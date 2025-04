Keppendum í Eurovision í ár hefur verið boðið að taka ábreiðu af lagi að eigin vali, sem svo verður birt á opinberum miðlum keppninnar. Remember Monday valdi lagið Húsavík og lýstu því sem sinni fyrstu ósk að fá að taka það upp á sjálfri Húsavík – með kórnum sem kom fram á Óskarsverðlaununum árið 2021.

Í tilkynningu frá Örlygi Hnefli Örlygssyni, framleiðanda verkenisins segir að það sé unnið af Film Húsavík og Castor Miðlun fyrir BBC. Leikstjóri er Rafnar Orri Gunnarsson og tökustjórn annast Elvar Örn Egilsson.

Upptakan mun fara fram um borð í bátnum Sylvíu í Húsavíkurhöfn.

Draumur að rætast

„Það hefur lengi verið draumur okkar að heimsækja Húsavík,“ segja Lauren Byrne, Holly Hull og Charlotte Steele, meðlimir hljómsveitarinnar.

„Síðan Eurovision-myndin kom út hefur okkur dreymt um að koma þangað – og nú hefur keppnin sjálf gefið okkur tækifæri til að láta þann draum rætast. Við erum í skýjunum yfir því að fá að syngja með þessum ótrúlega stúlknakór frá Húsavík.“

Að neðan má heyra framlag Breta, What the hell just happened?

Eurovision fer fram í Basel í Sviss þann 17. maí en forkeppnin í vikunni á undan.