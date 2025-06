Byrjaði fjögurra ára í búningaleik og hætti aldrei

Vala Karítas er búsett í miðbæ Reykjavíkur ásamt kærasta sínum Inga Rúnari. Hún hefur samhliða námi unnið í tískuverslunum í gegnum tíðina og þykir fátt skemmtilegra en að klæða sig upp.

Hvað finnst þér skemmtilegast við tískuna?

Það sem mér finnst skemmtilegast við tískuna er hvað hún er fjölbreytt og falleg. Stíll er persónubundið tjáningarform sem hægt er að móta og sníða algjörlega eftir sínu eigin hjarta, það eru engar takmarkanir þegar kemur að tísku og klæðaburði.

Vala Karítas fylgir hjartanu þegar það kemur að klæðaburði og fer eigin leiðir. Aðsend

Hver er uppáhalds flíkin þín og af hverju?

Mín eftirlætis flík í augnablikinu er nýi Rat & Boa kjóllinn minn sem fangar fullkomlega hvernig mér líður þessa dagana, fallega litríkur, pínu öðruvísi og grípandi.

Svo skemmir ekki fyrir hvað þetta er vönduð flík, efnið flæðir ótrúlega fallega og saumaskapurinn er til fyrirmyndar.

Stórglæsileg í Króatíu í Rat & Boa kjólnum sem flæðir svona líka fallega. Aðsend

Eyðirðu miklum tíma í að velja föt hverju sinni?

Ég hef eytt dögunum saman í að velja föt fyrir ákveðin tilefni. Ég get dundaði mér inn í skápnum mínum klukkutímunum saman, það er eins og lífið standi í stað þegar ég er að reyna ákveða dress og ég get gleymt öllu amstri dagsins þegar að ég einbeiti mér á fötum.

Auðvitað koma líka dagar þar sem ég get hent mér í eitthvað og það bara smellur við fyrstu tilraun en mér finnst skemmtilegt að vera vel til höfð og legg mig yfirleitt mikið fram til þess.

Vala Karítas getur gleymt stund og stað þegar hún klæðir sig upp. Aðsend

Hvernig myndirðu lýsa stílnum þínum?

Stíllinn minn er síbreytilegur og getur breyst á augabragði eftir því í hvernig skapi og umhverfi ég er, þess vegna finnst mér erfitt að koma upp með orð til þess að lýsa stílnum mínum.

Þessa dagana er ég þó búin að vera mjög skotin í chic extravagance og reynt að endurspegla það í stílnum mínum.

Flottheit og elegans einkenna stíl Völu Karítasar. Aðsend

Hefur stíllinn þinn breyst mikið í gegnum tíðina og hvernig þá?

Stíllinn minn fyrir nokkrum árum og stíllinn minn í dag gætu ekki verið ólíkari. Ég hef farið í gegnum alls konar tímabil þar sem ég hef klæðst einungis öllu svörtu og layer-að mikið og hlaðið á mig skartgripum.

Svo koma tímabil þar sem ég vil bara vera í öllum björtustu litum og einföldum flíkum með sem minnst af aukahlutum og í rauninni allt þar á milli.

Stíllinn er í stöðugri þróun hjá Völu Karítas en henni finnst clutch veski heit fyrir sumarið. Aðsend

Nýturðu þess að klæða þig upp?

Já, ég veit fátt skemmtilegra en að klæða mig upp í flíkur sem mér þykir vænt um og finnst flottar.

Mér líður eins og ég hafi byrjað í búningaleik í kringum fjögurra ára og aldrei hætt, vonandi mun sá leikur fylgja mér lífsleiðina.

Vala hefur alla tíð haft gaman að því að klæða sig upp. Aðsend

Hvað skiptir þig mestu máli í klæðaburði?

Það sem skiptir mig lang mestu máli í klæðaburði er að líða vel, það er nauðsynlegt að líða vel í fötunum sem að þú klæðist og geta þannig aukið sjálfsöryggi og gleði inn í daginn.

Vellíðan er mikilvægasta hráefnið þegar það kemur að klæðaburði. Aðsend

Hvaðan sækirðu innblástur í tískunni?

Ég sæki innblástur alls staðar að. Ég er virkilega lánsöm að eiga að góðar vinkonur með tískuna sem áhugamál eins og ég og þær klikka aldrei á að veita mér innblástur.

Ég finn líka að það hefur mikil áhrif á stílinn minn þegar að ég ferðast, að sjá mismunandi menningarheima tískunnar er mjög inspírerandi og hvetjandi til þess að prófa eitthvað nýtt.

Vinkonur og ferðalög eru mikill tískuinnblástur hjá Völu Karítas. Aðsend

Ertu með einhver boð og bönn þegar það kemur að klæðaburði?

Þegar það kemur að klæðaburði skiptir það mig miklu máli að vera hugrökk og spá ekki í því hvað öðrum finnst heldur bara elta sjálfa sig og eigin sýn.

Ég gríp mig stundum vera að íhuga að skipta um föt vegna þess að ég er hrædd um hvað öðru fólki mun finnast, eins og líklega flestir á einhverjum tímapunkti. Þá er mikilvægt og ekki síst sjálfseflandi að taka áskoruninni, mæta bara nákvæmlega eins og þú ert og sjá að það skiptir engu máli hvað öðrum finnst.

Vala Karítas er óhrædd við áskorunina um að skera sig úr í klæðaburði og mæta í því sem kallar á hana. Aðsend

Hver er eftirminnilegasta flík sem þú hefur klæðst og af hverju?

Eftirminnilegasta flík sem að ég hef klæðst er örugglega hlébarða pelsinn minn sem að ég fékk í Spúútnik fyrir nokkrum árum. Hann er svo vandaður og fallegur og ég skemmti mér alltaf konunglega við að stílisera hann.

Svo skemmir ekki fyrir hvað það er gaman að standa út úr og svona pels er fullkomin í það hlutverk þar sem nytjavöru búðir eins og Spúútnik selja enga tvo eins.

Pelsinn er í miklu uppáhaldi hjá Völu Karítas. Aðsend

Hvað finnst þér heitast fyrir sumarið?

Heitast fyrir sumarið finnst mér vera stór sólgleraugu, bjartir litir og clutch-töskur.

Býrðu yfir einhverju góðu ráði þegar það kemur að tísku?

Mitt besta ráð þegar kemur að tísku er að bera sig alltaf með miklu sjálfsöryggi, það finnst mér vera númer eitt, tvö og þrjú til þess að vera töffari og ef það er ekki til staðar þá bara „fake it till you make it“!

