa augnförðuninni sumarferskleikann á núll einni.

Líkami

Líkamsglans eða body glow. Í guðanna bænum, ekki gleyma líkamanum.

Við viljum vera glowie og gordjöss alls staðar. Bringubein, axlir, handleggir og fætur þurfa líka sinn glansa.

Ljómakrem, instant tan eða líkams highlighter, allt hjálpar til við að tengja húðina í andlitinu við restina af líkamanum. Ef þú ert berleggja þá er algjört hax að setja smá instant brúnku og glans eða shimmer á fætur. Þetta gerir ótrúlegan mun.

Birkir Már Hafberg, sjálfstætt starfandi förðunarfræðingur

Förðunarfræðingurinn Birkir Már Hafberg deilir nokkrum vinsælum förðunartrendum. Aðsend

Sumarið er mætt og því fylgir sjóðheit förðunartrend!

Náttúruleg og geislandi húð er algjörlega að taka yfir förðunar heiminn þessa dagana. Við erum að taka pásu frá full þekjandi förðum og leyfum húðinni okkar að skína. Lykilorðin í þessu trendi eru heilbrigð, rakamikil og djúsí húð.

Notum kremaðar vörur á kinnarnar til þess að bústa ljóma húðarinnar.

Ef þú átt ekki kremkinnalit notaðu þá uppáhalds varalitinn þinn á kinnarnar, svo einfalt er það.

Djúsí glossar eru nauðsyn fyrir sumarið 2025. Ég persónulega elska að móta varirnar með kaldtónuðum brúnum blýant og skella svo fallegum bleikum gloss í miðjuna.

Þetta bæði mótar varirnar og gefur ótrúlega fallegan ljóma. Veldu varablýant einum til tveimur tónum dekkri en húðlitinn þinn.

Sólkysstur kinnalitur eða sunburnt cheeks er trend sem er í miklu uppáhaldi hjá mér. Var ég á ströndinni í allan dag að sleikja sólina eða var ég að nota rauðtónaðan kinnalit? Ég elska að nota rauðan kinnalit á kinnbeinin og yfir nefbrúna til þess að fá þetta sunkissed útlit.

Sólarkysst förðun er tímalaus á sumrin. Getty

Smá litur eða pop of color! Sumarið er tíminn til að leika sér og hafa gaman og því fylgir smá litagleði. Það er auðvelt að bæta smá pop of color við lúkkið sitt án þess að hafa það of flókið. Notaðu bláan maskara í staðinn fyrir svartan eða poppaðu smá glimmer í innri krók augnanna.

Það sem skiptir máli í sumar þegar það kemur að förðun er að leika sér hvort sem þú er týpan sem vilt bústa húðina með raka og sýna náttúrulegri fegurð eða vilt taka hlutina alla leið með liti og glimmer.

Mundu, það eru engar reglur í förðun. Aðalatriðið er að líða vel og skína skært.